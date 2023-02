– Overgrep forkledd som omsorg

FROSTA (TV 2): 68 kvinner har varslet på den tidligere kommunelegen i Frosta som er siktet for å ha misbrukt sin stilling. Nå forteller fire av kvinnene om sine opplevelser.

– Det er snakk om alvorlige seksuelle overgrep, sier en av kvinnene til TV 2.

Hun er i slutten av 20-årene og ønsker å være anonym. Kvinnen har hatt Arne Bye som fastlege hele livet.

Nå er hun en av de 68 kvinnene som har varslet til helsetilsynet, som igjen har ført til at Bye er siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med pasientene.

LETTET: Flere av kvinnene syns det er bra at sakene nå belyses. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvinnens fastlege var også kommuneoverlege på Frosta. Han mener selv at han ikke har gjort noe galt og at behandlingen han har gitt pasientene er medisinsk begrunnet.

Byes forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen, har blitt forelagt kvinnenes historier, men har ikke ønsket å kommentere saken.

– Ikke et offer

TV 2 besøker den lille halvøya i Trondheimsfjorden for å snakke med noen av kvinnene som har varslet.

De beskriver en populær fastlege som har hatt tette forbindelser til mange i lokalmiljøet gjennom flere tiår.

Da kvinnen i slutten av 20-årene varslet mot legen i 2021, trodde hun lenge at hun var den eneste. At så mange andre kvinner har varslet i ettertid, har vært et sjokk.

I dag er hun glad for at hun meldte i fra.

– Jeg ønsker ikke å bli fremstilt som bare et offer, men som en som varslet, sier kvinnen til TV 2.

VARSLER: Det legen kalte behandling, mener kvinnen var overgrep. Foto: Frode Sunde

Hun har vokst opp i den lille bygda med 2600 innbyggere. I perioder har hun studert i andre storbyer, men å reise hjem til Frosta har alltid vært fint.

– Her hører man fuglene synge, og seg selv tenke.

Det var varselet fra denne kvinnen som fikk helsetilsynet til å undersøke legens praksis i 2022.

Da pandemien stengte ned landet, ville hun undersøke en kul i brystet.

Ifølge kvinnen gjennomførte Bye først en gynekologisk undersøkelse, før han også ba henne om å kle av seg klærne på overkroppen slik at hun var helt naken.

SMÅ FORHOLD: Kommuneoverlegen har hatt mange av Frostas innbyggere på sin legeliste. Foto: Frank Lervik

Skjønte at noe var galt

Hun forteller at måten han berørte henne på, og måten hun ble bedt om å bevege seg på mens hun var naken, gjorde at hun skjønte at noe var galt.

I dag beskriver hun det som falske gynekologiske undersøkelser, som har vært smertefulle fordi legen skal ha brukt et for stort spekulum og at hun har ligget i gynekologstolen i 20-30 minutter.

– Han fingrer pasientene, får oss til å stå i ulike, nedverdigende, ubehagelige posisjoner. Han beføler bryst og nipler og står helt inntil deg når du er naken, forteller kvinnen.

TV 2 har presentert kvinnenes beskrivelser for Arne Bye sin advokat, men han har ikke ønsket å gi noen kommentar.

Kvinnen sendte en skriftlig varsel til Statsforvalteren den 13.11.2021. Legens advokat har i brev til Statsforvalteren, datert 10.02.22, forklart seg om det som kommer frem i dette varselet.

Her forklarer legen at alle undersøkelser han utførte under denne legetimen var medisinsk begrunnet.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke.

Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle.

Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet.

Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Kvinnen mener at rollen som lege for så mange av innbyggerne i kommunen har gitt ham en sentral posisjon.

– Han «har hatt noe» på alle sammen, nettopp fordi han har hatt halve Frosta på sin legeliste. Han har kontrollert personer, og gjort en svært god jobb utad, slik at ingen skal stille spørsmål, hevder kvinnen.

Kvinne varslet i 2006

– Jeg mener at han bevisst lurte jenter til å tro det er noe feil med dem, for så å «hjelpe» dem med hans egne metoder. Han utnyttet tilliten for å «undersøke» våre underliv.

Dette sier en av de andre kvinnene TV 2 snakker med. Hun forteller at hun fikk sin første gynekologiske undersøkelse hos legen på slutten av 90-tallet, da hun var 14 år.

Hun er en av de tre kvinnene som opprinnelig varslet mot legen i 2006.

Kvinnen mener «bygdedyret» bidro til at man la lokk på saken den gang, og at det var tøft å føle på at hun ikke ble trodd.

