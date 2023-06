Titusenvis av norske barn står i fare for å falle ut av grunnskolen på grunn av høyt fravær. Nå ber to tidligere utdanningsministre og barneombudet om at det tas nasjonale grep.

Noen omtaler det som skolevegring. Andre kaller det ufrivillig skolefravær.



Fra skoler og hjelpetjenester over hele landet meldes det om et økende antall elever i barne- og ungdomsskolen som ikke klarer å være på skolen.

Mens de fleste elevene i disse dager planlegger skoleavslutninger før sommerferien, har titusenvis holdt seg hjemme i måneder. Kanskje år.

– Tegn på at elevene ikke har det bra

Fortvilelsen er stor både blant foreldre og blant ansatte i skolene. Nå reageres det også blant skolepolitikerne på Stortinget.

– Vi står i en svært alvorlig situasjon. Det er tusenvis av barn som nå har et fravær som er skummelt høyt. Det er et tegn på at disse barna ikke har det bra. De lærer ikke det de skal, og de blir ikke en del av det fellesskapet som er på skolen, sier Venstre-leder og tidligere kunnskapsminister Guri Melby.

ALVORLIG: Tidligere kunnskapsminister Guri Melbye (V) mener mange barn i grunnskolen nå har et skummelt høyt fravær. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hun får støtte av Høyres Jan Tore Sanner. Også han er tidligere kunnskapsminister.

– Det er svært alvorlig det vi nå får rapporter om. Både økende fravær og mer skolevegring. Det er ganske enkelt fordi fravær tyder på at elevene ikke trives, sier Sanner.

– Derfor må dette tas på alvor på skolen, i kommunene og selvsagt også her på Stortinget og av nasjonale myndigheter, sier han.

REAGERER: Jan Tore Sanner (H) mener det økende fraværet i norsk skole er et tegn på at elevene ikke trives. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Barneombudet bekymret

Også barneombud Inga Bejer Engh har det økende problemet med fravær på barne- og ungdomsskolen på dagsorden.

I likhet med Melby og Sanner er Engh bekymret for utviklingen.

– Det er veldig alvorlig. Skolen er et av de viktigste stedene utenfor familien for barn, ikke bare for læring, men også for utvikling. Så hvis skolen er slik innrettet i dag at flere barn ikke klarer å være der, så er vi nødt til å se på hva dette skyldes, sier hun.

BEKYMRET: Barneombud Inga Bejer Engh ser alvorlig på situasjonen i norsk skole. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hun forteller at ufrivillig skolefravær og skolevegring var et av temaene som ble diskutert da barneombudene fra alle de nordiske landene møttes nylig. Da kunne alle barneombudene fortelle om lignende problemer i sine respektive hjemland.

Krise

TV 2 har tidligere skrevet om Nittedal ungdomsskole der hver femte elev har et så stort fravær at det betegnes som bekymringsfullt.

Rektoren ved skolen er fortvilet og mener at norsk skole er i krise.

Men rektorer over hele landet opplever lignende tilstander.

Beregninger TV 2 har gjort basert på tall fra Trondheim tyder på at det minst er 30.000 barn som nå har et så stort fravær at de er i ferd med å falle ut av grunnskolen.

FORSKER: Jo Magne Ingul har forsket på skolevegring siden 2005. Siden det har antallet elever med bekymringsfullt høyt fravær bare økt. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

En av Norges fremste forskere på området, Jo Magne Ingul, mener tallet kan være det dobbelte – altså at det kan dreie seg om hele 60.000 barn. Det er i tilfelle et helt årskull.

Mangler nasjonal statistikk

Det er imidlertid ingen som vet helt sikkert hvor omfattende problemet er. Det finnes nemlig ikke en nasjonal statistikk for fravær blant elevene i 1.–9. klasse på grunnskolen – selv om fagfolk i årevis har etterlyst det.

En nasjonal fraværsoversikt fantes heller ikke da Venstres Guri Melby og Høyres Jan Tore Sanner hadde jobben som kunnskapsminister før forrige stortingsvalg.

KREVER HANDLING: Guri Melbye (V) krever at kunnskapsminister Tonje Brenna kommer på banen og sørger for en nasjonal oversikt over fraværet i grunnskolen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Men nå er de begge tydelige på at en slik statistikk må på plass.

– Vi mener det er viktig slik at vi som beslutningstakere får en oversikt over omfanget av ufrivillig skolefravær. For hvis det er så stort som en del beregninger kan tyde på, så krever det at vi setter i verk nasjonale tiltak, men da trenger vi tall, sier Guri Melby.

– Vi må få på plass et fraværsregister raskt, og nå må det være slutt på den vente-og-se-holdningen som vi ser at kunnskapsministeren Tonje Brenna har, sier Jan Tore Sanner.

IKKE VENTE: Jan Tore Sanner (H) mener er utålmodig og vil ha en oversikt over fraværet på grunnskolen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De to tidligere kunnskapsministerne etterlyser et initiativ fra dagens regjering og kunnskapsminister Tonje Brenna for å ta tak i problemet med skolevegring og ufrivillig skolefravær.

– På vegne av alle de fortvilte foreldrene som sitter der med en ungdom eller et barn som ikke vil gå på skolen, og på vegne av alle de lærerne som føler seg maktesløse i møte med denne utfordringen, forventer jeg at Tonje Brenna kommer på banen og viser hva hun har tenkt å gjøre, sier Guri Melby.

Barneombudet er også utålmodig.

– Jeg tror nok vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor nasjonale skolemyndigheter må trekke erfaringer fra Kommune-Norge og spørre hva vi trenger å gjøre felles, sier barneombud Bejer Engh.

TV 2 har bedt siden 22. mai bedt om et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna om situasjonen i norsk skole og spesielt skolevegring og ufrivillig skolefravær.

Det har hun foreløpig ikke hatt anledning til.