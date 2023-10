ALARM: De ansatte i barnehagene er frustrerte over at de ikke har nok tid til barna. Nå slår de alarm. Foto: Martin Leigland /TV 2

Elisabeth Jensen Pettersen har jobbet som pedagogisk leder i ulike barnehager i tolv år.



Hun har alltid trivdes med å jobbe med barn.

Men i løpet av årene har hun opplevd at hverdagen har blitt mer og mer krevende for de ansatte.

– Arbeidsmengden og arbeidspresset i barnehagene har økt gradvis, forteller Pettersen.

TIDSPRESS: Elisabeth Jensen Pettersen har i løpet av sine 12 år i barnehagen opplevd stadig flere krav og større tidspress. Foto: Martin Leigland /TV 2

– Det er en krevende jobb både fysisk og psykisk, der de ansatte må være veldig på gjennom hele dagen, sier hun.

Pettersen forteller at det i løpet av årene hun har jobbet i barnehage har kommet strengere krav til det pedagogiske innholdet. Men de ansatte opplever ikke at ressursene står i forhold til kravene. De er alltid for få.

– Vi ønsker alle en barnehage med god kvalitet, men da trenger vi ansatte som kan dekke opp slik at vi kan gjøre jobben skikkelig. Mange barnehager strekker seg veldig langt for å på en måte skjule effekten av lav bemanning, sier hun.

SANDKASSA: De ansatte mener de ikke har nok tid til å følge opp hvert enkelt barn. Foto: Martin Leigland /TV 2

– Vi må drive brannslukking hele tiden.

Store utfordringer

Ifølge Utdanningsforbundet står problemene i kø for norske barnehager:

*Barnehagene har en for svak grunnbemanning

Halvparten av landets barnehager er bare fullt bemannet i fire-fem av de ti timene de er åpne.

*Det mangler tusenvis av barnehagelærere

For å oppfylle dagens lovfestede bemanningsnorm trengs 2600 barnehagelærere.

*Høyt sykefravær

Det legemeldte sykefraværet blant barnehageansatte i første kvartal i år var på 10,6 prosent, gjennomsnittet for alle næringer i samme periode var 6,1 prosent.

*Mange velger bort barnehagen som arbeidsplass

4 av 10 barnehagelærere i yrkesaktiv alder arbeider ikke i barnehage.

*Ingen vil bli barnehagelærer

Fra 2021 til i år har antallet søkere som har barnehagelærerutdanning som sitt førstevalg falt med rundt 40 prosent.

Bemanningskrise

Tallene gjør at de barnehageansatte nå føler at de må si tydelig ifra.

Utdanningsforbundet går så langt at de kaller det en bemanningskrise.

Etter kommunevalget skrev fagforeningens lokallagsleder i Bærum, Bjørn Sigurd Hjetland, et åpent innlegg til alle nyvalgte politikere i Utdanningsnytt.

BEKYMRET: Bjørn Sigurd Hjetland i Utdanningsforbundet ønsker dialog med politikerne for å løse bemanningskrisen i barnehagene. Foto: Martin Leigland /TV 2

Der kom han med en oppfordring til lokalpolitikerne om å ta en prat med de barnehageansatte i kommunene i landet.

«Vi må snakke med deg om bemanningen i barnehagen, om hverdagen for dem som jobber der og om konsekvensene den dårlige bemanningen har for barn», skrev han.

Hjetland forteller til TV 2 at den lave bemanningen i stort sett alle landets barnehager får store konsekvenser for hverdagen til barna, spesielt for de som har behov for litt ekstra oppfølging og veiledning.

Mistet kolleger



Elisabeth Jensen Pettersen forteller at hun i løpet av sine 12 år som pedagogisk leder har sett mange kolleger søke seg bort fra barnehagen.

FORSVUNNET: Elisabeth Jensen Pettersen har sett mange tidligere kolleger forsvinne til andre yrker. Foto: Martin Leigland /TV 2

Rett og slett fordi de ikke orket mer.

– Det er mye frustrasjon blant ansatte ute i barnehagene fordi man føler at man ikke får gjort den jobben man egentlig har lyst til å gjøre, sier Pettersen.