10 minutter for sen? Det kan koste deg 100 kroner

I motsetning til å fylle bensin og diesel, er det ofte litt mer kronglete å vite hva du skal betale for å lade elbilen på hurtigladestasjonen. Joda, de fleste lade-appene forteller deg hva prisen er per kilowattime, men bortsett fra Uno-X er det få eller ingen som har prisen lett synlig på store skilt i veikanten.

VISER LADEPRISEN: Uno-X viser tydelig hva det koster å lade

Dessuten har flere ladeoperatører et gebyr som gis til deg som opptar ladestolpene lenger enn nødvendig. Formålet er å unngå at det skapes unødvendig lange køer ved ladestasjonene.

For hurtiglading er i praksis ikke særlig hurtig, i hvert fall ikke sammenlignet med tradisjonell fylling av tanken.

Å fullade en elbil tar ofte en time eller mer, avhengig av bil, kapasitet og temperatur – for å nevne noe. Da blir ventetiden for den eller de som står i kø lang.



100 kroner for 10 minutter

Ladeoperatørene har valgt litt forskjellige modeller for hvordan og når gebyret inntreffer. Aller høyest gebyr er det Tesla som tar, ved sine ladestasjoner.

Hvis alle stolpene er opptatt og du blokkerer en av dem, påløper en såkalt «sperreavgift» på hele 10 kroner for hvert minutt etter at ladingen er fullført. Glemmer du deg bort i 10 minutter, må du altså ut med 100 kroner i ekstraavgift.

Hvis det er noen ledige stolper på stasjonen, men mer enn halvparten er opptatt, er gebyret 5 kroner for hvert minutt.

Tesla skriver i sine veileder: «Vi anbefaler at du flytter bilen når ladingen er fullført». Det vil vi påstå er en bra anbefaling. Det er nemlig ingen øvre grense på avgiften. Glemmer du deg helt bort, kan altså beløpet komme opp i 600 kroner i løpet av én time.

Heldigvis varsler lade-appen deg når ladingen er nesten fullført og når batteriet er helt fullt, slik at du bør ha en grei mulighet til å rekke tilbake i tide.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Slik gjør konkurrentene det

Tesla er imidlertid ikke alene om å avgiftslegge treginger. Hos enkelte konkurrenter inntreffer avgiften allerede før batteriet er fulladet, og det er ikke alltid like lett å finne denne informasjonen.

De fleste elbiler lader nemlig tregere og tregere når batteriet nærmer seg fulladet, og det anbefales derfor å stoppe ladeprosessen i god tid før den når 100 prosent – både av hensyn til batterihelse og ladekøer. I fjor innførte derfor ladeoperatøren Eviny et ekstragebyr etter 80 prosent kapasitet. Gebyret er på én krone for hver kilowattime opp til 100 prosent – altså inntil 20 kroner.

– Dette gjør vi for å unngå unødvendig kødannelse på ladestasjonene, slik at kundene skal få en best mulig ladeopplevelse når de ankommer våre ladere, uttalte kommunikasjonssjef Jan Kåre Austrheim i Eviny i forbindelse med innføringen.



Konkurrenten Kople har sin egen variant, et slags tidsgebyr. Står du tilkoblet lenger enn 45 minutter ved en av deres lynladere, påløper et gebyr etter dette på én krone per minutt. Det samme skjer etter 60 minutter ved selskapets hurtigladere.

Gikk bort fra minuttprising

Tidligere opererte en rekke ladeselskaper med to priser; en for hver kilowattime overført energi, og en for hvert minutt man stod tilkoblet. Siden ladehastigheten varierer sterkt, ble det nærmest umulig å vite hvor mye ladeøktene ville koste.

De fleste ladeselskapene gikk etter hvert bort fra praksisen med minuttprising, etter massivt press fra kundene og interesseorganisasjonene Norsk Elbilforening og NAF.

Samtidig økte enkelte av dem ladeprisene, deriblant Recharge, som overfor Elbil24 forklarte økningen med europeisk energikrise og krig i Ukraina.

