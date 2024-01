– Kan nesten ikke tro det er sant

For ett år siden mistet Kirsti Skogsholm (48) tvillingdøtrene Mina og Mille mens de var på en barnevernsinstitusjon. Jentene ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg etter heroinoverdoser.

Nå vil barne- og familieminister Kjersti Toppe få råd fra jentenes mor til hvordan man bør hjelpe de barna som trenger det mest her i landet.

Hun inviterte derfor Kirsti Skogsholm til et møte i departementet.

I flere timer satt barne- og familieministeren og hennes nærmeste rådgivere og lyttet til Mina og Milles mor.

– Jeg mener at hun kan bidra med veldig viktig erfaring til oss som skal utforme morgendagens barnevern og styrke psykisk helsevern, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til TV 2.

DØDE: Tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen døde av overdose i Spydeberg den 8. Januar 2023. Foto: Privat

Fikk spiseforstyrrelser

Mille Andrea og Mina Alexandra Hjalmarsen var Kirsti Skogsholms to eneste barn.

Dette er historien til Mille og Mina i kortform: Mille og Mina Hjalmarsen rømte fra barnevernsinstitusjonen Fossum Ung, og ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg natt til 8. januar i år. De døde av overdoser heroin, og en person er siktet for uaksomt drap. Vedkommende nekter straffskyld.

TV 2 har i en serie reportasjer avslørt hvordan tvillingene ble kasteballer i psykiatrien. De led av alvorlig spiseforstyrrelser, men ble til tross for en serie advarsler fra fagmiljøene skrevet ut fra psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner. På en av disse barnevernsinstitusjonene ble de plassert med tvang, og mor Kirsti Skogsholm mener døtrene ble rusmisbrukere her. Den helga jentene rømte, mente Fossum ung det var fare for liv og helse. De ba politiet om nødsporing, men dette sa politiet nei til. Politiet har tatt selvkritikk på dette og beklaget overfor foreldrene.

Historien om jentene som fikk en alvorlig spiseforstyrrelse da de var 14 år fikk massiv oppmerksomhet.

BEGRAVELSE: Tvillingene Mille og Mina ble begravet fra Askim kirke Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Skogsholm har i ettertid valgt å være åpen og har fortalt om hvordan jentene hennes ble kasteballer i systemet og ikke fikk den helsehjelpen de trengte.

Hun har blitt en viktig stemme i debatten rundt barn som trenger hjelp både av psykiatrien og av barnevernet – hun har til og med fått Åpenhetsprisen av Mental Helse.

– Jeg vet at det er en belastning å stå fram å fortelle om det hun har opplevd. Så når hun gjør det, så må vi lytte til henne, sier Kjersti Toppe.

– Ikke til å tro

For barne- og familieministeren var det både nyttig og en øyeåpner å høre Mina og Milles mor fortelle om sine erfaringer.

FLERE TIMER: Barne- og familieministeren og hennes nærmeste rådgivere lyttet til råd fra Kirsti Skogsholm i flere timer. Foto: Erik Edland/TV 2

– Først og fremst er dette en historie om tjenester som skylder på hverandre og som ikke følger opp, og at vi lager et opplegg for de sykeste barna som er altfor dårlig, sier Toppe.

– Det er egentlig vanvittig det vi ble fortalt. Det er nesten sånn at en ikke kan tro det er sant, men det er det altså.

SYKE: Mille og Mina Hjalmarsen fikk alvorlig spiseforstyrrelse og psykiske problemer da de var 14 år gamle. Foto: Privat

Godt å bli lyttet til

I flere timer lyttet Toppe og hennes nærmeste rådgivere til Skogsholms erfaringer med hjelpeapparatet og hennes innspill til forbedringer.

På møtet snakket de blant annet om viktigheten av et bedre samarbeid mellom helsevesenet og barnevernet, og om kvaliteten på barnevernsinstitusjonene i dag.

– Det var veldig fint, sier Skogsholm.

– Det det er godt at de tar seg tid til å høre på hvordan det virkelig var, at jeg kan få fortelle hvordan det var for meg og jentene. For det er mange foreldre og barn som er i den situasjonen vi var i nå, forteller hun.

VONDT: Historien om Mine og Mille gjorde inntrykk på barne- og familieministeren. Foto: Erik Edland/TV 2

Etter møtet var barne- og familieministeren tydelig preget av det hun hadde fått høre.

– Det som treffer meg mest er at hun følte seg mislykket som mor. Det er helt fryktelig å høre. For det er hun virkelig ikke, sier Toppe.

Utvalg

I fjor høst fikk barne- og familieministeren en rekke forslag fra det såkalte Barnevernsinstitusjonsutvalget om hvordan fremtidens barnevern bør utformes.

Toppe forteller at de allerede er i gang med å se på forslagene – og at de nå er sendt ut på høring.

– Dette er en prioritert sak, vi ønsker å få til en endring, sier Toppe.

Skogsholm er glad for at det er en vilje til endring hos politikerne. Åpenheten hennes har kostet, men på dager som dette føler hun at det er verdt det.

– Jeg hadde nok ikke fått komme hit og snakke med de jeg har sittet i møte med i dag hvis jeg ikke hadde valgt å fortelle hele historien med Mina og Mille. Så da tenker jeg at det er verdt det.

FLERE SAMTALER: Kjersti Toppe (Sp) og Kirsti Skogsholm avtalte å fortsette dialogen. Foto: Erik Edland/TV 2

Hva tror du Mina og Mille hadde sagt om de var her i dag?

– Jeg håper de hadde vært stolte.