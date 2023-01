Nå skal «alle» ha dette: – Det går virkelig varmt

Livsfarlig holkeføre har gjort at folk har stormet til butikkene for å få tak i nok ett produkt.

UTSOLGT: Hos XXL i Storgata i Oslo er det snart tomt for brodder i hyllene. Mange størrelser er allerede utsolgt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

En salig blanding av nedbør, kulde og varme har ført til at det nærmest har vært umulig å ta seg fram flere steder på Østlandet.

Den speilblanke isen førte først til at en rekke butikker merket en kraftig økning i salget av strøsand.

Nå har også salget av brodder skutt i været.

– Det går virkelig varmt i kulden, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL.

Det er heller ikke den eneste trenden Nyheim har merket seg den siste tiden.

PÅ GLATTISEN: Det er ikke så lett å holde seg på bena i Oslo sentrum om dagen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Pigger om gamle sko

Nyheim forteller at enkelte av deres varehus i og rundt Oslo har økt salget av brodder med både fem og ti ganger sammenlignet med tidligere vintre.

I tillegg til brodder er det også et nytt fenomen som har begynt å ta av.

– Veldig mange kunder kommer for å pigge om gamle tur- eller joggesko. Dette er blitt en populær tjeneste som kan gi nytt liv til gamle sko og samtidig bidrar til at folk ferdes trygt, sier Nyheim.

Han applauderer at folk tenker gjenbruk, også når de ønsker å holde seg på beina på glattisen.

Nyheim forteller at de aller fleste sko kan pigges.

SPEILBLANKT: Det vanskelige føret har fått mange til å pigge om joggesko eller tursko, ifølge XXL. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Tidoblet

Hos Jernia har også salget av brodder eksplodert.

– Fra romjulen og frem til nå har vi solgt ti ganger så mye brodder sammenlignet med i fjor, sier administrerende direktør Espen Karlsen.

Han er ikke spesielt overrasket.

– Det er ikke så rart, med tanke på hvordan det ser ut ute. Vi har hund, og det er jo livsfarlig å gå tur, spesielt i Oslo sentrum, sier Karlsen.

Han forteller at salget av brodder hos kjeden særlig har skutt i været på det sentrale Østlandet.

HÅLKEFØRE: har startet med is og hålkeføre i store deler av Sør-Norge, som her i Nansenparken på Fornebu i Bærum. Foto: Marianne Løvland / NTB

– Jeg tror salget vil fortsette på samme måte, så lenge det holder seg så glatt som det er nå. Og jeg vil oppfordre alle til å kjøpe brodder for å ta vare på helsa. Jeg hadde selv et stygt fall i romjulen, forteller han.

Det er han ikke alene om.

Stort trykk på skadelegevakten

Bare i hovedstaden måtte 320 personer på Oslo skadelegevakt mandag, hvorav 170 av disse hadde falt på isen.

– Det er et høyt tall, men ikke rekord, sier pressevakt Hedda Holth ved Oslo universitetssykehus til TV 2.

Hun har ikke oppdaterte tall fra tirsdag, men sier at det generelt har vært en roligere dag ved Skadelegevakten.

– Nå er det meldt mye snø og nedbør igjen, så at det holder seg rolig fremover, tror vi dessverre ikke, sier Holth.

Yr har nemlig advart om at det er ventet betydelige mengder snø på store deler av Østlandet.

SNØKAOS: Det er ventet snøkaos på Østlandet onsdag. Foto: nyhetstips.no

– Særdeles mye

Hos butikkjeden Enklere liv er trenden den samme.

– Vi har økt salget av brodder i årets sesong sammenliknet med fjoråret. Det samme gjelder også for piggsko, som vi selger særdeles mye av, sier kategorisjef Tina Depui Martinsen.

Med været som et meldt i Sør-Norge denne uken, ser hun for seg at trykket av kunder holder seg stort.

– Vi har fremdeles godt med varer på lager, men vet at vi historisk sett selger mest brodder og piggsko i januar måneden. Så i løpet av januar vil nok beholdningen vår minke betraktelig, sier Depui Martinsen.