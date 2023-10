Sjekker hvilke venner som lever – hver morgen

At palestinerne på Gazastripen blir radikalisert, overrasker ikke Marte Heian-Engdal, som er denne ukens gjest i TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi. Det som virkelig overrasker Midtøsten-kjenneren, historikeren og forskeren, er at ikke enda flere blir det. Med de tankene er hun på linje med mange som har sett de elendige levekårene for palestinerne på Gazastripen på kloss hold.

For de lever i ytterste nød. 2,3 millioner mennesker, hvorav nesten halvparten er barn. De er totalt avhengige av nødhjelp. Nå er den hjelpen stanset. I tillegg har israelerne skrudd av strøm og vann. Medisiner hoper seg opp på utsiden av Gazas grenser, mens palestinske kirurger amputerer krigs-skadde uten bedøvelse.

Som en eneste lang begravelse

Marte har bodd noen år i regionen. Både som forsker og diplomatektefelle. For fem år siden ga hun ut den kritikerroste boka Israel, om den jødiske statens forholdsvis korte historie og utallige utfordringer. Marte har venner på begge sider. For tiden har hun permisjon fra jobben som assisterende direktør ved Senter for internasjonal konfliktløsning for å skrive en bok om Gaza.

LEGGES I RUINER: Israels statsminister har lovet å knuse Hamas. Det løftet innebærer store sivile tap. Foto: Abed Khaled

Egentlig skulle Marte Heian-Engdal vært på Gazastripen nå. Møtt folk og intervjuet kilder. Men slik ble det ikke. Hun omtaler dagen da Israel ble angrepet av Hamas, 7. oktober, som dag null. En ny tidsregning for konflikten mellom israelerne og palestinerne.

– Jeg føler det som om jeg har vært i begravelse siden forrige lørdag. Jeg er helt mør, sier hun, og legger til at alt kjennes annerledes enn før.

Folkelig støtte?

Da Hamas angrep, forstod palestinerne at det israelske svaret ville komme raskt og brutalt. De visste at de ville havne midt i skuddlinjen. Marte tror Gaza-palestinerne forventer at Hamas skal drive væpnet motstand mot okkupasjonsmakten Israel. At lederskapet har ansvar for å drive en frigjøringskamp.

– Jeg har ikke hørt noen si nå at Hamas ødelegger for oss, sier Marte Heian-Engdal.

TERRORISTER ELLER FRIHETSKJEMPERE?: Hamas-krigere i en av tunnelene under Gaza. Palestinerne ønsker frihet, men kan den vinnes med vold? Foto: MOHAMMED SALEM

Hamas-angrepet endret alt

Hamas-angrepet utløste et voldsomt sinne i Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu har lovet sitt folk at Hamas skal utryddes en gang for alle. Det betyr i realiteten et blodbad for palestinerne på Gazastripen. Sannsynligvis har vi bare sett starten på det som vil komme. Det er derfor Marte starter dagen med å sjekke hvilke venner som fortsatt er i live.

Et nytt morgenrituale er etablert. Marte starter dagen med å sende meldinger til venner på Gaza via meldingsappen WhatsApp. En grå hake bak meldingen viser at den er sendt, og en til viser om den er mottatt. Blir hakene blå, er meldingen lest. Alt for mange av Martes meldinger blir liggende med bare en eller to grå haker, og spørsmål om hvem som fortsatt er i live forblir ubesvart.

– Det er tungt.

Historikeren lot seg overraske av det voldsomme Hamas-angrepet.

– Å ta inn over seg at så mange israelere ble slakta ned, gjør utrolig vondt, sier hun.

– Er vi ikke mer verdt?

Det er bare noen få uker siden sist hun var på Gazastripen. Som vanlig syntes Marte det er krevende som internasjonal gjest å bli møtt med de vanskelige spørsmålene fra palestinerne:

KRIGS-GENERASJONENE: Palestinske barn vokser opp med krig. Et lite barn har fått førstehjelp på Al-Shifa-sykehuset i Gaza By. Krigen har allerede kostet over tusen barn livet. Foto: Abed Khaled

– Hva har vi gjort? – Hvorfor er vi ikke verdt mer enn det her? –Hvorfor skal vi godta dette, og hvorfor gjør dere det?

Marte blir svar skyldig. Hun forteller om en generasjon Gaza-palestinere som er traumatisert av kriger, og har mareritt hver natt, og at vi ikke kan gi opp.

– Det er de ekstreme som får mest oppmerksomhet. Vi MÅ finne en måte å støtte de gode kreftene på.

For at de gode kreftene er der, er ikke Marte Heian-Engdal i tvil om. De kommer bare så alt for ofte i bakgrunnen. Bak krig, vold, lidelser og sult.