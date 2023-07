På låven hjemme på Ilseng ligger en 20 fots Draco og venter på at finansministeren skal få summet seg til å gå over Volvo Penta-motoren, som skal dra ham opp på vannski i løpet av sommeren.



– Det er gøy da, sier han, og ler.



Trygve Slagsvold Vedum blir ikke sjøsyk av båtturer på Mjøsa. Men bonden og partilederen vet altfor godt hvordan det arter seg når balansenerven slår seg vrang, og verden snurrer rundt til man ikke lenger klarer å holde seg på beina.

I TV 2-podkasten «Fredrik og Kadafis sommerspesial» forteller finansministeren om utfordringene.

VANNSKI: Trygve får ingen skikkelig god sommer uten en vannskitur eller to på Mjøsa. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

I elendig form

I 2020 fikk Vedum diagnosen MS – multippel sklerose. Han visste at det var en alvorlig beskjed legene hadde gitt ham, og bestemte seg for ikke å google sykdommen.



– Jeg ville ikke ville bli skremt.



Rådet om ikke å google MS, ga han videre til døtrene da han fortalte dem om sykdommen, som i alle fall en stund endret livet til den erfarne politikeren.

Da diagnosen ble satt, fryktet han mest av alt at han ikke ville være i stand til å funksjonere. At han ikke ville takle jobben eller rollen som far på en tilfredsstillende måte.



En stund var han i elendig form. Men, nye og bedre medisiner gir mange av de som er rammet gode prognoser.

SYKDOMMEN: En stund var ikke livet hjemme på gården som vanlig. Foto: Aage Aune / TV 2

Sykdommen forstyrrer sentralnervesystemet. Hos noen kan sykdommen gi alvorlig funksjonssvikt, men nå føler finansministeren at han har kontroll.

– Da jeg ble rammet, fikk jeg anfall. Jeg hadde angrep rundt balansenerven som gjorde at verden bare surret rundt, sier han.

– Det er en skummel sykdom, men akkurat nå merker jeg ingenting til den.

Deprimerende målinger

Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at sykdommen har gitt ham et helt nytt perspektiv på livet. Dårlige meningsmålinger fremstår ikke lenger som verdens undergang.

DYRERE: Økte priser har gitt folk flest dårligere råd. Mange gir regjeringen og finansministeren skylda. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

For det har gått ganske trått for Senterpartiet siden de kom i regjering for to år siden. På et tidspunkt var Vedum landets mest populære partileder. Fra et valgresultat på 13,5 prosent, har partiet falt til 6,3 prosent på Kantars måling for TV 2 i mai.

Finansministeren peker på flere ytre faktorer som årsaker til fallet i popularitet.



– Prisveksten det siste året er den voldsomste man har opplevd på generasjoner, og folk er slitne av dårlige nyheter som ekstreme strømpriser og runde på runde med pandemirestriksjoner, sier Vedum.

Han mener folk var veldig lei.

– Og så kom krigen i Ukraina og uro rundt jobbsituasjon. Verden har vært røffere enn den pleier å være.

Puster han Mehl eller Gram i nakken?

Røffere tider til tross. Trygve Slagsvold Vedum er trygg på at Norge kommer til å være det landet som kommer til å klare seg best gjennom krisene.

Som finansminister blir han raskt syndebukken når folks økonomiske situasjon blir vanskeligere.



– Er det en annen statsrådspost du heller ville hatt?

– Jeg ville heller vært statsminister, smiler han og ler sin karakteristiske latter.

UNDER PRESS: Sitter justisminister Emilie Enger Mehl utrygt? Partilederen hennes er i alle fall ikke fremmed for tanken på at han kunne vært justisminister selv. Foto: Terje Pedersen

– Forsvar hadde også vært spennende, legger han til.

– Og justis.

Og med det puster han kanskje sine partifeller og regjeringskolleger Emilie Enger Mehl og Bjørn Arild Gram i nakken.

Men, først er det opp på vannski, og så en valgkamp som skal gjennomføres.