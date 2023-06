Her har de løst problemet mange skoler sliter med

Over hele landet blir et stadig økende antall barn borte fra klasserommet. På Vollebekk skole i Oslo er det ingen elever på barneskolen som har et alvorlig fravær.

Elevene i 6A på Vollebekk skole planlegger skoleavslutning før sommerferien.

I likhet med alle klassene ved denne skolen er fraværet her minimalt.

Elevene er stort sett alltid på skolen.

Vollebekk skole er nemlig en såkalt «nærværsskole», og har siden oppstarten i 2017 hatt et spesielt fokus på å unngå fravær.

– Hver elev teller, hver dag teller, sier rektor Kathrine Larsen.

Ingen alvorlige fraværsaker

TV 2 har i en serie reportasjer og artikler den siste tiden fortalt om et sterkt økende fravær blant barn i grunnskolen.

Og at titusenvis av barn i landet forbinder skolen med så stort ubehag at de ikke klarer å være der.

På Vollebekk skole øst i Oslo er situasjonen en helt annen.

IVRIGE ELEVER: Barna i klasse 6A på Vollebekk skole planlegger avslutning før sommerferien. Foto: Chrisremy Berrefjord/TV 2

På denne barneskolen er det ikke et eneste barn som dette skoleåret har hatt et langvarig og problematisk skolefravær.

– Hver elev er viktig i vårt fellesskap, og det gjør at med en gang en brikke mangler så må vi prøve å få den på plass igjen så fort som mulig fordi, sier rektor.

Det er barnevernspedagog Silje H. Tjersland som sammen med flere av lederne på skolen har utviklet modellen for de kaller «nærværsskolen».

Tjersland tegner opp fire bokser på tavlen for å forklare modellen:

Kunnskap. Forebygging. Oversikt. Tidlig innsats.

ENGASJERT: Silje H. Tjersland har sammen med lederne ved Vollebekk skole utviklet modellen for den såkalte «nærværskolen». Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Alle boksene i modellen handler om å unngå at elevene får et bekymringsfullt fravær.

– Det som er det spesielle med en «nærværskole», er at man har valgt nærvær som noe som skal gjennomsyre hele driften, sier Tjersland.

– Det betyr at alle lærerne har oversikt over fraværet til alle elevene til enhver tid, at det er tema på alle foreldremøter, at det er en kontinuerlig dialog med foreldrene og at det settes inn tiltak med en gang vi oppdager at en elev har noen dager fravær.

Høy terskel for å være hjemme

I tillegg er skolen svært tydelig på at terskelen skal være høy for å holde seg hjemme fra skolen.

– Vi har en regel som sier at det kun er feber og oppkast som er gyldig fravær. Det er mange som syns at det høres litt hardt ut, og det er selvsagt nyanser her, sier rektor.

NÆRVÆR: Vollebekk skole ble åpnet i 2017 og har fra starten hatt et tydelig fokus på å unngå alvorlige fraværsaker blant elevene. Foto: Chrisremy Berregfjord / TV 2

– Men det er mange foreldre som synes at det er til hjelp, særlig hvis man har et barn som kanskje er litt sårbart og som kjenner litt fort på at det er litt vondt i magen, sier Tjersland.



Hun understreker at hun her ikke snakker om de veldig komplekse fraværssakene. Men de sakene som det er mulig å løse raskt med tidlig innsats.

Ifølge Tjersland viser det seg nemlig at veldig mange barn får en periode der de syns at noe er vanskelig på skolen i løpet av grunnskolen.

Utfordringen er å komme så tidlig inn med tiltak at en slik periode utvikler seg til et langvarig og problematisk skolefravær.

IKKE DYRT: Ifølge rektor Kathrine Larsen ved Vollebekk skole bruker ikke skolen vesentlig mer penger i sitt fokus på fravær. Foto: Chrisremy Berregfjord / TV 2

Ifølge rektor Larsen bruker ikke Vollebekk skole vesentlig mer ressurser enn andre skoler for å lykkes med å holde fraværstallene nede.

Rektoren mener uansett det er billigere å gjøre denne innsatsen tidlig enn å risikere at en stor gruppe barn havner i utenforskap med de konsekvensene og store samfunnskostnadene det vil få i fremtiden.

Systematisk innsats

Men er det virkelig så enkelt – at en modell og økt fokus på nærvær og fravær er løsningen når titusenvis av barn sliter over hele Norge?

– Jeg prøver ikke å si at dette er veldig enkelt. Men jeg tenker at det er sånn med alle ting, hvis vi velger å jobbe helt systematisk med det, så er det til stor hjelp, sier Tjersland.

– Det koster litt krefter for en skole å jobbe på den måten. Men det som koster mye mer er de sakene som blir sammensatte og komplekse, der fraværet er høyt, hvor mange instanser er inne og hvor eleven og familien har det helt forferdelig, sier hun.

Både rektoren og barnevernspedagogen har fått med seg TV 2s reportasjer og artikler om at det ved enkelte skoler er opp mot 20 prosent av elevene som har et bekymringsfullt høyt fravær.

OPPGITT: Silje H. Tjersland mener det er på høy tid at skolene får noen nasjonale retningslinjer og at et nasjonalt fraværsregister kommer på plass. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Etterlyser nasjonale grep

Tjersland er oppgitt over at skolefraværet i barne- og ungdomsskolene over hele landet bare fortsetter å øke – uten at det virker som det er noen helthetlig tanke hos nasjonale skolemyndigheter for hvordan vi skal hjelpe barna som nå ikke klarer å komme seg på skolen.

– For oss som er veldig opptatt av nærvær i skolen er det frustrerende å se at det over år ikke skjer noen ting på nasjonalt nivå, sier hun.



Det at vi i Norge ikke engang har et nasjonalt fraværsregister som gjør at vi ikke har en oversikt over fraværet i grunnskolen, mener hun er uforståelig.

Tjersland er overbevist om at skolene må få tydeligere signaler om hva som er forventet av dem, og hva de skal gjøre til hvilken tid, sånn at vi får gitt rett hjelp til de familiene og de barna som trenger det.

SISTE INNSATS: Elevene på Vollebekk skole gjør siste forberedelser til sommeravslutningen - så er det sommerferie. Foto: Chrisremy Berrefjord/TV 2

Slik det er nå, må hver enkelt skole og kommune gjøre så godt de kan i fraværsakene ut fra de ressursene de har. Og da kan variasjonene bli store i måten barn og foreldre blir fulgt opp.

– Det er ikke riktig at hver enkelt skole eller hver enkelt kommune skal måtte lage sitt eget opplegg når vi ser et behov og en økning over hele landet. Det trengs noen nasjonale føringer og retningslinjer, sier Tjersland.