Skjeggnissene besøker barn på sykehus i hele landet

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I hele desember har 40 skjeggnisser reist rundt til sykehus i hele Norge, fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord, for å dele ut julegaver til barn.

I 2015 startet Morten Bråthen «Skjeggmennklubben», som har blitt til et stort nettverk hvor mannfolk finner samhold og vennskap med en felles interesse i skjegg.

– I starten skulle vi bare snakke om skjegg og litt sånn, men nå har det blitt til at alle i klubben hjelper hverandre. Vi fikser ting. Vi snakker om skjegg selvfølgelig, sier Bråthen til God morgen Norge.

I tillegg forteller han at klubben har et godt miljø hvor man får nye venner og hvor man har fokus på mental helse for menn.

– Inne i klubben kan vi være oss selv, og åpne oss litt.

Skaper glede i hele landet

I løpet av syv år har klubben vokst til å nå ha 13.200 skjeggete medlemmer.

– Det er da 13.200 potensielle nisser, sier sjefsnisse Ove Lunde Skjeggmann.

SYKEHUSBESØK: Skjeggnissene besøker barn ved Sørlandet Sykehus. Foto: Skjeggnissene

For tredje året på rad har skjeggnisser reist landet rundt for å besøke barn som må være på sykehuset. Målet er å skape glede til både barn, foreldre og ansatte som får en annerledes jul.

– I 2020 fant vi ut at kanskje nissen ikke kom på sykehusene. Fordi det var stengt. Da fant vi ut at det kan vi gjøre noe med.

Koronapandemien gjorde at man ikke kunne komme inn på sykehusene. Men ved hjelp av lift og brannvesenet kunne skjeggnissene hilse på barna utenfor sykehusvinduene.

Tøffe møter

I år har skjeggnissene lagt tilbake mange timer og dager i bilen for å besøke barn på sykehus i 20 kommuner. Alle som møter skjeggnissene får en julegave. På sykehusene møter de barn, barnas foreldre og sykepleiere.

– Hvordan er disse møtene?

– De varierer veldig. Noen ganger er det kjempekoselig og god stemning. Andre ganger så får du et litt sånn sug i magen. For du møter deg selv i døren noen ganger, eller livet ditt da i døren, forteller skjeggnisse Daniel Stensson-Oreviken.

De tre skjeggnissene legger ikke skjul på at møtene med alvorlig syke barn kan være tøffe. Alle tre har barn selv.

– Det er veldig hyggelig å være inne på sykehuset. For barna er veldig glade. De er så tøffe de ungene, og det er foreldrene også. Men når vi kommer ut igjen så begynner vi å tenke og snakke litt sammen, og åpne opp følelsene igjen, forteller Morten Bråthen, før han legger til:

– Vi må være nisser der, men i bilen kan vi være oss selv. Og da har det kommet noen tårer, av og til.

– Når man ser barn som er ordentlig syke, eller bare på sykehuset generelt. Det er en ting du kan relatere til selv. Det river litt i hjertet. Det er tungt, forteller Ove Skjeggmann.

SYKEHUSBESØK: Skjeggnissene har delt ut julegaver til barn på sykehus i hele Norge. Foto: Skjeggnissene

Men skjeggnissene ser også mye glede inne på sykehusene. De forteller at sykehusene og foreldrene setter veldig stor pris på at de kommer for å glede barna.

– Og man gleder jo ikke bare barna, vi gleder de voksne også, forteller Stensson-Oreviken.

I år får nissene komme inn på de fleste avdelingene de besøker, med mindre det er smitte der.

– Noen ganger står vi bare i døra, rett foran, kanskje vi går ut og står i vinduet hvis det er på bakkeplan. Barna får se nissen uansett.

Stoppet av politiet

Som sjefsnisse kjører Ove Lunde Skjeggmann rundt i hele landet, og får hjelp av lokale skjeggnisser i de ulike kommunene de besøker. 40 frivillige skjeggnisser har vært med i år.

Det blir mange timer og dager i bilen, så Skjeggmann så seg nødt til å få laget et spesielt førerkort. På forsiden ser det likt ut som et vanlig førerkort. Men dersom man snur førerkortet ser man bilder av flere reinsdyr, som viser hvor mange reinsdyr sjefsnissen har lov til å kjøre med.

REINSDYR: Sjefsnisse har med seg reinsdyr på deler av turen. Foto: Skjeggnissene

Det spesielle førerkortet er det første han viser frem når hele fergekøen blir stoppet i promillekontroll.

– Politiet stoppet oss, og vi måtte blåse. Det måtte alle i fergekøen, forteller Ove Skjeggmann.

Julegleden ønsker han å spre overalt hvor han går. Han tok like gjerne og delte ut drops og isskrape eller refleks til alle som blåste grønt i fergekøen.

– Var det noen som blåste rødt?

– Nei, de turte ikke det når nissen var der, vet du, sier Skjeggmann.

Ønsker å utvide tilbudet

Midlene til julegaver og reiser samler skjeggnissene inn gjennom hele året via Spleis og ulike sponsorer.

– Det som er litt moro er at alle er så velvillige til å hjelpe oss. Vi bruker nettverket vårt til å gjøre alle disse tingene gratis, sånn at vi kan bruke alle pengene vi samler inn på leker.

Planleggingen av neste års julerute er allerede godt i gang. Men skjeggnissene håper å kunne utvide tilbudet sitt enda mer.

– Det vi gjør nå er bare 20 prosent av det vi kan få til, tror jeg da. Vi kan få til alt vi vil. Men vi trenger mer hjelp, kan du si, forteller Morten Bråthen.