250 nordmenn på tur: – Dette har tatt helt av!

Det begynte som en liten idé i Flekkefjord for syv år siden. Nå har konseptet til Alexander Grytten og Steffen Ersdal tatt helt av.

Vi snakker om Eurorally. En drive out, eller biltur, over flere dager med en nøye utvalgt rute.

Brooms Mats Brustad har vært med nærmere 300 deltakere på tur i Europa.

Vi tar en telefon til Mats, for å høre hvordan turen og opplegget har vært så langt.

JUBEL: Det er lite å si på stemningen i det starten på en ny dag markeres på skikkelig vis.

17. mai x 10!

Ring, ring...

– Hallo, Knut! Nå håper jeg du har god tid, for det er virkelig MYE å fortelle om her.

– Hehe, det tror jeg på. Har jo sett noen av bildene du har lagt ut allerede. Hvordan er det på tur?

– Helt fantastisk, for et opplegg dette er. I år går turen fra Göteborg til České Budějovice i Tjekkia. Jeg har ikke vært med siden start, men traff godt med timingen på de tre dagene jeg har fått være med på, forteller Mats.

KAOS: Gatene i den polske byen er stappfulle av både biler og mennesker. Dette er en stor begivenhet.

– Det startet bokstavelig talt med et brak i Legnica, en liten by sørvest i Polen. Det som skiller Eurorally fra andre drive outs jeg har vært med på, er hvor gjennomført alt er, samt lengden på turen. I år er nesten 150 biler med på tur, alle kjører samlet ut av byen sammen med masse publikum, glitter og stas. Det er virkelig en happening – ikke minst hos lokalbefolkningen!

– Ja, det er mange som kommer for å se bilene?

– Så absolutt! Det virker som om halve byen har tatt seg fri fra skole og jobb for å se startskuddet. Dette er 17. mai ganger 10! Skikkelig stemning med musikk, konfetti og røykbomber. Alt er naturligvis godkjent av borgermesteren i byen her. Han smiler og ler. Litt kontrast til politikerne hjemme. Hadde man sett slike scener i Oslo, tror jeg ikke politikerne hadde vært like fornøyd. Dessverre.

KRUTT: Røyk, konfetti og lyd fra stort sett bare bensinmotorer preger flere småsteder rundt om i Polen og Tsjekkia nå.

Syv nasjoner

– Såpass, ja! Hvor går turen videre nå?

ALLE ALDRE: Broom-Mats møter flere lokale bilentusiaster underveis.

– Nå har vi vært på tur i tre dager, via Brno og České Budějovice i Tsjekkia. For noen steder og for noen veier! I går spiste vi middag på et slott. Det sosiale er en viktig del av konseptet til Eurorally. Det blir litt som en stor familie på tur, sier Mats.

– Hvor mange er med?

– I år er det 150 biler og nærmere 300 deltakere, fordelt på syv nasjoner. Men det er klart flest nordmenn her. Rundt 250. Det er ingen tvil om at dette konseptet har tatt helt av. I morgen blir mange av deltakere med videre på en tur mot Alpene i Italia. Jeg rekker dessverre ikke den biten, men lover å komme tilbake med mye mer fra Europaturen. Her er det mye moro i vente, avslutter Mats.

SAMLET: Dette er bare noen av de rundt 150 bilene på tur.

