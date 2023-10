– Hele språket vårt er helt infisert

Barn og unge rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager. Hjelper det egentlig at vi snakker så mye om psykisk helse som vi gjør? Dét tror psykolog Line Marie Warholm at det er grunn til å spørre om.

Ifølge de nasjonale Ungdata-undersøkelsene, gjengitt av Folkehelseinstituttet, er det normalt med et høyt nivå av psykiske plager hos både gutter og jenter,

I 2022 hadde 8 prosent av ungdomsskolegutter og 11 prosent av gutter på videregående et høyt nivå av psykiske helseplager. 23 prosent av ungdomsskolejenter og 29 prosent av jenter på videregående meldte om det samme.

Men kan den høye forekomsten ha noe med hverdagsspråket vårt og bevisstheten vår rundt psykiske helseplager å gjøre? Og er det nyttig med en så høy grad av bevissthet?

Psykologspesialist, Aftenposten-spaltist og forfatter Line Marie Warholm er ikke sikker.

«Noen har vært slemme»

– Det er et paradoks at barn og unge aldri har hatt mer kunnskap om psykisk helse. Likevel ser vi at de rapporterer om mange psykiske helseplager. Da man kan jo undre seg over om det egentlig er til hjelp at vi snakker så mye om psykisk helse og uhelse.

Psykologen, som er mor til en 9-åring og en 18-åring, tror vi snakker for mye om psykisk helse – og altfor lite om «følelser, kjærlighet, livet, døden, skuffelser og vår egen utilstrekkelighet». Kort sagt, det som egentlig er livet.

– Jeg har ungdommer i terapirommet som kan komme inn og si at de har angst eller depresjon. Dét er veldig lett for dem å snakke om. Men så etterspør jeg: «OK, men hva tenker du på? Hvilke følelser kjenner du på?». Da er det kjempevanskelig for dem å sette ord på hva de egentlig er redde for – i seg selv, og i verden.

– Hvis barna våre opplever noe ubehagelig, skaper vi voksne en verden både for oss selv og barna våre der noe liksom er galt med «systemet». Eller at «noen har vært slemme».

Warholm presiserer at hun ikke mener at mange barn får diagnoser de ikke skulle hatt, men at hun tror vi kan være for raske med å «kjøre barna inn i helsevesenet».



Hvor blir det av det sjenerte barnet?

Warholm utfordrer språket vårt, som hun mener er svært sykeliggjørende.

– Hele språket vårt er helt infisert av det. Vi bruker ordet «stress» om alt mulig rart. Og ordet «sjenert» har nesten gått ut av dagligtalen. Ingen barn er sjenerte i dag, men har kanskje «sosial angst». Den typiske ungdomstiden min generasjon vokste opp i, kaller vi jo en «depresjon» i dag, påpeker psykologen.

Hun trekker frem en annen typisk situasjon:

– Om barnet syns det er vanskelig å holde en presentasjon for klassen sin, noe som er helt naturlig å være engstelige for, er vi raske med å gjøre det til et problem. Da har de kanskje en «angstlidelse».

STØTTER: Helseminister Ingvild Kjerkol er enig i at man bør unngå et overdrevent sykdomsfokus når livet iblant er vanskelig. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er enig i at det ikke er bra med et overdrevent sykdomsfokus på «naturlige variasjoner i et liv».

– I Danmark er de nøye på å skille mellom psykisk mistrivsel og psykisk sykdom. Det kan være et nyttig skille.

Statsråden mener vi må lære å håndtere livets bølgedaler.

– Vi må bygge den indre motstandskraften, for livet er vanskelig i perioder. Da må vi kunne takle de variasjonene som vil skje i et liv.

Frigjøringen etter livets motbakker

En annen profilert psykolog med familie som spesialfelt, er Hedvig Montgomery. Hun mener Warholm har et poeng:

– Jeg tenker at hun har rett i at samfunnet i en periode har vært for orientert mot å beskytte mot alt som er vondt i stedet for å vise frem at det kan håndteres.

BESKYTTET LIV: Psykolog Hedvig Montgomery tror vi har vært for opptatt av å beskytte barna fremfor å lære dem å takle det vonde. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Montgomery mener den beste håndteringen oftest er å ikke la barnet føle seg alene eller «feil» når det står i noe vanskelig.

– Jeg tror faktisk at svært mange ser at den optimistiske «alle skal ha det bra hele tiden»-epoken egentlig ikke har gjort oss særlig bedre som samfunn. For livets motbakker er med på å frigjøre oss, sier psykologen.

– Den som har tatt aktive grep for å få det bedre, er sterkere enn den som ikke har trengt det, Men bare dersom den som har det vanskelig har noen å holde i hånden på veien opp bakken, sier Montgomery.

Line Marie Warholm vil gå så langt som å si at alle voksne rundt barn må snu helt om på tenkemåten sin.

– Vi må snu om, og tenke på ubehagelige situasjoner som en mulighet for vekst og utvikling.

For det er der, i møte med vanskelige følelser i en komplisert verden, at barn henter frem sin egen tenkning, problemløsning og kreativitet, mener psykologen.

Når barnet blir utestengt

Se for deg dette: Barnet ditt kommer gråtende hjem fra skolen. Hen fikk ikke lov av de andre barna å være med dem og leke etter skoletid, og nå tenker hen bare på det faktum at de akkurat nå leker og har det gøy sammen.

Psykologspesialist Warholm medgir at avvisning og utenforskap er noen av følelsene som foreldre syns er vanskeligst å tåle på vegne av barna sine.

– Med alt fokuset som er på utenforskap, blir mange foreldre alarmert i en sånn situasjon. De reagerer med forferdelse, og kaster seg over telefonen og ringer de andre mødrene for å ordne opp. Men denne typiske hendelsen er også en nyttig øvelse, sier Warholm og utdyper:

– Å tåle å stå i den avvisningen. «OK, jeg fikk ikke være med i dag». Da kan vi møte barnet på det, og gi det trøst. Det at det er vondt gjør jo ikke at det er skadelig. Men det lærer barnet at «OK, dette skjedde meg. Det var vondt, men jeg får trøst – som er godt. Og så går dette over».

NÅR BARNET BLIR AVVIST: Noe av det vanskeligste en forelder må tåle på vegne av barnet sitt er avvisning. Men det kan også være en nyttig øvelse. Foto: Jordan Whitt / Unsplash

Ifølge psykologen vil barnet dermed ha skaffet seg erfaringen med at vonde, urettferdige ting skjer og som kan vekke vonde følelser – uten at man «går i stykker» av det.

– Da blir man ikke så sårbar for hva andre mennesker sier og gjør mot dem. Hvis man kan kjenne inni seg at «det var vondt, men det gikk bra». Da blir barna mer robuste enn slik vi holder på i dag, poengterer Warholm.

– Å få lov til å bli seg selv, å gå ut i verden og bryne seg på den, og finne sine egne strategier … uten at det kommer en eller annen helsesykepleier eller psykolog som forteller deg hva du skal tenke. Men at du isteden kan gjøre deg erfaringer – istedenfor å lære å takle livet. For vi må tåle nettopp det – å leve.