BEKYMRING: Lærere over hele landet er spent og bekymret Foto: NTB/Gorm Kallestad

Lærere over hele landet er spente på hvor mange elever som dukker opp etter sommerferien. Og hvor mange som vil falle fra.

Ved skoler over hele landet møtes i disse dager lærere og elever igjen etter åtte ukers sommerferie.

Et stadig økende fravær blant barna i grunnskolen er det store samtaleemnet i landets lærerværelser.



Mange lærere er både spente og bekymret.

– Mange er urolige, sier Geir Allan Stava, lærer og forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

– Lærerne er jo glad i elevene sine, de ønsker dem alt vel. Så de blir jo bekymret, sier han.

UROLIGE: Ifølge Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund er det mange lærere som er bekymret ved inngangen til det nye skoleåret. Foto: TV 2

Det samme inntrykket har lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Det er mange lærere som bekymrer seg, sier han.

Voldsom økning

TV 2 har publisert en rekke artikler om det økende skolefraværet i grunnskolen de siste årene. Når lærerne nå møtes etter sommerferien er dette det store samtaleemnet.

Hvor omfattende problemet er vet ingen helt eksakt – men beregninger TV 2 har gjort viser at titusenvis av norske barn er så mye borte fra grunnskolen at de står i fare for å falle fra.

Noen kaller dette skolevegring. Andre omtaler det som ufrivillig skolefravær.

Uansett hvilken betegnelse man bruker er det et faktum at stadig flere elever forsvinner fra klasserommene og blir hjemme.

I enkelte tilfeller er elevene hjemme fra skolen i flere år.

– Mange lærere føler seg hjelpeløse, sier Stava.

– De føler på tidspresset, de føler at de burde jo gjort mer, men de har ikke tid.

Manglende politisk vilje

Stava i Skolenes landsforbund og Steffen Handal i Utdanningsforbundet uttrykker begge at det økende fraværet i grunnskolen nå er blitt et så stort problem at det ikke kan løses av den enkelte lærer, skole eller kommune.

– Dette er en problemstilling som må løses på nasjonalt nivå, sier Stava.

– Den politiske bekymringen når det gjelder frafall i skolen står ikke i forhold til den politiske viljen til å gjøre noe med det, sier Steffen Handal.

Mer tid til hver enkelt elev og mindre elevgrupper er ønsker begge forbundene ofte hører fra klasserom rundt omkring i hele landet.

Ifølge lederen i Utdanningsforbundet er det utfordrende for lærerne å bygge de sterke relasjonene til enkelteleven som elevene trenger for å lære godt.



SKOLESTART: Mange lærere er spente før skolestarten, sier Steffen Handal, leder utdanningsforbundet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ikke nok tid til elevene



– Det våre medlemmer sier til oss er at de ikke har nok tid til å følge opp hver enkelt elev. Det er frustrerende som lærer å vite at du kunne gjort mer for de elevene som sliter om du hadde hatt litt mer tid, sier Handal.

TIDSPRESS: Elevene som burde hatt mer oppfølging får ikke det de trenger. Illustrasjonsbilde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Mange lærere er svært frustrerte. Ikke fordi de ikke vet hva de skal gjøre, men fordi systemet ikke klarer å gi elevene det de trenger, sier han.

– Produserer skolevegrere

Både Stava og Handal mener det særlig er de elevene som har spesielle utfordringer og som trenger ekstra oppmerksomhet i klasserommet som ikke får den oppfølgingen de har behov.

– Den måten skolen er lagt opp på nå produserer flere skolevegrere, slår Stava fast.

PRODUSERER SKOLEVEGRERE: Mange barn sliter med skolevegring. Illustrasjonsbilde. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvis en elev ikke opplever mestring, så er jo ikke skolen en plass eleven har lyst til å oppsøke. Da kan vi ikke i neste omgang bli forbauset over at de ikke har lyst til være på skolen, sier han.

Steffen Handal i Utdanningsforbundet har fått samme type tilbakemeldinger fra deres medlemmer.

– Hvis du spør våre medlemmer, så vil de si at en del av disse elevene blir overlatt til assistenter uten nødvendig kompetanse og at de får et tilbud som er altfor dårlig, sier han.

OND SIRKEL: Mange elever sakker akterut i dagens skole, og det kan føre til økt fravær, ifølge Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Handal mener det fører til at en del av elevene sakker akterut både på det teoretiske og det sosiale. Første skritt videre er da gjerne økt fravær, og i verste fall vil det føre til frafall, mener han.

– Dette er en veldig ond sirkel som vil koste samfunnet veldig dyrt.