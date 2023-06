Sliter med å få barna på skolen: – Vi prøver hver dag

På en benk i en skolegård i en Kristiansand sitter seks kvinner. Tilfeldigheter gjorde at de traff hverandre, nå er de viktige personer i hverandres liv.

– Det har blitt som en liten familie som støtter deg, sier Valentina Nilsen.

De har alle sønner og døtre som ikke kommer seg på skolen. Noen kaller disse barna skolevegrere.

Mødrene foretrekker å si at barna deres har ufrivillig skolefravær.

SKOLEVEGRERNES MØDRE: De har alle barn som ikke kommer seg på skolen. Mange kaller disse barna skolevegrere - mødrene foretrekker å si at barna deres har et ufrivillig skolefravær. Foto: Terje Fløyland/TV 2

For barna til alle disse mødrene vil på skolen.

Skam

Men for dem er skolen blitt så uoverkommelig at de ikke har maktet å være i klasserommet i lange perioder. I måneder og år.

For noen av dem i veldig mange år.

– Det er mye skam knyttet til det å ikke få barnet sitt på skolen, sier Maria K. Myrann.

– Det føles som et nederlag som forelder, sier Hege B. Holter.

STRESS: Det å ha et barn som ikke kommer seg på skolen er forbundet med et konstant stress, forteller mødrene. Foto: Terje Fløyland/TV 2

Det nikkes blant mødrene på benken.

– Jeg føler på en maktesløshet. Fortvilelse. Mislykkethet. Hva har jeg gjort galt? Hvorfor er det blitt slik? Hva kan jeg gjøre? Det er hele tiden en stressfaktor i kroppen, det er aldri ro, sier Ida B. Stavem.

– Det er altomfattende og så utrolig ensomt, sier Berit Jørgensen.

Det renner en tåre nedover det ene kinnet hennes. Dette er vondt å snakke om.

Helt vanlige mødre

Mødrene i skolegården snakker ikke med TV 2 for at noen skal syns synd på dem.

De vil vise at de er helt vanlige mødre. Og at noe må gjøres med norsk skole slik at også deres barn kan klare å bli en del av fellesskapet der.

Flere av mødrene innrømmer at de har tenkt en del på hva andre foreldre tror om dem.

SKAM: Flere av mødrene innnrømmer at de har tenkt en del på hva andre tenker om dem. Foto: Terje Fløyland/TV 2

– Spesielt i starten gikk vi og følte på det at vi ikke fikk det til som mamma og pappa, sier Jeanette Hamre.

Det gjør de ikke lenger. De seks mødrene vet at de er ressurspersoner.

– Jeg vet at jeg er en veldig god mamma, sier Jørgensen.

– Det jeg sitter igjen med nå er en stor sorg over alt det barnet mitt mister som andre barn får, og over hvor vanskelige barnet mitt har det, sier Maria K. Myrann.

SORG; Det er trist å tenke på alt det barna deres mister når de ikke klarer å være på skolen, sier mødrene. Foto: Terje Fløyland/TV 2

Vil det beste for barna

Mødrene kommer fra forskjellige steder i byen. De er i ulik alder. De har en mangfoldig bakgrunn, variert yrkeserfaring.

Barna deres er heller ikke ensartet.

Noen har faglige utfordringer. Andre ikke.

Noen har mange venner. Andre ikke.

Noen har diagnoser. Andre ikke.

De innrømmer at de også gjør feil som foreldre – som alle foreldre. Men de mener også at de har gjort veldig mye riktig.

De er tydelige. De setter grenser for barna sine. Og de kjemper hver dag for at døtrene og sønnene deres skal komme seg inn i klasserommet igjen.

– Jeg vil absolutt si at vi er noen tøffe damer, sier Stavem.

De vet at det beste for barna deres er å tilbringe hverdagene med jevnaldrende i et sosialt og faglig fellesskap.

TØFFE DAMER: De seks mødrene på benken ønsker ikke at noen skal syns synd på dem - men de vil vise at de er helt vanlige mødre som gjør det de kan for barna sine. Foto: Terje Fløyland/TV 2

– Det er vanskelig å snakke om dette. Du er fortvilet og frustrert. For du vet ikke hvor lang tid dette kan ta. Tar det ett år? To år? Det føles som om man er i en kamp døgnet rundt, sier Valentina Nilsen.

– Vi prøver hver eneste dag. Men det er klart, man er jo bekymret for fremtiden, sier Hamre.

Damene på benken utenfor skolen er glad for at TV 2 den siste tiden har satt fokus på problemet med at flere titusen elever i grunnskolen nå har et så høyt fravær at de er i ferd med å falle helt ut.

De syns det er modig at enkelte rektorer har gått ut og kalt situasjonen en krise.

Og at enkelte politikere endelig sier at situasjonen er så alvorlig at det ikke er noe den enkelte lærer og skole kan håndtere alene – men at det må tas grep på nasjonalt nivå.

Dårlig tid

For disse mødrene og barna deres haster det. Et år i et barns liv er en evighet.

– Skolen er veldig presset og du hører stadig om små budsjetter og at det ikke finnes ressurser. Så dette må løftes høyere opp – og det må skje raskt, sier Valentina Nilsen.

– Det står ikke på lærerens arbeidsinnsats, det er jo bare mer og mer som blir lagt til hva de skal forventes å gjøre, sier Jørgensen.

INKLUDERING: De seks mødrene er opptatt av at skolen må tilpasses slik at alle barn kan Foto: Terje Fløyland/TV 2

Hun er opptatt av at vi må klare å skape en skole som ikke bare er for gjennomsnittseleven, men at skolen også må favne et større mangfold. Virkelig inkludering av alle elever i et fellesskap.

– Her må det gjøres noe fra politisk side, for vi ser jo at flere og flere faller utenfor, sier Stavem.

Det nikkes på benken.

Maria K. Myrann mener at ansvaret for det økende fraværet i norsk skole i altfor stor grad har blitt lagt over på elevene så langt.

Det at det alltid er eleven som er problemet. Og som må endre seg.

– Det er egentlig helt horribelt at politikerne ikke har tatt tak dette for lengst. For når skolen ikke passer for så mange barn, da må det skje noe i skolen, sier hun.

Felles skjebne – felles trøst

Samtidig som de er både slitne og fortvilet er de glade for at de har funnet noen i sin egen hjemby som forstår hva det er de står i. De har blitt venner – og for ikke lenge siden bestemte de seg for å starte et lokallag av foreningen «En skole for alle».

Fellesskapet gir styrke, syns de.

– Det gjør utrolig godt. Det er jo synd at det er så mange som er i samme situasjon, men det gjør at man ikke føler seg så alene. Det er flere som kjemper den samme kampen – ikke bare her i Kristiansand, men i hele Norge, sier Valentina Nilsen.

FAMILIE: De seks mødrene har blitt godt kjent og regner seg nå nærmest som en familie. Foto: Terje Fløyland/TV 2

Hun kikker bort på de andre damene på benken.

– Ja, de har blitt som en ny familie, rett og slett.

TV 2 har siden 22. mai bedt om et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna om situasjonen i norsk skole og spesielt skolevegring og ufrivillig skolefravær.

Det har hun foreløpig ikke hatt anledning til.