UBEHAGELIG: En av kvinnene som varslet i 2006 syns det var tøft ikke at varselet den gang ikke fikk konsekvenser. Foto: Frode Sunde

– Det var vanskelig å måtte finne seg i at sånt skjer, og at det ikke er noen som står opp for unge jenter som opplever alvorlige overgrep. For det er overgrep dette er, sier kvinnen.

I dag beskriver hun legens oppførsel som «grooming», og syns det er vanskelig at varselet ikke førte frem den gangen.

– Prosessen er veldig tung å stå i. Jeg la det hele «bort» i 2007, så nå kommer alt tilbake igjen. Og det er enda verre at han har fortsatt med dette på nye unge jenter, sier hun.

I dag har kvinnen bosatt seg på Frosta og skryter av at den lille kommunen er et godt sted å bli gammel. Hun har venner og familien sin rundt seg, og opplever at hun får god støtte i dag.

Felles for kvinnene TV 2 møter på Frosta, er at de uvanlig ofte har hatt gynekologiske undersøkelser.

Legen har ført journal som kvinnene nylig selv har fått lese. I varslene forteller kvinnene om celleprøver, kreft-undersøkelser, behandling av diagnoser de ikke var kjent med og til dels ubegrunnede undersøkelser av kvinnenes underliv.

KONTOR: Frosta legekontor holder til i samme bygg som kommunen og NAV. Foto: Frode Sunde / TV 2

Beskriver ubehagelige undersøkelser

En tredje kvinne forteller TV 2 at hun hadde rundt 20 gynekologiske undersøkelser i løpet av ett og et halvt år.

Ifølge Helsenorge.no anbefales man å ta en celleprøve hvert tredje år til femte år. Det er ellers ikke nødvendig å ta gynekologisk undersøkelse, så lenge man ikke har noen plager.

I dag beskriver kvinnen undersøkelsene som både ekle og smertefulle.

– Han hadde et tak på meg, jeg syntes han var en grei lege. Undersøkelsene var det verste jeg visste, men likevel gjorde jeg det. Jeg trengte jo det, ifølge ham.

Når hun ser tilbake på hvor vondt hun hadde det under testene han gjennomførte, mener hun at det ikke var behandling i det hele tatt.

– Han klarte å manipulere meg i mange år. Overgrepene er blitt forkledd som omsorg, forteller kvinnen til TV 2.

Hun syns det er synd at et fint sted som Frosta nå skal bli forbundet med denne saken, og beskriver bygda som et fantastisk sted å bo.

OPPMERKSOMHET: Kommunen har fått mye oppmerksomhet etter at det ble kjent at 68 kvinner har varslet mot kommuneoverlegen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Må frem i lyset

En fjerde kvinne TV 2 har snakket med, forteller at hun er sint på andres vegne, og at det er viktig at sakene nå kommer frem i lyset.

Hun varslet mot legen i 2022, som kort tid etterpå ble suspendert. Kvinnen forteller at å varsle var et stort steg for henne å ta.

– Han kjente jo meg, min familie og hele min historie. Det føltes også trygt å ha ham som lege. Men etter hvert ble jeg redd når jeg var hos ham, og til slutt måtte jeg bytte lege.

I dag er hun veldig glad for at hun varslet til helsetilsynet, selv om saken er en stor påkjenning for henne.

Vil at saken skal få konsekvenser

Kvinnene mener at myndighetene har sviktet, og nå er de opptatt av at det må få konsekvenser for både legen og andre som hadde et formelt ansvar da det ble varslet tidligere.

I dag opplever kvinnene at kommunen tar dem på alvor, og oppfordrer andre som har behov for noen å prate med om å benytte seg av hjelpetilbudet som er opprettet.

I slutten av januar ble Byes ansettelsesforhold og fastlegehjemmel hevet med umiddelbar virkning.

OPPRETTET HJELPETILBUD: Ordfører Frode Revhaug og kommunedirektør Endre Skjervø holder pressekonferanse. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det er viktig for kvinnene at man får bedre systemer som fanger opp varslinger. De mener det bør være et bedre tilsyn med leger, slik at de ikke kan misbruke den tilliten de har i små lokalmiljø.

– At vi nå i 2023 er så mange kvinner som har varslet om en mannlig lege, er skremmende. At en mannlig lege har så stor autoritet og klarer å manipulere alle rundt seg er så sykt at jeg ikke har ord, sier kvinnen i 20-årene.