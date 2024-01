Viggo Kristiansens psykolog krever erstatning

Klagen kommer litt over et år etter at Viggo Kristiansen (44) ble endelig frikjent i Baneheia-saken.

Austad mener fylkeslegen begikk flere lovbrudd i måten de behandlet ham på, da det ble offentlig kjent at han tvilte på Baneheia-dommen mot Kristiansen i 2013.



– Vi kan dokumentere at tilsynet ble åpnet på lovstridig grunnlag. Som en følge av at tilsynet var lovstridig, har fylkeslegen også brutt en rekke andre lover, ikke minst taushetsplikten, noe som er svært alvorlig, sier Austad til TV 2.



Hjelp av advokat

I den 22 sider lange klagen forfattet av advokat Sigurd J. Klomsæt beskrives fylkeslegens behandling av Austad både som «forutinntatt», «regissert» og «mangelfullt».

OMFATTENDE KLAGE: Advokat Sigurd Klomsæt har forfattet klagen på 22 sider til Helsetilsynet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I klagen redegjøres det også for at det etter Austad oppfatning aldri var grunnlag for noe tilsyn mot ham.

Austad og advokat Klomsæt har i arbeidet med klagen fått råd og innspill fra jussprofessor Aslak Syse.

Kjent hverandre i 20 år

Austad har vært Kristiansens psykolog i 20 år. De to møttes første gang i 2004 mens Kristiansen sonet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Kristiansen hadde blitt henvist til Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) der Austad jobbet.

Psykologen har tidligere fortalt at han – etter å ha lest dommen og senere saksdokumentene – ble mer og mer overbevist om at Kristiansen ikke kunne ha begått de handlingene han var dømt for i Baneheia-saken.

Men da dette ble kjent i forbindelse med at Kristiansens advokater nok en gang forsøkte å få saken gjenopptatt i 2013, startet bråket.

Opprettet tilsyn

Etter en klage fra de pårørende besluttet daværende fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou, å opprette tilsyn mot Austad – mens fagetiske råd i Norsk psykologforening tok saken til behandling.

SKREMT: Austad fikk mange og til dels truende reaksjoner etter at tilsynet fra fylkeslegen ble kjent. Foto: Frank Melhus/TV 2

Austad ble aldri informert av dem om dette. Det fikk han vite av en NRK-journalist.



Dagen etter skrev flere medier at «Baneheia-psykologen mener Viggo Kristiansen er uskyldig».

Fylkeslege Petter Schou lot seg intervjue om saken av NRK før Austad hadde mottatt tilsynet:

«Den er veldig alvorlig. Den har også prinsipiell betydning for hvordan man behandler atferdsproblemer rundt straffedømte. Det går på frihet, frihetsberøvelse og rolleforståelse for dem som er involvert som behandlere», uttalte Schou.

OPPRETTET TILSYNET: Det var daværende fylkeslege Petter Schou som opprettet tilsyn mot Austad. Foto: Berit Roald / NTB

I sju måneder behandlet Fylkeslegen tilsynet. Konklusjonen var at Austad ikke fikk kritikk.

Drapstrusler



Petter Schous offentlige uttalelser og alle presseoppslagene i kjølvannet av tilsynet gjorde at Austad ble livredd både for å miste lisensen sin og å bli kastet ut av Psykologforeningen.

Han var rett og slett bekymret for å miste hele livsgrunnlaget sitt.

– Jeg har i ettertid av tilsynet følt mye utrygghet med hensyn til å oppleve noe tilsvarende på nytt. Jeg mistet tilliten til våre tilsynsorganer, og dette preger meg fremdeles, forteller Austad.



Austad mener også at den daværende fylkeslegens uttalelser var med på å skape et hat mot ham – og han mottok flere drapstrusler.

I klagen skriver advokat Klomæt blant annet:

«Austad mottok grenseløst mye fordømmelse fra tilnærmet alle hold. (…) Austad mottok blant annet flere volds- og drapstrusler i løpet av tilsynsprosessen, og han ble uthengt med de groveste krenkelser i de fleste kommentarfelter. (…) Austad har også i hele tilsynsperioden hatt sterk angst for at han selv skal bli drept, eller at hans barn skal kunne rammes av mennesker som vil ta ham som følge av tilsynet mot ham.»

– Frykten for å bli utsatt for nye lovbrudd fra tilsynsorganer, sammen med behovet for å føle meg trygg på at det ikke vil skje, er en annen viktig grunn til at jeg nå klager inn fylkeslegen.



«Reddet meg»

I boken «Prosessen» om Baneheia-saken skriver forfatter Bjørn Olav Jahr at Kristiansen aldri har hatt mer tiltro til én person enn Austad utenfor familien.

MØTTE TV 2: Viggo Kristiansen har uttrykt at samtalene med psykolog Atle Austad betød mye for han. Her fra den dagen han ble endelig frikjent i Baneheia-saken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

«Han reddet meg», er Kristiansen sitert på i boken.

Austad merker også at synet på ham selv i offentligheten har endret seg.

– Det oppleves først og fremst som en lettelse, men tidvis klarer jeg i tillegg å kjenne en glede og stolthet i å ha integritet og mot nok til å varsle, styrke til å håndtere og holde ut alt jeg ble utsatt for uten å knekke sammen eller gi etter for ytre press, sier han.



Millionkrav

Ifølge Austad var det umulig for ham å klage på tilsynet før Kristiansen ble endelig frifunnet i Baneheia-saken.

– Det ville vært totalt nytteløst. Denne tilsynssaken har vært preget av følelser og moralsk forutinntatthet fremfor lovverk og juridiske vurderinger, og dessverre ville dette garantert blitt tilfelle på nytt dersom jeg hadde klaget tidligere, hevder Austad.



Men nå mener han at han har krav på både erstatning og en unnskyldning.

ERSTATNING: Kravet fra psykolog Atle Austad er på flere hundre tusen kroner. Foto: Frank Melhus/TV 2

I klagen fremmes et krav på 250.000 kroner for tapt arbeidsinntekt, 80.000 kroner i oppreisning, samt kompensasjon for 620 arbeidstimer som han brukte på tilsynet som ifølge Austad var grunnløst.

Totalt blir det nærmere én million kroner.

– Jeg krever et svært beskjedent beløp sammenliknet med det faktiske omkostninger dette tilsynet har medført for meg, så den summen jeg har krevd, er mest av symbolsk verdi, sier han.



TV 2 har vært i kontakt med tidligere fylkeslege Petter Schou. Han skriver i en e-post at han ikke har noen kommentar «utover at tilsynsmyndighetene selvsagt står fritt til å vurdere en mulig tilsynssak mot ethvert helsepersonell - både etter klager eller på eget i initiativ».