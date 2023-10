– Pasienter legges til side for å dø

KAOTISKE TILSTANDER: Den norske legen Mads Gilbert sitter i Egypt og venter på å komme inn i Gaza for å kunne hjelpe alle de skadde som ligger på sykehus i Gaza. Dette bildet er fra han bisto under konflikten i 2009. Foto: Majed Hamdan

Hjerteskjærende skrik kommer fra en liten kropp på et steingulv i Gaza. Kroppen tilhører en av de mange tusen barna som har blitt skadet i de siste ukenes israelske bombardement.

En bandasje er festet rundt barnehodet. En oksygenmaske dekker ansiktet. Gulvflisene rundt er blodige. De har for lengst gått tomme for senger på Gazas største sykehus – Shifa, i Gaza by.

Blodig krig



Mange mil unna, i nabolandet Egypts hovedstad Kairo, sitter Mads Gilbert. Anestesilegen er fortvilet over at han ikke er der han selv mener han burde være – på et sykehus i Gaza.

Det er «doktor Mads» som han kalles av palestinerne som har sendt oss den opprørende filmen fra Shifa-sykehuset.

VIL HJELPE: Gilbert på videolink fra Kairo. Foto: Michael Skorbakk / Bauer media.

Mads Gilbert er denne ukens gjest i TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi.

Filmen er en av flere han har fått tilsendt fra palestinske kolleger i Gaza.

Sammen med sin mangeårige makker, kirurgen Erik Fosse, har Gilbert gjort det han kan for å skaffe til veie tillatelsene de trenger for å krysse grensen fra Egypt til Gaza.

Men en slik grensepassering må godkjennes av både Egypt og Israel. Godkjennelsen foreligger foreløpig ikke.

– Vi gir ikke opp å komme inn til Gaza, forsikrer han.

Nå håper de på en våpenhvile. Om den ikke blir varig, så i alle fall lang nok til at de mange teamene med internasjonale helsearbeidere som vil inn for å hjelpe, kan krysse grensen. Med seg vil de ha tonnevis med medisiner, matvarer, vann og drivstoff, og varer som står klare for å bli sendt til over to millioner mennesker som sitter innesperret på Gazastripen.

Landområdet som nå bombes døgnet rundt.

Trenger hjelp

Mads Gilberts kolleger på Shifa er fortvilte. De forteller om pasienter som skriker av smerte og redsel. De fleste som bombes på Gaza er kvinner, barn og sivile eldre. Det er mangel på narkose og lokalbedøvelse. Større kirurgiske inngrep kan rett og slett ikke gjennomføres.

– Pasienter legges til side for å dø, forteller Gilbert.

BARN DØR: Hani og Layan står det skrevet på disse to barnas bein. To barn som aldri fikk vokse opp. Bildet er fra fra likhuset ved Deir el-Balah-sykehuset. Foto: Bashar Taleb

I 25 år har Erik Fosse og Mads Gilbert drevet medisinsk hjelp på Gazastripen. I fredeligere tider gjennomfører de opplæring av palestinsk helsepersonell via hjelpeorganisasjonen Norwac.

I tider med fullskala krig, som nå, har de flere ganger vært på Gaza og gjort den jobben de kan best – å redde liv. Men så langt er de altså forhindret av mangel på tillatelser til å gjøre den jobben.

3000 drepte barn

Legene Fosse og Gilbert ble internasjonalt kjent under Gaza-krigen vinteren 2008-2009. Den gangen nektet israelske myndigheter journalister som var i regionen adgang til Gaza.

De sa rett ut at de ikke ville ha vitner. Derfor ble de to norske legene Verdens øyne i Gaza. De som kunne dokumentere og bekrefte de grufulle detaljene som vi ellers bare hadde palestinernes ord for.

Den jobben journalister ellers forsøker å utføre etter beste evne.

Palestinske helsemyndigheters tall for den tre uker lange krigen er opprørende høye. Når podkasten publiseres torsdag morgen er nærmere 3000 av de 6500 drepte palestinerne barn. Tallet på skadde nærmer seg 20.000.

I tillegg kommer alle de syke som under normale omstendigheter ville oppsøkt sykehusene. De som lider av kreft eller nyresvikt. De som brekker en arm eller skal føde.

Når Israel kutter drivstoff- og strømforsyningen til Gaza, tar det ikke lang tid før kuvøser og dialysemaskiner stanser. Når medisinforsyninger holdes tilbake på grensen, er det ikke sikkert det er mulig å gjennomføre et keisersnitt.

Og når ambulanser bombes, settes de mest elementære helsetjenester ut av spill.

FARLIG YRKE: Det er meldt om flere titalls angrep rettet mot ambulanser. Her fra byen Khan Younis sør på Gazastripen. Foto: Said Khatib

– Helsetjenesten skal beskyttes, ikke trues, sier Gilbert.

Når han nå vil tilbake til Gaza, er det i strid med hva hans to døtre og fire barnebarn ønsker, men de forstår hvorfor. Noen må hjelpe dem som trenger det.

– Dette er en kollektiv avstraffelse av et helt folk, hevder han.

– I strid med folkeretten.

Fordømmer terroren

Mads Gilbert blir av mange beskyldt for å være en ensidig aktivist. En som alltid står på palestinernes side, mot Israel. Landet som 7. oktober opplevde det dødeligste angrepet noen sinne i nasjonens historie.

Da Hamas brøt seg gjennom grensen mellom Gaza og Israel og gjennomførte en regelrett massakre på uskyldige sivile. Over to hundre ble tatt som gisler og fraktet med tilbake til det palestinske landområdet.

GISLER LØSLATT: Mandag ble de to gislene Yocheved Lifshitz og Nurit Cooper løslatt etter å ha vært holdt som gisler av Hamas i to uker. Forhandlinger pågår om å få satt de resterende fri. Foto: Al-Qassam-brigaden, Hamas.

– For å være helt tydelig: Jeg er imot alle typer angrep på sivile, understreker Gilbert.

– Jeg er imot alle typer terrorangrep.

Når kampene stanser, håper han at det vil komme et rettsoppgjør der både Israel og Hamas granskes, og de som står bak krigsforbrytelser straffes.