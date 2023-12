I 20 år var hun gutt, og etter hvert mann. Så ba hun om en samtale med sin far. Siden har hun vært kvinne.

– Det er ikke så mye skeivt i slektstreet mitt. Jeg er familiens regnbuefarga får, sier Christine Marie Jentoft når hun gjester TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi.

Det har gått noen år siden 35-åringen satte seg ned for å ta en alvorsprat med faren:

– Pappa, jeg vil leve som kvinne. Jeg vil at du skal kalle meg Christine.

Brøt kontakten

Det var ikke helt det faren hadde forventet sønnen ville snakke om, og han spurte derfor om det kanskje var slik at han var litt mer sånn «deltidstrans». En som likte å ha på seg litt dameklær på soverommet. Men, slik var det altså ikke for Christine. Hun er transkjønnet på heltid.

«DELTIDSTRANS?»: Det var spørsmålet faren stilte Christine da hun kom ut. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

Dagen da Christine kom ut av skapet, var en dag full av overraskelser. For når det første sjokket hadde lagt seg, kunne faren informere henne om at han og moren skulle skilles. I dag har Christine fortsatt kontakt med faren, mens andre familiemedlemmer har større problemer med å akseptere 35-åringens valg.

«Sånne som deg må skytes»

Også en del venner forsvant da skapdøren ble åpnet.



«Er du homo?» «Liker du kuk?» spurte de.

Svaret var nei, og for noen ble det for vanskelig å følge logikken. Det var en god del hets, og den pågår fortsatt.

«Sånne som deg må skytes,» ble det skrevet.

MANGE: Titusener var samlet under prideparaden i Oslo i juli i år. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Christine gikk til kamp for transkjønnede, altså de som identifiserer seg som et annet kjønn enn det de er. I dag er hun rådgiver for kjønnsmangfold i organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Hun er også mamma til en datter på tolv og et halvt, som hun har med en tidligere kjæreste. I dag er hun forlovet med Ina.

I en undersøkelse Politidirektoratet gjennomførte i 2022, sier 40 prosent av deltakerne at de var utsatt for hatkriminalitet de siste to årene. Ifølge FRI er hetsen mot transkjønnede økende.

– Du hadde tiss?

– Å være transperson handler ikke om sex. Transpersoner kan være heterofile eller bifile som alle andre, forklarer Christine.



Under vår samtale med Christine er det spørsmål som presser seg på, og som ikke bare er enkle å stille. Men ukens gjest i Fredrik og Kadafi er selv ganske nysgjerrig, og virker som om hun vil svare på mye. Kadafi kaster seg like godt rett ut i det:

­– Du er født gutt? Du hadde tiss?

– Pleier du å spørre folk om underlivet deres, Kadafi? undrer Christine litt irritert.

Hun vil kjempe mot fordommene, og for at man skal innføre en tredje kategori juridisk kjønn. Lovverket har allerede åpnet opp for at det står at hun er kvinne i passet, selv om ikke alle er enige eller forstår at det er mulig. Noen insisterer på at Christine er mann, og aldri kan bli kvinne. Hun lar det stort sett passere.

­– Hvis jeg skulle bli sint hver gang noen har kalt meg mann, ville jeg eksplodert for ti år siden.