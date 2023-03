Optimist etter møte med britisk politi

– Dette er det beste møtet vi har hatt med Scotland Yard noen gang, sier en oppglødd Odd Petter Magnussen til TV 2.

DREPT: Martine Vik Magnussen. Foto: Metropolitan Police

På dagen 15 år etter at datteren Martine Vik Magnussen ble drept i London, var han tilbake i den britiske hovedstaden.

I Scotland Yards hovedkvarter rett ved Big Ben hadde Odd Petter Magnussen og advokat Patrick Lundevall-Unger fra Martine-stiftelsen et møte med etterforskningsledelsen og representanter for det britiske utenriksdepartementet.

OPTIMISME: Både Odd Petter Magnussen og advokat Patrick Lundevall-Unger (til høyre) i Martine-stiftelsen var svært oppglødd rett etter møtet med Scotland Yard og det britiske utenriksdepartementet i dag. Foto: ingvild gjerdsjo / TV2

Etter møtet delte Lundevall-Unger Magnussens optimisme.

– Vi fikk signaler som vi ikke har fått før. Optimismen er basert på uttalelser vi har fått her i dag. Den er basert på faktabeskrivelser og juridiske holdepunkter, sier advokat Lundevall-Unger.

Ifølge begge skjer det nå mye konkret i den pågående etterforskningen. Men de hadde fått munnkurv fra britisk politi og kunne derfor ikke dele detaljer fra møtet med TV 2.

– Akkurat det er svært frustrerende, sier Magnussen.

Farouk Abdulhak fortsatt ettersøkt

Martine Vik Magnussen ble funnet død i et kjellerrom i leilighetskomplekset til milliardærsønnen Farouk Abdulhak, som hun var studievenn med.

Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen via Egypt kort tid etter at den norske kvinnen ble funnet drept, og har siden oppholdt seg der.

Han er av britiske Scotland Yard mistenkt og etterlyst for drapet, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.

Britisk politi har kommet med gjentatte oppfordringer til den drapssiktede om at han må returnere til Storbritannia.

Pågripelse og arrestordre

Helt siden drapet i 2008 har Magnussen jobbet utrettelig for rettferdighet for datteren. Til tross for at det nå har gått 15 år, har det vært stadig utvikling i Martine-saken – spesielt det siste året.

I mars i fjor ble en kvinne i 60-årene pågrepet mistenkt for bistand i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen i 2008.

Kvinnen hadde vært overvåket i 12 år.

Hun ble senere løslatt, men er fortsatt mistenkt i saken.

I forbindelse med pågripelsen aksjonerte også britisk politi mot en adresse i Westminster, som disponeres av familien til drapssiktede Farouk Abdulhak.

Mye av dagens møte med britisk politi handlet mye om nettopp denne pågripelsen.

– Det er slik at det forventes en utvikling i denne saken i løpet av de nærmeste månedene. Men det er noe gjenstående etterforskning som må gjøres før de kan gå ut med navn og innhold i en eventuell siktelse, sier Magnussen.

I november i fjor skal myndighetene i Jemen ha utstedt en arrestordre på den drapsmistenkte Farouk Abdulhak.

I LONDON: Odd Petter Magnussen er i London i sammenheng med at det er 15 år siden drapet på datteren, Martine Vik Magnussen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Håper på utvikling etter ny dokumentarserie

28. mars er det premiere på true crime-serien «Martine – siste kapittel» på TV 2, som er en samproduksjon mellom TV 2 og BBC om drapet på Martine Vik Magnussen.

I serien jakter den prisvinnende, undersøkende BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi kontakt med drapsmistenkte Farouk Abdulhak.

Odd Petter Magnussen har både håp og forventninger om at denne serien kan skape ny utvikling i saken.

– Jeg er både ydmyk og glad for at så store medieaktører bruker store ressurser på min datters sak. Det er jo rørende i seg selv, sier han.

Medieoppmerksomheten rundt saken er av stor betydning ifølge Magnussen, som er spesielt begeistret for at dokumentaren også skal vises i de arabiske landene gjennom BBC Arabic. Dette tror han vil øke presset både på jemenittiske myndigheter og på familien til drapsmistenkte Farouk Abdulhak.

– Jeg tror det kan være en milepæl og en «gamechanger» i Martine-saken.

Bjørk til minne om Martine

Fra møtet på Scotland Yard dro Odd Petter Magnussen til Regent`s Park, hagen utenfor skolen der Martine studerte.

MINNETRE: Utenfor skolen der Martine Vik Magnussen studerte er det plantet et norsk bjørketre til minne om henne. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV2

Her er det plantet et norsk bjørketre til minne om Martine.

«Et medlem av college-familien er tatt fra oss - en som alltid kommer til å bli savnet », står det skrevet på plaketten som er plassert ved siden av bjørken.

BLOMSTER: Odd Petter Magnussen er alltid ved minnetreet og legger ned blomster når han er i London. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV2

Odd Petter Magnussen la ned blomster ved minnetreet.

– Det er veldig emosjonelt for meg. Fordi dette stedet minner meg om den glade Martine. Den glade fine datteren min. Dette var jo et sted hun elsket å være, sier Magnussen.