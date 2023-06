SAMARBEIDSPARTNERE: Men noen ganger syntes Siv at Erna snakket litt for mye. Foto: Scanpix

Siv Jensen er ferdig med politikken. Såpass at hun gjerne tar seg en blund når tidligere partikollegaer og motstandere debatterer.

– Jeg er veldig glad i deg Erna, men nå stjeler du tiden min med den kaklinga di.

Siv Jensen lener seg tilbake i stolen og ler. Hun understreker at samarbeidet med Høyre i regjering var godt. Krevende, men godt. Og at tonen mellom Høyreleder Erna Solberg og FrP-leder Siv Jensen også var bra. Men av og til tok møtene litt for lang tid, fordi statsministeren hadde mye på hjertet. Daværende finansminister ville helst ha det hele unnagjort så raskt som mulig.

– Hun er pludrete. Og hun er en grepa dame.

Skuldrene senket

I 2020 sprakk regjeringssamarbeidet, og året etter gikk Siv Jensen av som leder for Fremskrittspartiet. Møtene der Erna Solberg snakker litt for lenge, er forbi. I TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi forteller Jensen at hun ikke har angret en dag, og heller ikke savner politikken. Det er det særlig én grunn til:

FREDRIK OG KADAFI: Siv Jensen hevder at hun er ferdig som politiker for godt.

– Jeg savner ikke meg selv.



Helt siden hun var ungdomspolitiker har hun vært i medienes søkelys. Nå kan Siv Jensen senke skuldrene litt mer enn før, gå daglige turer med hunden Karma og bruke mer tid sammen med venner og familie.

Særlig sistnevnte. Jensen beskriver søsteren Nina som en bestevenn. Relasjonen ble desto tettere da Nina Jensen brått mistet ektemannen for få år siden. Nevøen Eik, som snart er fem år, er blitt svært knyttet til tante Siv:

– Det er nydelig. Han er det nærmeste jeg kommer et eget barn. Og derfor skal jeg aldri svikte ham, sier hun.

Der hund og familie får ta mer plass i livet er 54-åringen klar i sin tale: hun har tatt farvel med politikken, for godt.

– Det er litt flaut å si, men jeg sovnet fra forrige partilederdebatt, ler hun.

En debatt hun synes det er helt greit å ikke være en del av.

Innrømmer partikonflikter

Selv om partilederdebatter har mistet litt interesse, har Siv Jensen fortsatt mange venner fra sitt politiske liv. Frp-leder Sylvi Listhaug har en åpen kanal til Jensen, og står fritt til å ta kontakt dersom hun trenger råd:

– Jeg snakker med henne, men jeg vil ikke henge i leggene og mase på henne. Det vet jeg av erfaring at ikke er så behagelig, sier hun.

For det er også noen partikollegaer hun klarer seg fint uten. I sin selvbiografi «Siv - med egne ord» fra 2021, bruker hun en del tid på å beskrive forholdet til forgjengeren Carl I. Hagen. Slik Jensen opplevde det, så surnet forholdet med årene. Særlig klagene på de politiske endringene i partiet, fra Hagens side, skal ha bidratt til dette. I studio hos Fredrik og Kadafi, er det derimot en annen partikollega som får tilsendt et stikk:

- Jeg trenger ikke akkurat å gå ut og drikke øl med Per Sandberg, sier hun.

GJENSIDIG KJÆRLIGHET: Siv Jensen elsker de daglige turene med Karma. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Jakten på kjærligheten

Nå søker Siv Jensen nye utfordringer. Hun har startet et eget firma som foredragsholder og rådgiver. Samtidig jobber hun med organisasjonen «Flyte» og har dermed satt seg selv på den andre siden av politikken: hun bedriver lobbyvirksomhet. Organisasjonen har som mål å få ned drukningstall i Norge.

Når arbeidsdagen er over, er det en litt annen virksomhet som får hennes oppmerksomhet. For «sjekkeradaren» er skrudd på, sier hun selv.

Det er ingen hemmelighet at arbeidet som partileder og finansminister tok mye tid. Og når man er omgitt av livvakter til enhver tid, er det mer krevende å få kontakt med nye folk. Så er det dette med intensjonene til folk som tar kontakt med kjente personer. Vil de ha oppmerksomhet selv, eller er det ekte kjærlighet?

Sivs radar er i hvert fall på, og hun er klar for å treffe en mann.

– Jeg stengte litt av, men nå kan jeg speide litt mer, sier hun og nevner vagt en nylig date.

– Jeg er mottagelig for andre situasjoner, sier Siv, med sommeren foran seg.