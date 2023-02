– Forebygging kan halvere antall voldtekter

Osahon Usen (18) og Renas Muhialdin (18) begynner å knipse taktfast med fingrene. Knips, knips, knips.

– Dette er antallet kvinner som blir voldtatt.

– Dette er her også jenter som føler seg mindre verdt.

– Dette er kvinner som lider mentalt.

Det er helt stille i klasserommet på Marienlyst skole når de to mennene snakker.

Renas Muhialdin mener nok er nok. Nå må man ta voldtekt på alvor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det startet som et skoleprosjekt, da de to kameratene Renas og Osahon begynte å snakke om forebygging av voldtekt. I dag lønnes de av Drammen kommune for å holde foredrag for ungdomskoeelever i kommunen.

I «Norge bak fasaden» denne uken handler det blant annet om voldteksmenn.

I episoden forteller Renas og Osahon om hvor viktig det er å jobbe med forebygging.

For lite kunnskap

– Bare tenk på det. 70 prosent. Det vil si at syv av ti som opplever en voldtekt fryser til.

Renas forteller elevene om hvordan instinktet tar over, og at det er vanlig at kroppen paralyseres under en voldtekt.

Denne uken er det elevene i 10. klasse ved Marienlyst skole i Drammen som er publikum. Osahon mener det lenge har vært behov for å snakke mer med ungdom om voldtekt.

Renas Muhialdin og Osahon Usen viser en film om sex og samtykke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi fikk ti minutters undervisning i hvordan man skal ta på en kondom. Men det er ikke nok. Temaet er langt mer alvorlig, sier Osahon.

Ifølge tall fra Norsk kunnskapssenter for vold og traumatisk stress begås det omkring 20.000 voldtekter i Norge hvert år. De aller færreste av disse velger å gå til politiet, og det er bare rundt 160 personer som dømmes i en rettsal.

Renas Muhialdin mener voldtekt er et samfunnsproblem som angår oss alle. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hva er budskapet deres når dere snakker til skoleklassene?

– Vi vil inspirere ungdommer til å snakke om temaet. La det være noe normalt. Ikke noe kleint, for det er det som gjør at mange gutter ikke vil snakke om det.

– Hvorfor er det viktig at unge gutter snakker om dette?

– Fordi mange mener at dette er et kvinneproblem. Men det går begge veier. Og da mener vi at det er et samfunnsproblem, sier Oashon.

Renas fortsetter:

– Det er ikke bare et kvinneproblem. Det er et problem som angår oss alle. Meg, deg, han, alle sammen må jobbe med dette hvis vi noen gang skal klare å løse det.

Etterlyser mer forebygging

En av landets mest profilerte psykologspesialister, Atle Austad, stiller også spørsmål ved hvorfor man ikke jobber mer med å forebygge voldtekter.

Han har hatt utallige voldtektsmenn i sitt terapirom, og han mener at mer kunnskap og læring i skolen kan ha en enormt forebyggende effekt.

– Jeg er overbevist om, jeg har ikke forskningsgrunnlag for å si dette, men jeg tror at antallet som hadde blitt utsatt for voldtekt hadde blitt langt mer enn halvert. Og det er det jo verdt.

Psykologspeisalist Atle Austad etterlyser mer forebygging mot voldtekt i skolen: Foto: Per Haugen/TV2

TV 2 har spurt politiet om hvor mye tid som brukes på forebygging av voldtekt. Seksjonssjef Kristin Elnæs har ikke et konkret svar på det, men skriver i en e-post til TV 2 holdningskampanjen «Kjernekar» fra 2019 er et eksempel på hvordan politiet jobber mot ungdom og unge voksne. I tillegg skriver hun at nettpatruljer går ut med forebyggende råd og veiledning på mange ulike plattformer.

Utdanningsdirektoratet skriver til TV 2 at seksualitet og kjønn ikke er et eget fag i skolen, men det er et læringsmål som knyttes opp til flere læreplaner både i grunnskole og i videregående.

Det er opp til hver enkelt lærer å legge opp undervisningen.

Det finnes ingen god oversikt over hvor mye norske elever faktisk lærer om voldtekt. Det varierer fra skole til skole og klasse til klasse.

Renas Muhialdin forteller elevene om at syv av ti ofre vil bli paralysert dersom de opplever en voldtekt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Renas forteller at elevene de møter syns lærerene snakker for lite om voldtekt. De får også høre at foreldre er dårlige på å snakke om det hjemme.

Renas mener også at mange gutter ikke lærer nok hjemme om hvordan man skal behandle kvinner.

Nå mener de skolene må ta et større ansvar.

– Dette har vært et problem i tusenvis av år, og menn har bare sittet og sett på. Det må jo komme en dag hvor man tenker at nå er det nok. Nå må vi gjøre noe.