Da politimannen fortalte at de hadde funnet datteren død, raste verden sammen for Kristin Vik.

Kristin Vik kommer aldri til å glemme øyeblikket da den alvorlige politimannen kom inn i rommet der familien satt og ventet.

Det hadde gått tre dager siden Martine sist ble sett i live.

Kristin, Martines bror Magnus, søsteren Mathilde og faren Odd Petter hadde alle fire kommet til London bare noen timer før de fikk sjokkbeskjeden.

Politimannen fortalte at de hadde funnet Martine død i et kjellerrom i leilighetskomplekset der hennes studievenn Farouk Abdulhak bodde.

– Jeg tror jeg mistet kontakten med denne verden, jeg var helt ødelagt, sier Kristin Vik.

– Jeg frøs til is.

Snakket med datteren nesten hver dag

Martines mor forteller at datteren trivdes veldig godt i London. De to hadde tett kontakt.

TETT KONTAKT: De gikk sjelden mer enn en dag mellom hver telefonsamtale mellom mor og datter mens Martine studerte i London.

– Martine og jeg snakket sammen nesten hver dag på telefonen, forteller Kristin Vik.

I samtalene med moren hadde Martine så vidt nevnt Farouk

– Hun fortalte litt om en hun studerte sammen med som het Farouk. Jeg fikk inntrykk at de bare var venner.

Martine skulle etter planen komme hjem på påskeferie noen dager senere.

I stedet måtte familien forberede begravelse.

– Når noe slik skjer, så vet du ikke hva du skal gjøre. Du forventer ikke at noe sånt skal skje deg, sier Kristin Vik.

Måtte være sterk for barna

Saken fikk enorm oppmerksomhet i mediene, både i Norge og i Storbritannia.

Odd Petter Magnussen ble den som frontet saken utad for familien, mens Kristin tok seg av barna.

Det innebar at hun måtte undertrykke sin egen sorg, forteller hun.

– Jeg måtte ta meg sammen og være sterk, for jeg måtte være i stand til å ta meg av barna mine.

I tiden etter brukte hun trening og boklesing som en strategi for å holde de vonde tankene på avstand. Det har hun fortsatt med.

SKJERMET SEG: Kristin Vik og Martines to søsken har sjelden snakket offentlig om saken. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Både barna og jeg forsøkte å bygge en høy mur rundt oss slik at ingen kunne nå oss eller skade oss.

Sjeldent intervju

Både Kristin Vik og Martines to søsken, Mathilde og Magnus, har stort sett skjermet seg for mediene, og nesten ikke snakket om saken i offentligheten.

Når Martines mor nå velger å gjøre et intervju i forbindelse med dokumentarserien på BBC og TV 2 - til tross for at hun fortsatt syns det er svært vanskelig å snakke om tapet av datteren - er det fordi hun håper at saken nå kan få en endelig løsning.

Se «Martine - siste kapittel» på TV 2 Play

– Det har nå gått 15 år siden denne tragedien skjedde, men vi har fortsatt ikke en løsning. Så hvis jeg kan hjelpe til slik at vi kommer dit - så vil jeg gjerne det, avslutter hun.