I et til nå ukjent varsel beskriver en kvinne hvordan hun gjentatte ganger ble dopet ned under gynekologiske undersøkelser hos den tidligere kommuneoverlegen i Frosta. – Jeg husker lite eller ingen ting, skriver kvinnen i varselet.

Illustrasjonsbilde. En kvinne har varsel Helsetilsynet etter at hun skal ha vært dopet ned under gynekologiske undersøkelser hos den nå siktede legen Arne Bye. Foto: Simen Askjer / TV 2

I begynnelsen av september 2022 varslet en kvinne Helsetilsynet om at hun gjentatte ganger var dopet ned i gynekologstolen da hun var pasient hos Arne Bye.

Kvinnen, som vi kaller «Anne», opplever saken som en stor påkjenning, og hun ønsker derfor å være anonym. I varselet som hun sendte til helsetilsynet i september 2022 skriver hun om unormalt hyppige gynekologiske undersøkelser, neddoping som har gitt hukommelsestap, smertefulle og ubegrunnede undersøkelser og at hun var alene med legen når dette skjedde.

UTDRAG FRA VARSEL: «Anne» sendte dette varselet til Helsetilsynet i september 2022.

Dette er saken: Tidligere kommunelege på Frosta, Arne Bye, etterforskes av politiet etter at 89 kvinner har anmeldt ham til Politiet. I 2006, 2017 og i 2021 har flere kvinner varslet om legens oppførsel. I 2022 valgte Helsetilsynet å opprette en tilsynssak. Helsetilsynet anmeldte også Arne Bye til Politet. I juli 2022 ble Bye midlertidig fratatt legeautorisasjonen, og i januar 2023 ble han også sagt opp som kommunelege av Frosta kommune. Den tidligere kommuneoverlegen var lenge siktet for å ha utnyttet sin stilling for oppnå seksuell omgang, men siktelsen ble nylig utvidet til også å gjelde voldtekt i 34 saker. Politiet i Stjørdal har satt av store ressurser for å gå igjennom minst 6000 timer med skjulte opptak som ble funnet hjemme hos Bye. Dette vil i følge Politiet være sentrale bevis i saken. Politiet har også tidligere forsøkt å ta pant i legens eiendommer i Levanger, der Bye er bosatt, men vant ikke frem med dette i retten.

Nekter straffskyld

Arne Bye har hele tiden nektet straffskyld. TV 2 har kontaktet Byes forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen som svarer at hans klient først nylig har blitt kjent med varselet fra denne pasienten, til tross for at det ble mottatt for over 7 måneder siden.

– Helsetilsynet har ikke innhentet kommentar fra min klient i denne saken, og han har således ikke hatt tilsvarsmulighet.

Nilsen skriver videre at begrunnelsen for hvorfor pasienten er gitt aktuelle medikasjon, herunder dosering, er angitt i pasientens journal.



– Hva gjelder journalopplysninger er som kjent min klient underlagt lovbestemt taushetsplikt og kan derfor ikke kommentere journalopplysninger nærmere.



Tidligere kommuneoverlege Arne Bye, som nå er siktet for voldtekt i 34 saker. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ble filmet i skjul

«Anne» var hos Bye for en gynekologisk undersøkelse bare noen måneder før tilsynssaken mot legen ble kjent i august 2022.

I varselet til Helsetilsynet skriver «Anne» at hun egentlig ba om hjelp med et munnsår, men at Bye kontaktet henne like etterpå og foreslo at hun skulle komme inn til legekontoret for å ta en celleprøve fra livmorhalsen.

«Anne» skriver i varselet at hun syns dette initiativet var pussig, men møtte opp til den gynekologiske undersøkelsen, slik legen rådet henne til.

I forbindelse med etterforskningen har politiet har beslaglagt over 6000 timer med videoopptak. Ett av opptakene er fra gynekologrommet den dagen «Anne» tok celleprøven.

