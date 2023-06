«Jeg er så sliten, jeg klarer ikke å gå på den skolen mer»

Noen kaller det skolevegring. Andre ufrivillig skolefravær.

Fra hele Norge kommer det historier om elever som ikke kommer seg på skolen, men som sitter hjemme i uker og måneder. Og kanskje år.

Pulten deres i klasserommet står tom. Skolesekken står urørt. Mens barnet gjemmer seg under dyna.

KLARER IKKE: Flere tusen barn i Norge takler ikke hverdagen på barne- og ungdomsskolen. Foto: Privat

I en gruppe på Facebook har foreldre av barn med ufrivillig skolefravær og skolevegring samlet seg for å utveksle erfaringer og søke trøst.



Her deler de også bilder fra en tøff hverdag med barn som ikke fikser den norske skolen - og sitater fra de samme barna som forbinder skolen med utrygghet og ubehag.

Jeg er redd at klumpen i magen min skal bli større enn meg Gutt, 8 år

TV 2 har fått tillatelse til å publisere noen av bildene og sitatene til fortvilte foreldre og barn.

KLUMP I MAGEN: En jente på 9 år forsøker å beskrive følelsen hun har når hun tenker på skolen. Foto: Privat

– Flere foresatte føler det er skamfullt å ikke få barnet sitt på skolen. De tenker nok at det er deres skyld og spør seg: «Hvorfor får ikke jeg til det som alle andre får til?», sier Helene Begby.

Jeg blir uteligger når jeg blir voksen, siden jeg ikke kommer til å klare å fullføre skole. Gutt,13 år

Hun har selv barn som strever med skolen og er administrator for gruppen som nå nærmer seg 5000 medlemmer.



– I tillegg til skam er nok håpløshet følelsen de fleste både barn og foreldre kjenner på, forteller Begby

Hun forteller at historiene som deles gjør sterkt inntrykk - også på henne.

Jeg vil bare dø, da slipper jeg skole. Ingen forstår hvordan jeg har det på skolen. Gutt, 6 år

TV 2 har i flere artikler fortalt om et stadig økende fravær i grunnskolen - og at enkelte rektorer nå slår alarm.

Ingen vet hvor stort omfanget er, men beregninger TV 2 har gjort basert på tall fra enkelte kommuner tyder på at minst 30.000 barn har et så stort fravær at det er fare for at de kan falle ut av grunnskolen.

En av Norges ledende forskere mener imidlertid at tallet kan være det dobbelte - 60.000. Det er det samme som et helt årskull.

SKOLEVEGRING: Tusenvis av barn i Norge forbinder skolen med ubehag og noe de vil unngå. Foto: Privat

For foreldre som står i den håpløse situasjonen at de ikke klarer å få barnet sitt på skolen, er Facebook-gruppen et sted de kan få både oppmuntrende ord og råd.

Samtidig som det er en påminnelse at de ikke er alene om å ha det slik.

Det hjelper ikke å gå på skolen, når problemet er på skolen hele tiden. Jente, 10 år

– Det mange opplever er at de for første gang blir hørt, de blir trodd. De søker råd. Og de erfarer at man er ikke alene om å stå i en situasjon der barnet ditt ikke kommer seg på skolen eller ikke har det bra på skolen, sier Helene Begby.



SKOLEAVSLUTNING: I disse dager arrangerer skolene avslutning før sommerferien. Der er det mange elever som ikke deltar. Foto: Privat

– For mange så er dette en opplevelse av at – «det er ikke bare meg» - og som gjør at de klarer å holde hodet over vannet, sier hun.



Mamma, nå sender du meg inne til det verste stedet på jorden. Gutt, 9 år

I april i fjor var Helene Begby og to andre foreldre med barn som sliter med å være på skolen hos kunnskapsminister Tonje Brenna for å fortelle om situasjonen tusenvis av familier står i.

Med seg hadde de også en del av bildene TV 2 nå publiserer og barnas egne utsagn om sine opplevelser av skolen.



KAOS: En 9-årings beskrivelse av hvordan det er å gå på skolen. Foto: Privat

– Vi ville vise at dette er ikke bare statistikk. Dette er barn, sier Helene Begby.

De tre foreldrene fikk 45 minutter med kunnskapsminister Tonje Brenna og hennes rådgivere.

Ifølge Begby ga Brenna uttrykk for at bildene og fortellingene de viderebrakte berørte henne.

Jeg orker ikke å tenke på ungdomsskolen. Der er det enda verre. Jeg vil bare legge meg ned og gi opp. Gutt, 13 år

TV 2 har siden 22. mai forsøkt å få en avtale om et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna om utfordringene i norsk skole og ufrivillig skolefravær.

Det har hun foreløpig ikke hatt anledning til.