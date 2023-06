Sanna Sarromaa vil fortsette å krenke, men elsker norske menn

– Dere er vakrere enn finske menn, smiler Sanna Sarromaa.

Hun kan smiger, men er langt mer kjent for evnen til å provosere. Eller få nordmenn til å føle seg krenket, som er uttrykket hun selv bruker. Vi kommer tilbake til dette med akkurat hva det er hun liker så godt med norske menn, kontra finske.

SOMMERGJEST: Få klarer å erte på seg nordmenn som den finske samfunnskritikeren Sanna Sarromaa. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Skal vi danse

Når hun først har tatt turen fra hjemmet på Lillehammer til Oslo for å være første sommergjest i TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi, legger Sanna inn et aldri så lite ønske om å bli invitert til å delta i underholdningsprogrammet Skal vi danse på TV 2.

Det har kommet et par forespørsler om deltakelse i Farmen, men det programmet kan ikke den finske samfunnsdebattanten forstå seg på. Dessuten er det jo en kjensgjerning at finner elsker å danse tango. Ønsket er med dette videreformidlet.

Sanna Sarromaa har gått hardt ut mot det meste norske. Ifølge henne er vi late og et bortskjemt og uopplyst folkeslag. Som lærer har hun ved en rekke anledninger gått hardt ut mot det norske skolesystemet, som hun hevder krever for lite av elevene.

– Det står da ikke så ille til med den norske skolen?

– Jeg produserer dette forfallet som kommer ut av skolen i og med at jeg er lærer, sier Sarromaa, og tar med det på seg noe av ansvaret for at elevene «ikke kan så mye» når de kommer ut av grunnskolen.

«Møkkasted»

Ordene er hennes, og ment som kritikk av et system som er mer sosialt enn faglig orientert. At elevene trives og har det godt er viktigere enn at de presterer faglig. Det er visst vanskelig å motivere barn og unge som vokser opp i «et møkkrikt land» som Norge.

Tjue år har gått siden 43-åringen flyttet fra fødelandet Finland til Norge. Siden har hun blitt boende i landet hun har gått til angrep på gjennom flere bøker og et utall kronikker.

REGNBYEN: Bergen er beundret for mye, men også kjent for å være en våt by. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg skriver jo bare det som er riktig og sant, og folk blir så krenket.

Sarromaa forteller om de sterke reaksjonene hun fikk da hun skrev en kronikk om det dårlige været i alle «møkkastedene» i Norge, og lurer på hvordan i all verden folk orker å bo i en by som Bergen.

– Bergen er da virkelig en vakker by, selv om det regner en del.

– Folk elsker jo hjemkommunen sin uansett hvor liten og stusselig den er.

Samfunnsrefseren kommer på et nytt eksempel – Dovre. Hun har en sønn som har gått på skole der. Ifølge den finske kvinnen er Dovre et sted der været er dårlig, jævlig kaldt og langt til det meste. Hva er det vel å elske?

I SITT ESS: Sanna Sarromaa bruker flere plattformer for å komme med ramsalt kritikk av det norske. Her er hun gjest i programmet Norske tilstander sammen med Thorgeir Kolshus og programlederne Elin Ludvigsen og Eirik Bergesen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg er trivelig

Gjentatte ganger har hun søkt ledige lærerjobber i hjembyen Lillehammer, men blir visst ikke engang kalt inn til intervju. Sanna tror dette henger sammen med at hun er så frittalende. Derfor pendler hun to timer hver dag til jobben i Hamar. På vinteren, når veiene er glatte, tenker hun at det er prisen man må betale for å provosere.

Sanna Sarromaa mistenker at hun blir oppfattet som et jævlig menneske bare fordi hun er samfunnsdebattant uten de samme filtrene som de fleste andre.

– Men jeg er kjempetrivelig, påstår hun - med et stort smil.

Hennes store frykt er at hun er i ferd med å bli for norsk. At hun ikke lenger er så pliktoppfyllende som man må være når man kommer fra et land hvor folk ikke bader i oljepenger. Kanskje er den entusiastiske kvinnen i ferd med å bli inntatt av latskap? Visstnok en grusom skjebne.

Finske tilstander

Fortsatt har hun masse å utsette på landet som tok henne i mot og ga henne både en og to og tre menn (to av dem har hun skrevet bøker om). Så hun kommer altså ikke til å holde kjeft, selv om hun møter motstand. Men noe av kritikken vil hun kanskje vente med til hun eventuelt flytter hjem igjen til Finland.

– Da får jeg skrive en sånn «fuck you all»-kronikk, ler hun, og mener at vi har godt av at hun pirker i det vi ikke liker at hun tar tak i.

FERIELANDET: Velutdannede finske barn kaster seg ut i en sjø i Vantaa nord for Helsinki i forrige uke. Foto: LEHTIKUVA

Som lærer har Sanna det hun mener er en altfor lang sommerferie. Den starter med en reise for å feire midtsommer i De tusen sjøers land. Der mange er opptatt av hvor mange finske menn som kommer til å drukne på midtsommeraften.

En oversikt kommer visst hvert år, og noen år settes nye rekorder. Ifølge Sanna drikker finske menn seg overstadig beruset før de ror ut på en eller annen sjø for å fiske «eller hva de nå driver med der ute». Når de så reiser seg opp for å tisse fra ripa, går det rett som det er galt.

Rølp og gammel alkohol

Så var det dette med norske menn da. Vi er visst både vakre, velstelte, pene og dufter godt. De finske, derimot, er rølpete og lukter gammel alkohol.

Så kanskje velger Sanna Sarromaa å bli boende i Norge likevel. Til tross for de nærmest uutholdelige tilstandene dette landet kan by på.