Hun har fått tilsendt et stillbilde fra politiet for at hun skal bekrefte at det er henne på opptakene. TV 2 har sett bildet.

Kommunen varslet om medikamenter

Da nyheten om tilsynssaken mot Bye ble kjent i lokalmiljøet på Frosta ba «Anne» om å få innsyn i sine egne legejournaler. Hun har vært Bye sin pasient i over 20 år.

Illustrasjonsbilde. Inne på rommet der gynekologstolen stod har det blitt gjort skulte opptak av pasienter. Politiet jobber med å se igjennom alt materialet for å identifisere kvinnene. Foto: Simen Askjer / TV 2

Nå ville hun finne ut hva han hadde skrevet i forbindelse med hennes legetimer.

På samme tidspunkt jobbet også ledelsen i Frosta kommune med å få oversikt over alvoret og omfanget av saken. Kommunaldirektør Endre Skjervø skriver i et brev til politiet den 8. august 2022 at:

«Vi har fått muntlig kjennskap til pasienter som omhandler grenseoverskridende atferd under undersøkelse, mulig filming i forbindelse med undersøkelser og bruk av beroligende midler under undersøkelser. Vi har dessverre grunn til å tro omfanget av antall saker er betydelig, og at det har pågått over en lengre tidsperiode.»

Kommunedirektør i Frosta kommune i Trøndelag, Endre Skjervø i samtale med TV 2 om den omfattende saken. Foto: Frank Lervik / TV 2

I et internt notat fra 6. september 2022 skriver Skjervø igjen at kommunen har varslet politiet fordi de har fått ytterligere detaljer i saken:



«Vi er gjort kjent med pasienthistoriene, som er overbrakt oss gjennom fortrolige samtaler, direkte eller indirekte: Pasienthistorier som forteller at de ble bedt om å ta beroligende medikamenter i forkant av GU-undersøkelser.»

Til TV 2 bekrefter også etterforskningsleder Ellen Mari Burheim ved Trøndelag politidistrikt at flere kvinner har fortalt om neddoping i avhør. Hun vil ikke si noe om hvor mange dette gjelder.

Fikk sjokk da hun leste sin egen legejournal

Når «Anne» får mulighet til å lese sine egne journaler begynner vage minner om smertefulle gynekologiske undersøkelser å komme tilbake.

I legejournalen kan hun lese at da hun fikk 19 gynekologiske undersøkelser hos Bye på litt over ett år. Dette er på tidlig 2000-tallet og det er Bye som har ført opp alle datoer i journalen hennes.

Det står også listet opp en lang rekke med medisiner som får henne til å reagere.

Jeg hadde glemt at jeg hadde hatt så mange gynekologiske undersøkelser og at jeg hadde vært så neddopet. «Anne»

Ifølge legejournalen fra disse timene, som TV 2 sett, hadde ikke «Anne» noen alvorlige fysiske plager. Hun fikk likevel tilbud om sterke smertestillende medisiner som hun skulle ta i forkant av undersøkelsene for å slippe smerter.

I varselet skriver «Anne» at hun ikke kan finne noen god forklaring på hvorfor alle de gynekologiske undersøkelsene ble gjort.

Medikamentene hun fikk av Bye gjorde at hun måtte kjøres til og fra legekontoret. På denne tiden var hun under 20 år og hadde ingen tidligere erfaring med sterke medisiner.

Husker ingenting fra undersøkelsene

«Anne» forteller til TV 2 at hun er helt sikker på at hun var alene med Bye på gynekolog-rommet. Hvor lenge hun lå der, og hva som ble gjort, husker hun ellers lite av.

I legejournal har Bye selv oppført medikamentene han skal ha gitt «Anne» som på denne tiden veide 47 kilo.

Alle medikamenter og størrelse på doser har Bye selv ført opp i journalen. Datoene er fjernet av TV 2, men de strekker seg over en periode på litt over ett år.

