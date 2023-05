Audi RS6 er en smått legendarisk modellbetegnelse, som vi ble kjent med for 20 år siden.

RS6 er verstingutgaven av familiebilen A6. Den femte, og foreløpig siste generasjonen, kom i 2020.

I forbindelse med jubileet til denne svært populære bilen, har den tyske tunere ABT valgt å lage en helt spesiell RS6-utgave.

ABT har rukket å bli en svært anerkjent produsent av trimmede Audi- og VW-modeller. Denne gangen har de virkelig ikke holdt igjen.

SINT: Denne fronten oser alvor. Foto: David Maurerwww.davidmaurer.com

Ekstreme krefter

ABT RS Legacy Edition er det fulle navnet på bilen du ser bilder av her. Den blir kun produsert i 200 eksemplarer.

De få kundene som kan sikre seg en slik, blir eier av en av verdens heftigste stasjonsvogner.

RS6 yter nemlig hele 600 hestekrefter originalt. 630 hestekrefter om du velger den nye Performance-utgaven.

Men selv sistnevnte blir ganske puslete, sammenlignet med ABT sin jubileumsmodell. Den yter nemlig 760 hestekrefter!

Dette er den raskeste bilen Audi noensinne har laget



EKSTREM: ABT RS Legacy Edition ser akkurat så rå og rask ut som den er. Foto: David Maurerwww.davidmaurer.com

Pustehjelp

Utgangspunktet er naturligvis den samme 4-liters V8 TFSI-motoren vi kjenner fra før. Men ABT har blant annet gitt den ekstra pustehjelp i form av ABTs egen turbo og intercooler.

Ytelsene bør være egnet til å ta pusten fra selv bortskjemte RS6-eiere. Originalt klarer RS 6 Performance sprintøvelsen fra stillestående til 100 km/t på bare 3,4 sekunder.

Men den blir rene sinken, i forhold til ABT sin utgave. Den trenger nemlig bare 3,1 sekunder!

Se opp, superbiler. Denne familiebilen skal fram!

En av våre Audi-favoritter – les testen



Egen App

ABT-utgaven får også en helt spesiell App – myABT. Der kan man få informasjon om bilens data.

Her kan man også blant annet også justere bilens toppfart til å bli over 300 km/t, og legge opp til kontaktløs betaling på bensinstasjoner.

Forøvrig er bilen grundig stylet – i god ABT-stil. Det betyr blant annet sideskjørt, spoilere, leppe foran, diger diffusor og vinger bak og egne luftuttak i hjulbuen foran.

Audi RS 6 Performance: Den har aldri vært raskere!

APP: Ved hjelp av denne Appen kan du blant annet justere toppfarten. Bilen er god for over 300 km/t.

Superbil-killer?

Kjøreegenskaper og lydbilde er strammet opp. Her har ABT tradisjoner å leve opp til.

Det samme gjelder interiøret. Kundene er tross alt godt vant - og da skal det føles eksklusivt på innsiden. ABT har for eksempel broderte logoer, eget lys når du åpner døren og et deksel over startknappen.

Billig blir den selvsagt ikke. Over 1,2 millioner kroner - før avgifter.

Sistnevnte en morsom gimmick vi kjenner fra Lamborghini – og faktisk kan du kjøre fra noen italienske superbiler, også ...

Video: Her er vårt første møte med nye Audi RS 6 Performance:

Audi RS 6 Performance: Den første i Norge