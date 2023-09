– Jeg ville bare skjule meg for omverdenen

Det begynte så uskyldig. Maiken Dregelid Skår var 14 år gammel og eksperimenterte med ulike frisyrer sammen med ei venninne. Det var da de oppdaget en liten, hårløs flekk på Maikens hode. I starten var det litt artig, men etter hvert som tida gikk – og stadig mer hår forsvant – forsto Maiken at noe var galt.



Der, på legekontoret, fikk 14-åringen beskjed om at hun kom til å miste håret permanent.

SØKTE HJELP: Maiken kom seg til legen da håret forsvant mer og mer. Beskjeden 14-åringen fikk der, skulle påvirke tenårene i stor grad. Foto: Privat

Hun hadde nemlig hudsykdommen alopecia areata, som rammer rundt 2 av 100 i befolkningen. Flekkvis hårtap er det som kjennetegner sykdommen. Maiken husker hun tok legens beskjed hardt.

– Det var veldig tøft. Som ungdom føltes det som at livet var litt over. Man krisemaksimerer jo veldig i den alderen.

Skjulte hemmeligheten under parykk

Maiken kommer fra Høyanger kommune i Vestland, med knappe 4000 innbyggere. Ungdomsskolejenta hadde som ungdommer flest et ønske om å være lik alle andre.

– Jeg var redd for at folk skulle behandle meg annerledes. Så det var viktig for meg at folk ikke skulle finne ut om sykdommen.

26-åringen husker at hun betrodde seg til fire venninner om hva legen hadde sagt. Hun begynte å gå med parykk, og holdt hudsykdommen skjult. Hemmeligheten begynte etter hvert å gå utover trivselen.

– Jeg holdt meg mye inne, og var mindre ute blant folk enn før.

Fakta: Alopecia areata Alopecia areata er en kronisk autoimmun hårsykdom som gir utslag i flekkvise tap av hår på hodet og/eller andre steder på kroppen.



Rundt to prosent av befolkningen har flekkvis hårtap i løpet av livet. Årsaken bak alopecia areata er enda noe uklar. Én av hypotesene er at hårrota blir angrepet og får en betennelse som igjen fører til hårtap.





Ved flekkvis hårtap der mindre enn halvparten av hodebunnen er angrepet, er prognosen veldig god. Drøye 60 prosent får tilbake håret ifølge studier som er gjort, men sjansen for tilbakefall er likevel stort.





Hårsykdommen kan ikke helbredes med dagens medisiner, men ulike typer konvensjonell behandling finnes. Kilde: Alopeciaforeningen Norge

Maiken forklarer at hun «bare ville skjule seg for omverdenen».

– Jeg var jo redd for at … ja. At parykken skulle blåse av, for eksempel. Det var en kjip periode.

Fryktet guttas meninger

Men tross tenåringens anstrengelser, viste det seg at flere allerede var klar over at hun ikke hadde noe hår under parykken. Hennes største frykt var at folk skulle behandle henne annerledes på grunn av hårtapet. Dét skjedde ikke.

– Nei, det gjorde jo ikke det. Alt var som før. Og jeg hadde jo vært særlig redd for at gutta skulle se annerledes på meg. At ingen av dem ville ha meg.

LEVER GODT UTEN LANGE LOKKER: Som tenåring anstrengte Maiken seg mye for å skjule hårtapet. I dag trives hun best uten hår. Foto: Privat

På den tida hadde Maiken noe på gang med en gutt, som hun følte burde få beskjed om hårtapet. Men i likhet med flere, var han allerede klar over sykdommen hun hadde forsøkt å skjule.

– Jeg hadde kvidd meg lenge for å si det. Jeg tenkte det var en stor greie. Men det var jo ikke noe problem for ham, sier 26-åringen smilende.

Kortvarig glede

Det er fortsatt lite kunnskap om hvorfor noen får alopecia areata. Flere av de som er rammet, opplever også at håret kan vokse ut igjen. Det samme skjedde med Maiken etter hvert, slik at hun kunne starte på videregående med sitt eget hår, og med litt hjelp av hair extensions (løshår, red. anm.) der håret manglet.

Hun erindrer at det var fint å begynne på videregående og «se ut som alle andre». Men etter fem år, da Maiken var i starten av 20-årene, begynte håret nok en gang å falle av.

Denne gangen var hun mer forberedt mentalt, og trekker frem at det hjalp å ha blitt eldre og mer moden. Derfor ga hun seg selv et løfte:

– Jeg var veldig klar på at jeg ikke skulle skjule et eventuelt nytt hårtap med parykk. Jeg tenkte at folk heller skulle ta meg for den jeg var.

Maiken opplevde at folk kom bort og sa at hun så kul ut. Det bidro til at selvtilliten steg. Selv om hun eier rundt fem-seks parykker, bruker hun de svært sjelden.

– Det føles rart å skulle ha hår nå. Jeg har til og med hatt mareritt om det. Det er tydelig at jeg ikke vil ha det tilbake, og man vet uansett ikke om det vil gro igjen.

Å leve med annerledeshet

26-åringen har fått utført såkalt mikropigmentering, permanent sminke, som gir en illusjon av litt hårvekst på hodet.

Hun har også fått påført «øyenbryn» med samme metode. Mikropigmenteringen forsvinner gradvis av seg selv, og ny sminke påføres eventuelt etter noen år.

– Hva har dette gjort med selvfølelsen din, å kunne være så fri? Etter flere år med parykk og forsøk på å skjule det – og nå viser du for hele Norge at: «Sånn er jeg»?

– Det føles fint å kunne være seg selv, og jeg håper andre med sykdommen kjenner på at det går bra å leve med den, sier Maiken.

– VI «HAR» ALLE ET ELLER ANNET: Maiken tror nøkkelen er å prøve å trives med sin annerledeshet. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Hun tror man må prøve å gjøre hårtapet til «sin greie».

– Det var hardt og vanskelig å få beskjeden. Det var en stor omveltning. Men det går fint å leve med annerledeshet. De fleste «har» jo et eller annet. Man må prøve å trives i seg selv, på tross av at man ser annerledes ut.

– Hvorfor er det viktig for deg å fortelle om dette?

– For å vise at jeg har det bra. Selv om jeg er jente og ikke har hår, så har jeg det bra med meg selv.