I følge «Anne» skal Bye ha sagt at medisinene ville hjelpe henne med å slappe av under smertefulle undersøkelser. Blant annet har hun i følge journalen tatt dette før legetimene:

Dato: X/X: 10mg Stesolid, 2 mg Flunipam.

Dato: X/X: 5 mg Stesolid, 2 mg Flunipam, 1 Petidin supp.

Dato: X/X: 1 mg Flunipam, supp med Ketogan.

Dato: X/X: Sprøyte med 10mg morfin intravenøst.

Dato: X/X: Ketorax.

Dato: X/X: 9mg Stesolid.

Flunipam er et benzodiazepin og har det samme virkestoffet som Rohypnol.

Kan være direkte farlig

Johan Ræder er spesialist i anestesiologi ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Foto: Foto- og videotjenesten

TV 2 har vist utdrag fra «Annes» varsel til Johan Ræder, som er spesialist i anestesiologi ved Oslo universitetssykehus og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Han tar forbehold om at han ikke kjenner saken ut over det som er kjent i media, men mener likevel at det ikke er forsvarlig å gi slike doser til en pasient på et legekontor uten adekvat overvåking av pustefunksjonen og beredskap for å håndtere problemer.

Å få 10 mg. morfin intravenøst kan være direkte farlig. Johan Ræder, spesialist i anestesiologi ved Universitet i Oslo

Ræder påpeker også at det er høyst uvanlig for en fastlege å dope ned pasienter som skal ha utført gynekologisk undersøkelse med tilhørende prøvetaking/behandling.

­– Hvis en pasient krever noe mer enn vanlig, relativt smertefri gynekologisk undersøkelse er det normalt å henvise videre til en gynekologisk avdeling, forteller Ræder til TV 2.



Ifølge Ræder vil de aller fleste falle i søvn hvis man inntar dosene som står listet opp i «Anne» sin legejournal. Han bekrefter også at medikamentene «Anne» fikk sannsynligvis vil gi bortfall av hukommelse for en periode, under forutsetning av at hun ikke brukte mye av disse medikamentene på forhånd.

TV 2 har også snakket med andre leger som bekrefter Ræder sine beskrivelser.

Skjønner ikke hvorfor hun ble undersøkt så ofte

Årsakene til de hyppige gynekologiske undersøkelsene var ifølge «Annes» legejournal alminnelige plager som ifølge Helsenorge.no ikke krever gynekologiske undersøkelser.

I tillegg viser journalen at det er tatt såkalte pipelle-prøver, som brukes for å utelukke livmorhalskreft. Denne krefttypen forekommer så å si aldri blant vinner under 20 år, ifølge kreftregisteret.no.

«Anne» har ikke mottatt noen svar på de ulike prøvene som Bye har tatt av henne.

I dag sier «Anne» at hun ble manipulert, og derfor gjorde det hun fikk beskjed om. Dette var også på en tid der man ikke kunne google alt mulig.

Derfor identifiserer TV 2 den siktede: Arne Bye har hatt en betrodd stilling som kommuneoverlege i Frosta kommune i en årrekke. Den alvorlige siktelsen omhandler forhold som skal ha skjedd i kraft av hans stilling. Det er på generelt grunnlag et overmaktsforhold mellom lege og pasient, og derfor stilles det særlige krav til hvordan man skjøtter en slik rolle. Bye har, som følge av varslene mot ham, mistet jobben og fått legeautorisasjonen sin suspendert av Helsetilsynet. Etterforskningen er på et tidlig stadium, men TV 2 vurderer at sakens omfang og alvorlighetsgrad likevel tilsier at offentligheten har krav på å få vite hvem Bye er.

Arne Bye sa jeg burde ta medisinene og da gjorde jeg det. I dag føles det absurd, men nå er jeg ikke lenger manipulert. «Anne» – Overgrep forkledd som omsorg