Hevder Farouk ville melde seg - men at faren nektet

Det er i den nye dokumentarserien «Martine – siste kapittel» at to av vennene til den styrtrike Shaher Abdulhak, far til Farouk, forteller om farens motvilje mot at sønnen skulle reise tilbake til Storbritannia og melde seg for politiet.

Se «Martine - siste kapittel» på TV 2 Play

I dokumentarserien innrømmer Farouk Abdulhak for første gang at han var ansvarlig for dødsfallet til den norske studenten Martine Vik Magnussen for 15 år siden.

SISTE BILDET: Dette bildet ble tatt av en av Martines venninner samme den siste kvelden hun levde.

«Sex-ulykke»

Farouk Abdulhak sier i dokumentarserien at den norske 23-åringens død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sex-ulykke som gikk galt».

Det er den britisk-jeminittiske BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi som klarte å komme i kontakt med den drapsmistenkte via Snapchat.

LANG DIALOG: BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi hadde kontakt med Farouk Abdulhak i flere måneder. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Etter en flere måneder lang dialog mellom de kommer Farouk Abdulhak med sin forklaring på hva om skjedde den natten Martine døde.

«Det var bare en ulykke. Ingenting ondskapsfullt ... som jeg sa til deg, bare en sexulykke som gikk galt».

Rømte

Farouk Abdulhak rømte til Jemen få timer etter at Martine ble etterlatt død i et kjellerrom i leilighetskomplekset der han bodde.

Kvelden hun døde, forlot Martine den eksklusive nattklubben Maddox i London sentrum sammen med Farouk rundt klokken 03:30.

OVERVÅKINGSBILDE: Dette bildet viser Martine og Farouk i det de forlater nattklubben Maddox sammen den kvelden Martine ble drept. Foto: Metropolitan Police

Til tross for at Farouk Abdulhak er internasjonalt etterlyst, har det så langt ikke vært mulig å få ham tilbake til London, slik at han kan stå til ansvar for sine handlinger.

Styrtrik og mektig far

Drapsmistenktes far, Shaher Abdulhak, var den gang en av Jemens rikeste menn – og det er antatt at han plukket opp sønnen i Kairo og fløy han til Jemen under flukten.

SJELDENT BILDE: Dette er et av de få bildene som eksisterer av Farouk Abdulhaks far Saher.

Nå kommer det fram nye opplysninger i dokumentarserien som tyder på at den styrtrike faren har vært den som sterkest har motsatt seg at sønnen skulle melde seg for politiet i Storbritannia.

To av Shaher Abdulhaks venner forteller hvordan han reagerte etter at sønnen flyktet fra London.

VENN: Abdulhay Al-Majali var en av Shaher Abdulhaks venner. VA

– Denne saken ble utvilsomt en stor skamplett. Han ble ydmyket både internasjonalt og strategisk, sier Abdulhay Al-Majali.

Faren sa nei

Al-Majali hevder Farouk på et tidspunkt var villig til å melde seg for britisk politi, men at den styrtrike faren motsatte seg dette.

– Sønnen hans ville reise til England og forsvare seg i retten. Men faren rådet han til å ikke involvere seg og bli værende i Jemen, hevder Al-Majali.

– Det var nok vanskelig for faren å utlevere han. Han var redd for at noe skulle skje sønnen.

– Burde ha blitt

I en av meldingsutvekslingene mellom BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi og den drapsmistenkte Farouk Abdulhak, som er gjengitt i dokumentarserien, spør journalisten hva han angrer på.

Til det svarer Farouk:

«Jeg beklager dypt den uheldige ulykken som skjedde».

«Jeg angrer på at jeg kom hit (til Jemen)».

«Burde ha blitt (i England) og tatt konsekvensene.»

«Det eneste problemet i livet mitt»

I dokumentaren snakker også en annen nær venn av den drapsmistenktes far, Mustafa Noman, til media for første gang etter Martines død.

VENN: Mustafa Noman var en av Shaher Abdulhaks venner.

– En gang da vi snakket om sønnen hans (Farouk), tok han frem lommeboka og viste meg et bilde av sønnen sin og sa:

«Mustafa, han er det eneste problemet i livet mitt».

– Han var redd for hva som ville skje med Farouk, for han mente at bare han kunne beskytte ham, sier Noman.

Noman forteller at Shaher Abdulhak var bekymret for at sønnen ville begå selvmord dersom han ble fengslet.

Ifølge Noman trodde milliardæren at han kunne løse det og inngå en avtale med faren til Martine.

Brev til Martines far

Martines far, Odd Petter Magnussen, har tidligere fortalt at han mottok et brev fra Shaher Abdulhak i 2011 – 3 år etter at Martine ble funnet død.

FIKK BREV: Martines far, Odd Petter Magnussen, fikk brev fra Farouk Abdulhak far tre år etter at datteren ble funnet drept i London. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Han opplevde innholdet i brevet som helt uforpliktende, og det inneholdt ingen erkjennelse av ansvar for datterens død.

Det skal ha vært snakk om en utbetaling på 50 millioner dollar i blodpenger for at sønnen skulle slippe straff.

Martines familie har avslått alle henvendelser fra Abdulhak-familiens advokater om direkte møter mellom familiene

Trodde på avtale

Ifølge vennene til Shaher Abdulhak trodde milliardæren også at det kunne være mulig å finne en løsning med myndighetene i Storbritannia.

– Shaher var overbevist om at han kunne inngå en avtale med britiske myndigheter. At de ville frafalle siktelsen i bytte mot en tjeneste, sier Noman.

Beskyttet av presidenten

Det er kjent at Shaher Abdulhak hadde en nær forbindelse til Jemens president Ali Abdullah Saleh.

Mustafa Noman hevder i dokumentarserien at den tidligere presidenten møtte Farouk da han kom til Jemen etter at han rømte fra Storbritannia.

Ifølge Noman, som også er tidligere jemenittisk diplomat, forsikret presidenten vennen Shaher Abdulhak at ingenting skulle skje med den drapsmistenkte sønnen.

– Ali Abdullah Saleh (presidenten) hadde sympati med Shaher (Farouks far). De hadde et langt og nært forhold. Presidenten sørget for at han ikke måtte utlevere gutten, hevder Noman.

Shaher Abdulhak døde i 2020.

Farouk Abdulhak har ikke tatt kontakt med britisk politi, verken før eller etter farens død.

Se «Martine - siste kapittel» på TV 2 Play