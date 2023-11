– Palestinerne har lidd mest

– Det er helt ufattelige, umenneskelige lidelser vi er vitne til.

Bildene av knuste hus, drepte barn og bombing av sivile områder har gjort sterkt inntrykk på redaktøren for den kristen-konservative avisen Dagen. Israel-vennen ser med gru på hvordan Gaza bombes.

Tusen barn i uka

Sivile palestinere er i skuddlinjen når Israel angriper. Mye krefter blir lagt i jakten på de som sto bak angrepet på Israel 7. oktober. Det har de siste ukenes bombardement av den tett befolkede Gazastripen vist.

Rundt 4000 palestinske barn er drept så langt i konflikten, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter.

– Jeg har en veldig respekt for det palestinske folks lidelser, sier Vebjørn Selbekk, som er gjest i podkasten Fredrik og Kadafi denne uken.

– Det har vært mest lidelser på palestinsk side opp gjennom historien.

KRIGSOFRENE: Vebjørn Selbekk mener palestinerne selv må bære hovedansvaret for det som nå skjer. Her venter barn å å bli tatt hånd om på Shifa-sykehuset i Gaza by. Foto: Ali Mahmoud

– Israel er ikke uten skyld i det som skjer, sier Selbekk, men gir palestinerne hovedskylden for at barn bombes i hjel:

– De lidelsene er det Hamas som må ta ansvaret for, sier redaktøren.

– De visste godt hva de gjorde da de slaktet ned mennesker i Israel 7. oktober.

Palestinsk stat

Selbekk forstår at det må være forferdelig for palestinske foreldre å ikke kunne beskytte barna sine. Han håper krigshandlingene snart stanser, men forstår godt at israelerne vil stanse trusselen fra Hamas.

En visjon Selbekk deler med palestinerne, er at de får sin egen stat en gang i fremtiden. At det en gang vil være slik at to folk kan leve i fred med hverandre i hver sin stat.

– Hvor skal den palestinske staten ligge?

– Det må være Gaza og Vestbredden.

Selbekk legger ikke skjul på at den israelske statsministeren Benjamin Netanyahus samarbeid med høyrenasjonalistiske partier er en utfordring for en fremtidig palestinsk stat. Ulovlige jødiske bosetninger utvides i et høyt tempo på den israelskokkuperte Vestbredden, på det samme landområdet Selbekk peker på bør huse en fremtidig palestinsk stat.

Okkupasjonen, bosetningene og krigen. Knuste drømmer og hatet som dyrkes på begge sider av konflikten. Den palestinske drømmen går ikke i oppfyllelse i morgen.

– Det virker fjernere nå enn noen gang, sier Vebjørn Selbekk.