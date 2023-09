100.000 norske elbil-eiere kan få et problem

Eiere av Nissan Leaf, eldre Kia Soul Electric, Lexus UX 300e og Xpeng G3 har en ting felles: De benytter hurtigladestandarden Chademo, mens nær sagt alle andre elbiler bruker standarden CCS.

Totalt dreier det seg om rundt 100.000 biler i Norge, av en samlet elbilpark på rundt 700.000 biler. Disse kan få et problem når de kommer til ladestasjonene, advarer Elbilforeningen.

Klare begrensninger

Chademo blir av mange betraktet som en utdøende standard, som de aller fleste bilprodusentene har gått bort fra. Derfor skjer det lite med utviklingen her, noe som blant annet har fått en direkte konsekvens på ladefarten.

De aller fleste Chademo-laderne byr nemlig ikke på mer enn 50 kW ladeeffekt. Der sier det også stopp i de fleste bilene.

Til sammenligning er det svært vanlig å finne CCS-ladestolper som byr på 150-350 kW, og mange nye elbiler kan ta imot ladeeffekter på mer enn 200 kW på det meste. På godt norsk betyr det mye raskere lading.

TO PÅ EN: Dette er et vanlig syn på mange hurtigladere. Kun én av laderne kan brukes om gangen.

Stolpedeling skaper problemer

Ladeoperatørene har imidlertid ikke lagt utbyggingen av Chademo-ladere helt på hylla. Vi har vært i kontakt med flere, og brorparten sier at fortsatt bygger støtte for både CCS og Chademo når de etablerer nye ladestasjoner, men at hovedfokus er på CCS. Tesla og Ionity støtter ikke Chademo i det hele tatt.

Ifølge tall fra Elbilforeningen, ble det etablert 359 nye ladestolper med støtte for Chademo i 2022, og 244 så langt i år. Utbredelsen av Chademo-ladere anses å være god, sett i forhold til antallet biler som benytter standarden.

Problemet er at de fleste av dem deler stolpe med en CCS-lader, og kun én av dem kan benyttes om gangen. Når det er seks ganger flere biler med CCS-kontakt på veiene, er disse stolpene naturlig nok ofte beslaglagt når eiere av Nissan Leaf og andre Chademo-biler skal hurtiglade.

Ber folk vise hensyn

VIS HENSYN: Christina Bu og Elbilforeningen ber eiere av «vanlige» elbiler vise ekstra hensyn når de skal lade i høstferien.

I en undersøkelse utført av Elbilforeningen, oppgir 44 prosent av eiere av slike biler at de har opplevd at CCS-biler opptar Chademo-plasser.

Nå står straks høstferien for døren, og det kan oppstå køer på ladestasjonene ved utfartsveiene.

Da mener Elbilforeningen at det er viktig å vise hensyn til eiere som må bruke Chademo-lader.

– Om elbilister som ikke trenger det forsøker å unngå å ta en lader der det også er Chademo, altså at de velger en lader med kun CCS, så vil dette være til stor hjelp. Det er jo tross alt fortsatt veldig mange Chademo-kontakter der ute, sier leder i Elbilforeningen, Christina Bu.



I tillegg til bilene som ble nevnt øverst, brukes Chademo til hurtiglading på flere andre, eldre elbiler. Blant disse finner vi Citroën C-Zero og Berlingo, Mitsubishi i-Miev, Peugeot Partner og iOn, samt Nissan e-NV200.

