– Mange barn har ikke vært på skolen på 4-5 år

Både i Oslo, Trondheim og Bergen melder det kommunale hjelpeapparatet om at et stadig økende problem med stort og ofte langvarig skolefravær i grunnskolen.

Og elevene som sliter med å komme seg på skolen blir stadig yngre.

– Skolene føler seg helt hjelpeløse, sier Marit Brekke i Bergen kommune.

VANSKELIG: Mange skoler er fortvilet over at de ikke klarer å få elevene tilbake på skolen, forteller Marit Brekke som er avdelingsleder for grunnskole ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Brekke er avdelingsleder på Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. Der handler en stadig større del av arbeidshverdagen hennes om elever som har vært borte fra skolen i lang tid.

– Vi kommer gjerne inn når skolene har forsøkt å få eleven tilbake til skolen i relativt lang tid, men selv for oss er det vanskelig å komme noen vei i enkelte saker.

Borte fra skolen i årevis

En stor del av elevene hun har jobbet med har vært borte fra skolen mer enn ett år. Noen elever har sittet hjemme i fire og fem år.

– Fraværet har gjerne startet på barnetrinnet, også har ikke eleven vært på skolen i det hele tatt på ungdomstrinnet, forteller Brekke.

– Det er flere slike eksempler.

Brekke forteller at både skolene og foreldrene føler seg helt hjelpeløse i slike situasjoner. De kommer ikke i posisjon for å starte en dialog. Foreldrene kan komme på møter skolen inviterer til, men elevene dukker ikke opp.

Økende problem

I Oslo forteller de den samme historien.

Lise Marie Sæhle leder fagteam for nærvær og fravær i skolen i Oslo kommune.

Hun har jobbet i PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i Oslo i 15 år.

STOR PÅGANG: I Osloskolen opplever de en økt mengde av saker med skolefravær, forteller Lise Marie Sæhle, leder i fagteam for nærvær og fravær i skolen i Oslo kommune. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sæhle har jobbet med elever som har et bekymringsfullt høyt skolefravær helt siden begynnelsen, men aldri hatt så mange saker som nå.

– Vi ser at tendensen er økende - vi er involvert i veldig mange saker, forteller Sæhle.

De har ikke eksakte tall på hvor mange elever det er snakk om. Men Sæhle forteller at de i Oslo ut fra forskning har estimert at det i alle fall er en elev i hver eneste skoleklasse som har et bekymringsfullt høyt fravær.

Den samme følelsen sitter de med i Trondheim. Fraværet i grunnskolen er økende. Og antallet elever som sliter er på vei opp.

– De siste ti årene har vi sett en stadig økende tendens. Og etter pandemien har det virkelig eskalert, sier Trine Bjørgen som er avdelingsleder i PP-tjenesten i bydel Heimdal i Trondheim kommune.

TV 2 har tidligere skrevet om Nittedal ungdomsskole der 1 av 5 elever har et såkalt bekymringsfullt høyt fravær på over ti prosent.

Av 400 elever er nesten 20 nærmest totalt fraværende.

Rektor Sverre Johannesen er bekymret for det som skjer i norske grunnskoler nå. Han kaller det en krise.

Stadig yngre elever med problemer

I Oslo, Bergen og Trondheim ser de at elevene som sliter med høyt fravær i skolen nå blir stadig yngre.



– Tidligere var dette bare et ungdomsfenomen, men nå ser vi at det også er et problem nedover på barneskolen, sier Lise Marie Sæhle i Osloskolen.

– Det er en utvikling vi er svært bekymret for.

I Trondheim ser de den samme utviklingen.



– Ja, det er en tydelig tendens vi ser også, forteller Trine Bjørgen i Trondheim kommune.

Pågangen de kommunale hjelpetjenestene i de tre største byene opplever beskrives som enorm og økende.

Frustrasjonen er stor. Både hos skolene og hos foreldrene.

LYKKES IKKE ALLTID: Trine Bjørgen som er avdelingsleder i PP-tjenesten i bydel Heimdal i Trondheim kommune forteller at de ikke alltid lykkes med å få barna tilbake i klasserommet. Foto: Anneli Isaksen/TV 2

– Vi ser at skolen prøver sitt beste og foreldre prøver sitt beste - også får de det likevel ikke til, forteller Bjørgen i Trondheim.

– Og vi i PPT, vi lykkes ikke alltid heller, dessverre.

Foreldre blir sykemeldt

Ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø ser de at sakene de jobber med nå er mer sammensatte og komplekse enn tidligere.

De klarer ikke alltid klarer å hjelpe foreldrene og barna slik de ønsker.

– Det er helt forferdelig for foreldrene, de føler seg helt hjelpeløse. Mange har jo kjempet med og mot systemet i flere år, sier avdelingsleder Marit Brekke.

For enkelte foreldre blir situasjonen etter hvert så vanskelig at de sliter med å få hverdagen til å fungere.

– Mange av foreldrene blir sykemeldt, eller de får pleiepenger. Så dette påvirker jo samfunnet i stor grad også, sier Brekke.

Fra hjelpetjenestene både i Oslo, Trondheim og Bergen ser de at barna som er lenge borte fra skolen også kan få andre problemer etter hvert.

– Når de er så mye borte fra skolen kan de utvikle sosial angst og depresjon – de kan få en del følgeskader eller følgebelastninger, sier Marit Brekke.