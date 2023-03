– Urettferdigheten i dette er helt forferdelig

I dokumentarserien «Martine – siste kapittel» forteller tre av Martines nærmeste venninner, Cecilie Dahl, Nina Brantzeg og Thale Lassen, om tiden de hadde sammen i London, den skjebnesvangre kvelden for 15 år siden og frustrasjonen de kjenner på fordi drapsmistenkte Farouk Abdulhak fortsatt er på frifot.

Se «Martine – siste kapittel» på TV 2 Play

– Han er fortsatt der ute og lever sitt liv. Det livet han tok fra henne. Han har giftet seg, fått barn og startet sin egen karriere. Martine fikk aldri muligheten til å oppleve det på grunn av han, sier Thale.

– Det gjør meg så sint.

Elsket livet i London

Venninne-gjengen fra Asker hadde kjent hverandre siden barndommen. I 2008 studerte alle sammen i London.

De husker at Martine stortrivdes i den britiske hovedstaden.

– Jeg husker at hun ofte snakket om hvor heldige vi var som kunne studere i London og være sammen her. Hun var så takknemlig for det, sier Nina Brantzeg.

– Hun elsket livet, sier Cecilie Dahl.

ELSKET LIVET I LONDON: Ifølge venninnene Martine bodde med i London elsket 23-åringen livet i storbyen. Foto: Metropolitan Police

Farouk

Alle tre hadde hørt om studiekameraten Farouk som Martine tilbrakte mye tid sammen med.

– Martine sa at han var en veldig morsom fyr og at han var veldig snill, og slik virket han også på meldingene de sendte hverandre, forteller Nina.

VENNER: Farouk Abdulhak og Martine Vik Magnussen var studievenner.

Thale møtte Farouk bare en gang, da han skulle plukke opp Martine i leiligheten der fire norske jenter bodde sammen.

– Mitt inntrykk av ham var at han brydde seg om henne, og det var tydelig at han passet på henne, sier Thale.

– Han virket ikke aggressiv eller truende eller som om han hadde noen skjult agenda. Han virket bare hyggelig.

Alle tre venninnene forteller at de opplevde Farouk som litt sjenert.

Den siste kvelden

Torsdag før påskeferien skulle Martine, Cecilie og Nina ut for å feire at eksamen var unnagjort.

Thale måtte være hjemme for å gjøre ferdig en skoleoppgave.

Etter et at jentene hadde hatt et lite vorspiel hjemme i leiligheten, gikk turen til den eksklusive nattklubben Maddox der de skulle møte mange venner og studiekamerater.

NATTKLUBBEN: Den siste kvelden Martine Vik Magnussen var i live var hun her på den eksklusive nattklubben Maddox. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Maddox var stedet å gå på en torsdag, så det var åpenbart at det var dit vi skulle dra, forteller Nina.

På nattklubben møtte jentene Farouk og vennene hans.

Oppførte seg rart

Men denne kvelden reagerte de på oppførselen hans, han virket annerledes enn tidligere.

– Jeg kunne ikke sette fingeren på det, men han var ikke slik som første gang jeg møtte ham, forteller Cecilie.

– Jeg tror det var jeg som tok et bilde, og da ble han ganske opprørt.

SISTE BILDE: Dette bildet av Farouk og Martine ble tatt på Maddox samme kveld som hun ble drept.

– Han oppførte seg rart. Han stod ved siden av Martine hele kvelden, sier Nina.

Martine derimot var i veldig godt humør, ifølge venninnene.

– Martine var bare veldig glad den kvelden, sier Nina.

Mens Nina og Cecilie var slitne og ville dra hjem før nattklubben stengte, ville Martine fortsette kvelden.

Jentene klemte hverandre og tok farvel. Det de ikke visste da var at dette var siste gang de så venninnen i live.

Meldt savnet

Selv om Martine ikke hadde kommet hjem til leiligheten de delte neste dag, var ikke venninnene spesielt bekymret i utgangspunktet. Det hadde skjedd tidligere også at Martine hadde sovet over i leiligheten til Farouk ettersom den lå mye nærmere Maddox og de andre utestedene der de pleide å gå ut.

Men da de ikke fikk tak i verken Martine eller Farouk hele neste dag, ble de så urolige at de dro til nærmeste politistasjon for å melde henne savnet. De opplevde imidlertid at politiet ikke tok det hele så seriøst til å begynne med.

– Jeg husker vi ble ganske støtt av det, forteller Thale.

Og da de oppdaget at Farouk plutselig hadde slettet profilen sin på Facebook, ble de virkelig bekymret.

– Da vi fortalte politiet det, var det akkurat som om noe klikket. Etter det begynte de å ta oss på alvor, sier Thale.

Brøt sammen

Kort tid etter aksjonerte politiet mot leilighetskomplekset der Farouk bodde. I et kjellerrom der det ble oppbevart søppel, ble Martine funnet drept.

Da Cecilie, Nina og Thale fikk beskjeden om at Martine var funnet død, satt de sammen hos politiet.

Da hadde de levd i frykt i flere dager for hva som hadde skjedd med venninnen.

GRAV: Martine er gravlagt på familiens gravsted ved Asker kirke. Foto: Christer John Auger

– Vi brøt bare fullstendig sammen. Den grusomme sannheten som vi hadde prøvd å unngå hele tiden hadde blitt virkelighet. Hun var død, sier Thale.

Handler om mer enn Martine

15 år etter sitter venninnene i sofaen, frustrert over at den mistenkte Farouk Abdulhak fortsatt er på frifot.

– Dette handler ikke bare om Martine lenger. Det har på en måte vokst seg større enn henne, sier Thale.

– Jeg vil alltid savne henne, Men det handler ikke bare min sorg, og min venn. Den handler om at det tillates at dette skjer.

Cecilie og Nina nikker.

– At du kan voldta og drepe en kvinne og rømme fra det uten at det får konsekvenser, uten å bli stilt til ansvar.

– Urettferdigheten i dette er helt forferdelig, sier Thale.