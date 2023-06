Denne uken har Volvo hatt premiere på en viktig bil. Deres EX30 debuterte i Milano og vi i Broom var med på det.

EX30 er en kompakt og elektrisk SUV med lengde på 4,23 meter. Her får Volvo også en lenge etterlengtet innstegsmodell. Med startpris på 321.900 kroner koster EX30 nesten 200.000 kroner mindre enn dagens rimeligste Volvo, XC40.

Den norske Volvo-importøren melder allerede som stor interesse for bilen. Her har vi samlet litt informasjon som er relevant for alle som vurderer en EX30:

Aggressivt priset:

Volvo har manglet en typisk innstegsmodell, helt siden V40 forsvant ut. Det har naturligvis påvirket salget deres. Selv om merket har gått i klar premium-retning de siste årene, har Volvo også ambisjoner om å hente kunder som ikke kan eller vil betale premium-pris for bilen.

EX30 starter på gunstige 321.900 kroner. Da har den én motor og rekkevidde estimert til 344 kilometer.

Velger du Single Motor Long Range øker rekkevidden til 480 kilometer. Denne har startpris på 366.900 kroner. Den topputstyrte Ultra-utgaven kommer på 396.900 kroner.

Twin Motor får du (i alle fall fra start) kun i Ultra-utgave. Prislapp: 421.900 kroner. Volvo går for klart definerte utstyrspakker her. Hengerfeste er omtrent det eneste du kan få ekstra.

RIMELIG: Med startpris på 321.900 kroner er dette en bil som kan stjele kunder fra veldig mange merker.

Batteripakker og lading:

Volvo har lenge understreket at de mener mange kunder vil kunne klare seg uten veldig store (og dermed dyre) batteripakker. Single Motor-versjonen av EX30 kommer derfor med en batteripakke på 49 kWt netto. Denne gir en rekkevidde på inntil 344 kilometer. Ladehastigheten er på 134 kW.

Batteripakke nummer to er på 64 kWt. Denne gir rekkevidde på 460 kilometer for Twin Motor-utgaven og 480 kilometer for Single Motor Extended Range. Ladehastigheten her er på 153 kW.

CROSSOVER: EX30 er en kompakt bil, det merkes på plassen både i baksetet og bagasjerommet.

Plass og praktiske løsninger:

EX30 er 4,23 meter lang. Dermed snakker vi kompakt crossover. Bagasjerom på 318 liter er ikke kjempestort. Spesielt stor er heller ikke frunken, på sju liter. Men det holder sannsynligvis til å få med ladekablene.

Volvo har jobbet med å forenkle interiørløsningene og utnytte plassen her optimalt. Det flate gulvet bidrar også til det. Alle høyttalere er flyttet opp til lydplanken på dashbordet, det frigjør plass i dørene. I tillegg er det flere smarte oppbevaringsrom rundt om i bilen.

SKREDDERSØM: Volvo tilbyr fire forskjellige interiør-temaer, med ulike materialer og farger.

Egen Cross Country-utgave

De har droppet det på C40/XC40, men på EX30 får vi en spesialutgave som har rike Volvo-tradisjoner. Helt siden V70 har Volvo hatt stor suksess med sine Cross Country-versjoner.

Det handler i hovedsak om litt offroadpynt, markerte hjulbuer og gjerne også økt bakkeklaring.

Volvo viste fram EX30 Cross Country i Milano og beskrev den der som en mellomting mellom konsept og produksjonsklar modell. Den er ventet på markedet i 2025 og bør helt klart ha potensiale til å bli en suksess i Norge.

TØFFING: Den er fortsatt et stykke unna, men vi tipper Cross Country-utgaven blir etterspurt når den kommer.

Den raskeste Volvoen noensinne

Volvo overrasket mange da de lanserte XC40 med ikke mindre enn 408 hestekrefter. De gir et solid kraftoverskudd i den elektriske SUV-en.

Dette følger de opp med EX30. Twin Motor Performance har ikke mindre enn 428 hestekrefter. Det er MYE i en såpass liten og kompakt bil. Så blir da dette også den raskeste serieproduserte Volvo noensinne: Den bruker ikke mer enn 3,6 sekunder fra 0-100 km/t.

SVENSK: På lanseringseventet kjører Volvo hardt på det svenske. Det er naturligvis ikke tilfeldig – og nok ekstra viktig når bilen er bygget på en plattform den deler med mange andre og skal bygges i Kina.

Og et spørsmål til slutt: Hvor mye Volvo er dette egentlig?

Da Volvo var eid av Ford, var det utstrakt bruk av Ford-plattformer og komponenter i bilene deres. I andre generasjon V70/XC70 var det for eksempel høy Mondeo-faktor under skallet.

Kinesiske Geely tok over i 2010 og begynte på mange måter på nytt. Dagens Volvoer er egenutviklet og deler ikke mye med andre biler, det store unntaket er Polestar.

EX30 er på sin side basert på en Geely-plattform som også brukes på flere andre bilmodeller. Den skal produseres i Kina og er altså ikke utviklet som en Volvo fra bunnen av. Hvor mye vil det ha å si for kjøperne? Svaret er sannsynligvis fint lite. Det er tydelig at man har tatt oppgaven med å tilføre bilen Volvo-faktor på største alvor. Det handler både om design og interiørløsninger, men også fokus på sikkerhet, bærekraft og gjenbruk av materialer.

