23.000 nordmenn har kjøpt den – nå er det slutt

– Denne ga norske kunder elbil-sjokk.

Det skrev vi i Broom tilbake i desember 2014. Kia hadde akkurat lansert sin Soul Electric i Norge. Og de 2.000 bilene importøren hadde blitt tildelt – de ble revet bort på et blunk.

Det var heller ikke så rart. Utvalget av elbiler var høyst begrenset den gangen. Soul kom inn med særpreget design, rekkevidde på 20 mil (etter datidens målemetode) og startpris på 229.900 kroner.

Det var en pakke veldig mange nordmenn falt for. Ja, så mange at det i perioder var lange ventetider på Soul. Til tider var etterspørselen så stor at den norske importøren måtte ut i Europa og importere biler, i tillegg til det fabrikken klarte å levere.

Les mer om det: «Støvsuget» Europa for elbiler

SUKSESS: Første generasjon Soul Electric ble revet bort i starten, importøren kunne solgt mye mer hvis de hadde fått flere biler.

23.000 eksemplarer

Andre generasjon kom på markedet i 2019 og fikk en facelift i fjor. Og nå er det faktisk øyeblikkelig slutt for Soul i Norge, bilen er så godt som sluttsolgt. Til sammen ruller det 23.000 eksemplarer på veiene våre.

– Da første, elektriske Soul kom, var det egentlig nesten bare en langt dyrere Tesla Model S som var et reelt alternativ for norske elbilkjøpere som var tidlig ute. Mange valgte da Soul som en god og romslig elektrisk bil nummer to. Dagens elektriske Soul er en fin familiebil med god rekkevidde og plass. Ikke alle tenker på at Kia er en av dem som har drevet lengst med elbil i Norge, men det har vi altså, sier Christian Lagaard som er kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge.



Her var det siste sjanse på første generasjon elektrisk Soul

SÆRPREG: Mange kjøpte Soul i to farger, det understreket det spesielle designet.

Tidlig på ballen

Første Soul som kom til Norge var en fossilbil, men den elektriske utgaven var ikke langt etter.

Det vakte oppsikt da Soul Electric ble Årets bil i Norge i 2015. Elbilforeningens biljournalist Rune Nesheim jobbet den gangen i Dagbladets motorredaksjon og overrakte prisen:

– Mye for pengene har alltid vært viktig for folk flest og Kia var tidlig på ballen med elbiler. Den ga mye plass, utstyr og rekkevidde for pengene. For ni år siden var drøyt 20 mil bra. Det forteller litt om den rivende utviklingen vi bare har sett starten på, sier Nesheim som til daglig tester elektriske biler for Elbilforeningen.

Vi testet: Har blitt bedre på alt

SISTE: Nå er det bare et begrenset antall biler igjen i Norge, så er det over og ut for Kia Soul.

30 år i Norge

Det har skjedd mye med utseendet og prestasjonene til bilen som tusenvis av nordmenn har klemt til sitt bryst. Designet er mer moderne, men har beholdt særpreget. Den har utstyr vi forventer å finne i en moderne elbil.

Når den siste elektriske Soulen ruller ut fra forhandleren i løpet av året, er det nesten som en bit av elbilhistorien er over, mener administrerende direktør Simona Trombetta i Kia Bil Norge:

– For dem som har jobbet lenge i Kia har denne bilen en helt spesiell standing. Det var denne som også har vært med å bygge opp kunnskapen og troen på elektriske biler blant de ansatte i Kia og i Bertel O. Steen. Sånn sett er det jo litt spesielt at den aller siste elektriske Soulen kommer til å forlate salgsgulvet, i året da Kia feirer 30 år i Norge, sier Kia-sjefen som har vært i jobben i kun noen måneder.

Les mer: Her er bilen som snart erstatter Soul i Norge

Se video av Kia eSoul under: