– Norske barnehager bryter loven

Blant de ansatte i barnehager over hele landet er frustrasjonen stor.

Lav bemanning, høyt sykefravær og barnehagelærere som søker seg bort, er en del av bildet, uten at det har vært en del av den offentlige debatten.

Før nå.

– I valgkampen hørte vi lite til den krisen som utspiller seg i mange norske barnehager. Her snakker vi om barnehagebarn som ikke har en stemme i offentligheten i det hele tatt, sier Steffen Handal.



Handal er leder i Utdanningsforbundet med over 190.000 medlemmer.

– Krise

Han hører nærmest daglig historier fra sine medlemmer på grasrota om det de omtaler som en bemannings- og kompetansekrise, som gjør at barnas tilbud i barnehagene i beste fall er redusert til tilsyn.

BEKYMRET: Steffen Handal i Utdanningsforbundet får mange henvendelser fra bekymrede medlemmer over hele landet. Foto: Bjornar Verpeide / TV 2

– Det våre medlemmer sier er at de engster seg for å redusere åpningstiden, selv om de vet at de burde det. De opplever et trykk fra foreldre om å holde barnehagene åpne. Men samtidig vet de at når de gjør det, så blir tilbudet til barna så dårlig at det går på samvittigheten løs, sier han.

TV 2 har tidligere fortalt at ansatte nå slår alarm om situasjonen i barnehagene.

De forteller at grunnbemanningen er for lav, at sykefraværet er skyhøyt og at det er stadig vanskeligere å få tak i barnehagelærere og vikarer som vil jobbe i barnehagene.

Må stenge

Situasjonen er ifølge Handal nå så prekær flere steder at de må stenge eller redusere åpningstiden i barnehagene.

Dette har skjedd både i Trondheim, Bergen og Årdal den siste tiden, forteller fagforeningslederen.

MÅ STENGE: Flere barnehager må stenge eller redusere åpningstidene som følge av bemanningsutfordringer. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Da er vi i en situasjon hvor politikere både i kommunene og nasjonalt må ta situasjonen på et mye større alvor enn til nå og sørge for bedre bemanning.

Han mener årsaken til at det han kaller en bemanningskrise ikke er mer kjent, er at de ansatte i barnehagene har kviet seg for å fortelle hvordan situasjonen faktisk er, fordi de ikke vil skape utrygge foreldre og uheldig oppmerksomhet rundt barnehagen sin.

Lovbrudd

I en kronikk tar lederen i Utdanningsforbundet i bruk kraftige ord.

Han skriver blant annet at «barna i barnehagen får ikke det tilbudet de har krav på», «bemanningen er mangelfull» og kanskje mest alvorlig «lovverket brytes».

– Vi kan ikke garantere at det psykososiale miljøet til barna er godt. Vi kan heller ikke si at det pedagogiske opplegget er av den karakteren som lovverket sier at det skal være, og da brytes loven, sier han.

Foreldrene er fornøyde

Men samtidig som lederen i Utdanningsforbundet tegner et dystert bilde av situasjonen ved landets barnehager, viser foreldreundersøkelsen for barnehagene i fjor at flere enn 9 av 10 foreldrene er fornøyd med barnehagetilbudet barna deres får.

Hele 97 prosent av foreldrene sier de er tilfredse med barnets trygghet og trivsel i barnehagene.

Undersøkelsen viser også at norske foreldre er mer fornøyd med barnehagen enn både svenske og danske foreldre.



– Så kan det stå så ille til i barnehagene når nesten alle foreldrene er fornøyde?

– Jeg forstår at det kan være vanskelig for folk å forstå. Men det sier nok mer om at foreldrene ser hvor langt folk i denne sektoren strekker seg enn om det faktiske tilbudet, sier Handal.

– Min klare beskjed til foreldrene, uansett om de er fornøyd eller ikke, er at loven brytes ofte i norske barnehager og det bør bekymre dem.

Skuffet over regjeringen

Handal peker på at det han omtaler som bemanningskrisen i norske barnehager er et problem som lokale politikere i kommunene må svare for.

ANSVAR: Tonje Brenna, kunnskapsminister, AP og regjeringen får kritikk for at de ikke har fulgt opp Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Men at det også er et nasjonalt anliggende – og at det dermed er en problemstilling kunnskapsminister Tonje Brenna må ta ansvar for.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen et løft i barnehagene med både å «styrke pedagognormen» med flere barnehagelærere og fagarbeidere og «forbedre bemanningsnormen» slik at den sikrer barna nok ansatte.

Men lite har skjedd, ifølge Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

– Jeg er veldig skuffet og til dels irritert over at vi berømmet regjeringen så mye som vi gjorde da regjeringsplattformen kom. Nå har det gått to år uten at det har skjedd noen verdens ting. Det holder ikke mål. Nå er situasjonen prekær, sier han.

Se svar fra Kunnskapsdepartementet nederst i saken.

5, 3 milliarder kroner



Handal har selv vært i møter med kunnskapsministeren der han har lagt fram en modell for opptrapping av antallet ansatte i barnehagene slik at de oppfyller sitt eget mål for barnehagebemanning.

Prislappen er på 5,3 milliarder kroner.

FORSLAG: Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, mener at det er på tide med et krafttak for å øke bemanningen i norske barnehager. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Det mener Handal at det er verdt.

– All forskning tyder på at dette må til for å gi barna den beste starten på utdanningsløpet sitt. De barna som er i en barnehage med dårlig bemanning, høyt sykefravær og der det pedagogiske opplegget ikke er på plass, vil havne på etterskudd. Sånn kan vi ikke ha det.

– Kommunenes ansvar

Det har ikke vært mulig for TV 2 å få et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna i denne saken.

I en e-post skriver statssekretær Kjetil Vevle:

– Regjeringen deler utålmodigheten til Utdanningsforbundet om at vi trenger å beholde og rekruttere flere med riktig kompetanse til å jobbe i barnehagen. Vi har derfor styrket barnehagelærerutdanningen og etter- og videreutdanningstilbudet til de ansatte i barnehagen med 230 millioner kroner, slik at over 1700 barnehagelærere får tilbud om videreutdanning i år.

SVARER: Kjetil Vevle er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er viktig å understreke at det er kommunenes og barnehageeiernes ansvar for at barnehagene oppfyller lovens minstekrav til bemanning og at den er tilstrekkelig gjennom hele dagen. Det er ikke noe enten eller, og vi forventer at dette følges hver eneste dag. I statsbudsjettet for 2022 var 100 millioner kroner av veksten i inntekter for kommunene begrunnet med å legge til rette for flere pedagoger i barnehagene, skriver Vevle.