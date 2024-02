115.000 kilometer med saktelading

Vi har ventet på det en stund, men onsdag ble det offisielt: Kia legger ned produksjonen av elbilen Soul.

Dermed er det slutt for et ikon som virkelig har skilt seg ut på bilmarkedet, med en design som man enten elsker eller hater. Det er kanskje ikke den peneste bilen på veien, men sjelløs er den definitivt ikke – og Soul lever i så måte opp til navnet sitt.

Det er uansett vanskelig å stille seg nøytral til den oppreiste og temmelig firkantede designen. Den er alt annen enn aerodynamisk, men det har sine klare fordeler, ikke minst når det gjelder plassen om bord. Soul er rett og slett kompakt på utsiden og stor på innsiden, særlig i kupeen.

Budsjettvennlig fransk-koreaner

Selv har jeg eid min Kia Soul Exclusive i snart seks år. Den ble kjøpt «ny» i april 2018 fra en forhandler på Lørenskog. Med nye vinterdekk på kjøpet, endte prisen på behagelige 269.000 kroner. Mye bil for relativt lite penger.

LANGT FORHOLD: Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle eie denne bilen så lenge. Men Soul-en gjør fortsatt akkurat det den ble kjøpt for å gjøre.

Forresten: Jeg skriver «ny» i anførselstegn, siden bilen egentlig var bruktimportert fra Frankrike. Der hadde den bare rullet knapt 70 kilometer, og var derfor i praksis ny.

Soul er faktisk blant modellene som har blitt bruktimportert i størst antall de siste ti årene. Av snart 24.000 registrerte eksemplarer, er langt over halvparten bruktimportert! Så populær har bilen med den litt sære designen vært, at den norske importøren i lange perioder ikke har klart å dekke etterspørselen.

Det kan jeg forsåvidt godt forstå. For ikke bare kommer bilen med sju års nybilgaranti, den er også gjennomprøvd og nær sagt alt av barnesykdommer er borte for lengst. Derfor er den ofte også rimeligere å forsikre enn mange av konkurrentene.

Én gang på verksted

Etter 115.000 kjørte kilometer er det et omdømme jeg støtter. I løpet av mitt eierskap har Soulen vært på verksted én gang på grunn av feil. Motorlampa begynte plutselig å lyse, noe som viste seg å være en kontaktfeil. Det ble naturligvis utbedret på garantien.

Og så må jeg vedgå at bilen fikk en sprekk i en støtfanger en gang. Det skjedde etter at den rullet av seg selv og traff et søplestativ.

Det skjedde forresten etter en utrolig klønete manøver: Jeg hadde glemt å sette girspaken i P-posisjon før jeg i stressmodus forlot bilen.

Sprekken ble forøvrig fikset av et selskap som har spesialisert seg på kosmetiske skader, og det kostet meg den nette sum av 3.000 kroner.

ETTERKOMMEREN: Soul blir erstattet av EV3. Her et bilde av konseptbilen. Produksjonsutgaven blir vist senere i år.

Første «stryk» i vinter

Bilen har vært fulgt opp med servicer for hver 15.000 kilometer, og har sklidd enkelt gjennom det som har vært av EU-kontroller, med unntak av nå i vinter. Da «strøk» bilen på ett bakhjul, som hadde akkurat litt for lite mønster til å få godkjent-stempel. En varseltrekant burde også være på plass, mente kontrolløren. Den fant jeg på Jula til 79 kroner og 90 øre.

Men i høst var jeg sikker på at bilen hadde tatt kvelden. Den laget plutselig en rekke rare lyder og lot seg dessuten ikke skru av. Varsellamper lyste i et uforståelig mønster, og verken pedaler eller knapper fungerte som de skulle.

En bergingsbil ble tilkalt, og etter en kjapp boost av startbatteriet, startet bilen igjen og alt var som før. Nytt batteri ble bestilt og montert, og siden har bilen gått som en klokke.

Ikke bare plusser i boken

Som du skjønner har det vært temmelig enkelt å være eier av en 2018-modell Kia Soul gjennom seks år. Den mangler ting som adaptiv cruisekontroll og app-styring, men den har til gjengjeld et svært soltak som kan åpnes, samt skinnseter som både kan varmes og kjøles. Det er ikke hverdagskost i budsjettklassen!

Er det da ikke noe jeg ikke har vært fornøyd med? Det er det naturligvis. Rekkevidden er mildt sagt begrenset. Maks 20 mil på sommeren, 15 om vinteren, tolv under sprengkulda i vinter. Det holder imidlertid til jobbkjøring mellom Jessheim og Fornebu på motorvei, som er den distansen bilen kjenner aller best.

DAB-radioen har tullet seg med ujevne mellomrom, ofte etter forvarming av kupéen, har jeg funnet ut. Forstå det den som kan.

Ladeluke i front og en hurtigladestandard som tilhører steinalderen (ChaDeMo) med tilhørende lav ladehastighet (50 kW), er heller ikke noe jeg umiddelbart tenker bør settes på plusslisten.

HJEMMELADING: Bilen har knapt vært ladet andre steder enn hjemme, og batterihelsen er helt topp etter 115.000 kilometer.

Nesten bare hjemmelading

Det hører imidlertid til historien at min Soul knapt har vært hurtigladet noen gang. Samboeren min, som bruker bilen mest, har faktisk aldri hurtigladet, og jeg tror ikke hun helt vet hvordan det fungerer. Det kan nok være noe av forklaringen på at batterihelsen fortsatt ikke viser tegn til svikt, ifølge en test som ble utført under siste service.

Når tiden er inne for bytte, vil en nyere Soul absolutt være blant modellene som vil bli vurdert. Siste generasjon har fått vesentlig større batteripakke, med rekkevidde på inntil 450 kilometer. Man kan få 2021-modeller til godt under 300.000 kroner, med lav kilometerstand og garanti til 2028. Det er det ikke mange bruktbiler som kan konkurrere mot!

Og så vet vi at den senere i år får en etterfølger. Den heter EV3, og den bærer noe av den særegne designsjelen videre. Den gleder jeg meg til å teste.

Enn så lenge sørger den gamle Soul-en vår for å gjøre det den ble kjøpt for: Være en praktisk personfrakter mellom jobb og hjem, uten de store overraskelsene – verken positive eller negative.

Og er det ikke nettopp et slik bilhverdag mange ønsker seg?

