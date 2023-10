Vil snakke om årsaken

– Det er helt forferdelig. Det vi har sett er grenseløs terrorisme og bestialitet, sier Trond Bakkevig og sukker tungt.

De siste dagene har vært som et mareritt for mannen som i et kvart århundre har jobbet for forsoning mellom partene i Midtøsten.

– Jeg ser ikke noe som gir anledning til håp nå.

Teologen har ført dialog med politiske og religiøse ledere fra alle sider av konflikten mellom Israel og Palestina siden 1996.

– Okkupasjonen må avsluttes

I TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi, forklarer han hvor viktig det er at vi snakker om årsaken til konflikten. Om at Israel okkuperer Palestina, og hva konsekvensene blir.

Trond Bakkevig har ikke noe i mot at et okkupert folk bruker våpen. Foto: Michael Skorbakk/Bauer media

– Jeg har ikke noe imot at et okkupert folk sier at de må bruke våpen, men da skal de bruke det innenfor folkerettens rammer og det som er legitim motstand, sier Bakkevig.

Han har erfaring med freds- og forsoningsarbeid i både Sør-Afrika og Midtøsten.

Den tidligere prosten hadde håpet på at motstanden mot Israels okkupasjon av Palestina skulle være anstendig.

– Okkupasjonen må avsluttes, understreker han.

Israels reaksjon

Brutaliteten Hamas viste under det mest dødelige palestinske angrepet på Israel noensinne, er så langt unna den anstendigheten som Bakkevig etterlyser som det er mulig å komme. Babyer ble drept. Konsertgjengere massakrert. Uskyldige sivile tatt til fange og dratt over grensen til Gaza. Gislenes videre skjebne er i hendene på Hamas-soldater som har vist at de kan være totalt nådeløse.

– Nå er det bare å unngå mer blodsutgytelse, sier Bakkevig, vel vitende om at angrepet legitimerer en voldsom reaksjon fra Israel.

Dødstallene kommer til å stige betraktelig.

Ondskap

– Nazistene og Hamas har det til felles at de dyrker forakten for andre mennesker, sier Bakkevig.

Teologen er også bekymret for israelernes retorikk. Mandag sa den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant at Israel er i kamp mot «dyr».

Trond Bakkevig vil altså at okkupasjonen av Palestina skal opphøre:

– Det blir ikke fred før alle får de samme rettighetene.

