Slik snakker du med partneren om økonomi

HEMMELIG ØKONOMI: Erna Solberg og Anniken Huitfeldt er ikke de eneste som har oppdaget at ektefellene ikke har vært åpen om sine økonomiske disposisjoner. Ekspertene fraråder å ha økonomihemmeligheter for partneren. Foto: Javad Parsa / NTB

Tidligere statsminister Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes tjente 1,8 millioner kroner på aksjehandel i perioden Solberg var statsminister.

Anniken Huitfelds ektemann Ola Flem skal ha tjent 1,3 millioner kroner på aksjehandel siden 2017.

Felles for den tidligere statsministeren og den sittende utenriksministeren er at ektemennene deres har holdt disse økonomiske disposisjonene hemmelig for dem.

Når du er toppolitiker blir det gjerne en offentlig skittentøysvask av slikt.

Men dette er langt fra de eneste ekteskapene i landet der hemmelighold av økonomiske disposisjoner er blitt et problem.

TV 2 har spurt en parterapeut og en økonom om viktigheten av å være åpen om økonomi i et parforhold.



Mange er ikke åpne

Den pågående debatten rundt den omfattende aksjehandelen til ektemennene til Erna Solberg og Anniken Huitfeldt er bakteppet – men begge uttaler seg på generelt grunnlag.

– Denne tematikken er en påminnelse om hvor viktig økonomisk åpenhet er i et ekteskap eller kjærlighetsforhold, sier Roger Lund Antonesen.

ÅPENHET VIKTIG: Roger Lund Antonesen i Sparebank 1 SR-Bank er opptatt av åpenhet rundt økonomi i alle parforhold. Foto: Jan Inge Haga

Han er konserndirektør for personmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

– Vi vet at mange ikke er åpne med partneren sin om økonomi og våre tall viser at så mange som en av fire nordmenn skjuler utgifter for partneren sin. Dette kan straffe seg mer enn de fleste tenker over til daglig, sier konserndirektøren.

En undersøkelse SpareBank 1 har gjennomført viste at 25 prosent unntaksvis, flere ganger eller ofte har skjult utgifter for sin partner. 14 prosent opplyste at de direkte har løyet for sine nærmeste om sin egen økonomi.

– Økonomi er en lovekiller

Parterapeut og familieterapeut hos Åpen Dialog, Kate Elin Søyland, har hjulpet mange par der manglende åpenhet rundt økonomi har vært tema.

– Økonomi er ikke bare penger. Hvordan du håndterer økonomi kan fremme et sunt forhold med åpenhet, trygghet og felles grenser. Men dersom du dropper dialogen og skjuler enkelte beløp, kan du fort begynne å gjøre det også med større saker fordi du ikke vil bekymre partneren, sier Søyland.

PARTERAPEUTEN: Kate Elin Søyland møter mange par der hemmeligheter rundt økonomiske forhold er et problem. Foto: Privat

– Økonomi kroner er jo en skikkelig «love-killer» i mange forhold, sier hun.

Søyland sier at konsekvensene kan bli store dersom partnere ikke er åpne og ærlige med hverandre om økonomi.

– Når dette kommer til overflaten kan det bringe paret inn i en dyp krise. I reaksjonsfasen kan det dukke opp mange følelser. Det er vanlig at den som har gjort noe galt skammer seg og bare vil legge det hele bak seg, mens den andre sitter sjokkert, sint og bitter tilbake, sier parterapeuten.

– Det skaper en stor utrygghet hvis hun/han har holdt noe slikt skjult. Man kan lure på: «Hva mer kan min partner skjule?» Tryggheten og tilliten er som blåst bort.

I en følelsesladd pressekonferanse fredag omtalte tidligere statsminister Erna Solberg det ektemannen hadde gjort som «et alvorlig tillitsbrudd.»

Anniken Huitfeldt gjentatte ganger har fastholdt at hun ikke visste omfanget av aktiviteten til ektemannen på aksjemarkedet.



– Det er nok litt tabu hva du tjener, også i parforhold. Jeg vil likevel oppfordre alle til større økonomisk åpenhet og da særlig til din nærmeste, sier Roger Lund Antonesen.

Kan vekke et sovende forhold

Parterapeut Kate Elin Søyland hos Åpen dialog i Sandnes mener par som opplever en krise i forholdet relatert til økonomi må ta tak i problemet sammen.

– Ikke tro at det går over av seg selv. Innse krisen og ta innover dere at dere oppover det veldig ulikt. Søk profesjonell hjelp når krisen er et faktum. Om man vil redde forholdet må man bygge opp igjen tilliten med handling - ikke bare ord, sier hun.

– Krisen kan paradoksalt nok vekke et emosjonelt sovende forhold.

«Økonomidate»

På sine nettsider kommer Sparebank 1 med en klar oppfordring til alle par:

«Styrk parforholdet – ta en økonomidate»

– Vi pleier, med litt glimt i øyet, å oppfordre kundene våre til å sette av en kveld i året til en økonomi-date, sier Antonesen i SpareBank 1 SR-Bank.

– En fin inngang til dette temaet, kan være at begge ønsker det beste for hverandre og at full åpenhet gjør det lettere å ivareta dette ønsket. Selv om økonomi er lite romantisk, kan et initiativ til økonomisk åpenhet være en stor kjærlighetserklæring til partneren, avslutter han.