PLIVO – forkortelsen alle lærere kjenner, og frykter. Forkortelsen for pågående livstruende vold. Meldingen som sendes ut hvis det en dag blir alvor.

Nordmenn flest opplever nok skoleskyting som et amerikansk fenomen. Men norske myndigheter er forberedt på at det amerikanske marerittet også kan ramme Norge.

– Vi har veldig tett kontakt med politiet, og de sier at dette er veldig lite sannsynlig. Men, vi må være forberedt, sier Marte Gerhardsen.

Som utdanningsdirektør i Oslo har hun ansvaret for 90.000 elever og 17.000 ansatte. Hun kjenner på et enormt ansvar, både for at elevene skal få den utdannelsen de trenger, og for sikkerheten til elever og ansatte.

SOMMERGJEST: Det er flere, store utfordringer som må håndteres for utdanningsdirektør Marte Gerhardsen. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

De såkalte PLIVO-kursene skolenes ansatte må gjennom skal gjøre dem i bedre stand til å håndtere en skarp situasjon.

I den nyeste episoden av podkasten «Fredrik og Kadafi» forteller Gerhardsen at det er viktig at alle har tenkt gjennom hva som kan skje, og hvordan man kan møte en voldelig episode på best mulig måte. Som en del av beredskapen har hver eneste skole egen politikontakt.

– Politiet sier at det er veldig lite sannsynlig at en skole vil rammes av skoleskyting, understreker Gerhardsen.

Skoleskyting i Norge

Likevel blir altså alle ansatte kurset i hvordan de skal oppføre seg om det verst tenkelige skulle skje, og ikke minst i hvordan de skal ivareta elevenes sikkerhet på en best mulig måte.

I noen tilfeller vil kanskje det beste rådet være å låse klasserommet, trekke vekk fra døren, være stille og vente på at politiet skal komme til skolen. I andre tilfeller vil kanskje det tryggeste være å komme seg vekk så raskt som mulig.

BERGEN: I 2011 gikk alarmen ved Gimle ungdomsskole. Foto: Marit Hommedal

I april 2009 skjøt en ni år gammel gutt med hagle mot en medelev på en skole i Harstad. Da en lærer tok våpenet fra niåringen, ble ytterligere ett skudd avfyrt. Det har vært noen tilfeller av skyting med soft gun og luftvåpen, men dette regnes ikke som livstruende angrep.

Men, det har det vært en del trusseltilfeller, blant annet mot Gimle ungdomsskole i Bergen i 2011. Den gangen gikk det skarp alarm. Væpnet politi rykket ut og evakuerte elevene, etter at skolen mottok en skriftlig trussel.

Massakrene

USA rammes årlig av flere skoleskytinger. Den dødeligste fant sted 16. april 2007, da den 23 år gamle studenten Seung-Hui Cho åpnet ild mot medstudenter og ansatte ved Virginia Tech University i Blacksburg, Virginia. 33 personer ble drept.

14. desember 2012 gikk 20 år gamle Adam Lanza til angrep mot elever og lærere ved sin egen gamle skole i Newtown, Connecticut. 28 personer ble drept. 21 av disse var seks og sju år gamle elever i første klasse. Lanza begikk selvdrap da politiet ankom Sandy Hook barneskole.

Den kanskje mest kjente skoleskytingen i nyere tid i USA, er angrepet på Columbine videregående i 1999, der to elever sperret flere inngangsdører og gikk skytende rundt på skolen. 15 elever og lærere ble drept. Skoleskytingene i USA har ført til krav om strengere våpenlovgivning på nasjonalt nivå, men landets mektige våpenlobbyister har forhindret dette.

TRAGEDIENE: Våpenlobbyen i USA jobber hardt mot strengere våpenlover. Foto: MIKE SEGAR

I Norge frykter politiet at noen skal ønske å kopiere disse handlingene.

Blant våre naboland, er det Finland som har vært hardest rammet. I november 2011 skjøt en elev ved Jokala videregående nord for Helsinki seg selv og åtte andre. Under ett år senere ble elleve personer drept i et angrep på Seinajoki universitet i Kauhajoki.