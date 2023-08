Titusenvis av elever i norsk skole har et bekymringsfullt fravær, ifølge TV 2s beregninger. – Én elev som er borte, er én for mye, sier kunnskapsministeren.

Det er første skoledag etter sommerferien for mer enn 600.000 elever på norske barne- og ungdomsskoler.

Kunnskapsminister Tonje Brenna skal besøke Vestli skole i Oslo sammen med statsminister Jonas Gahr Støre for å ønske elevene velkommen tilbake.

Men før det møter hun TV 2 for å snakke om den store hodepinen til alle som i dag møter elevene etter sommerferien:

Fraværskrisen i grunnskolen.

– Det er veldig mye som er bra med norsk skole, begynner Brenna.





FØR SKOLESTART: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) møter TV 2 før skolestart. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Men det er for mange elever som ikke trives i skolen, som kjeder seg, som sliter med motivasjon og som ikke lærer det de skal. Så vi har noen store utfordringer, sier hun.



Skolevegring og ufrivillig skolefravær

I en serie artikler og reportasjer har TV 2 fortalt om at et stadig økende antall barn ikke er på skolen, men av ulike årsaker holder seg hjemme.

Noen kaller det skolevegring. Andre ufrivillig skolefravær.

Rektorer har gått ut og kalt situasjonen i norsk skole en krise.

– Vi har jo til alle tider hatt barn som har vært for mye borte fra skolen, men det som er nytt er at det er blitt såpass stort, sier Brenna

TOMME PULTER: Mange elever i grunnskolen unngår klasserommet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er jo alvorlig når et barn ikke tør eller ikke vil gå på skolen. Det er viktig for hvert enkelt barn å lære det de skal og føle seg trygge i læringssituasjonen, sier kunnskapsministeren.

Ingen oversikt

Men selv om kunnskapsministeren karakteriserer det økende problemet med skolevegring og ufrivillig fravær i grunnskolen som stort og alvorlig, har verken hun eller noen andre oversikt over hvor omfattende problemet er.

– Vi vet ikke helt hvor stort omfanget er. Og vi vet heller ikke nok om hvor lenge elevene er borte eller hvorfor de er borte, innrømmer hun.

MANGLER OVERSIKT: Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmer at hun ikke har oversikt over hvor stort problemet med fravær i skolen er på grunn av manglende statistikk. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

For mens Utdanningsdirektoratet hvert år samler inn statistikk for fravær i den videregående skolen og for avgangselevene på ungdomsskolen, er det ingen som har oversikt over hvor stort fraværet fra 1. til 9. trinn er på skolene i Norge.

Mangelen på statistikk over fravær har blitt kritisert og omtalt fagfolk som «uforståelig».

Nasjonal fraværsstatistikk

Brenna ba tidligere i år Utdanningsdirektoratet komme med råd til «hva vi kan gjøre nasjonalt for å bremse utviklingen og utbredelsen av høyt fravær på kort sikt og på lengre sikt».

I tillegg ba hun direktoratet om å «utrede og foreslå tiltak for bedre nasjonal statistikk om fravær i skolen».

SKREMMENDE: For mange elever er skolen forbundet med så stort ubehag at de holder seg borte. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Og Brenna går langt i å antyde at hun vil gå inn for at vi vil få en nasjonal fraværsstatistikk for grunnskolen.

– Jeg tenker at for meg som kunnskapsminister er jo det en god statistikk å ha, for det forteller meg noe om hvordan det står til i skolen. Samtidig må vi ikke tro at det at vi har statistikk løser det som er problemet, og det er at for mange elever er for mye borte fra skolen.

– Én elev som er borte, er én for mye

Beregninger TV 2 har gjort viser at titusenvis av elever i grunnskolen har et så høyt fravær at de er i ferd med å falle helt ut.

HØYT ANTALL: Titusenvis av elever i norsk skole har et bekymringsfullt fravær ifølge TV 2s beregninger. En elev som er borte fra skolen er en for mye, mener kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

I Danmark, der de har en nasjonal fraværsstatistikk, er det nå 25,2 prosent av elevene i folkeskolen som har et bekymringsfullt fravær (over 10 prosent).

Det betyr at en av fire danske elever har et så høyt fravær at fagfolk mener det er fare for frafall.

Brenna vil ikke si om hun tror situasjonen er like dramatisk i Norge.

– Jeg synes det er litt vanskelig å sammenligne med Danmark, sier hun

– Én elev som er borte, er uansett én for mye. Dette er jo først og fremst dramatisk for hvert enkelt barn og for hver enkelt familie. Derfor er det viktig at vi tar tak i det uansett omfanget av problemet og jobber godt med det.

Vil vente på anbefalinger

I løpet av året har mange etterlyst at kunnskapsminister Tonje Brenna må komme på banen i forbindelse med det økende fraværet i grunnskolen.

Politiske motstandere har kritisert henne for en «vente-å-se»-holdning.

Mens rektorer, foreldre og fagfolk har uttalt at fraværskrisen i grunnskolen ikke er noe den enkelte skole eller kommune kan løse på egen hånd. Men at problemet nå har blitt så omfattende at dette må opp på et nasjonalt plan.

VIL VENTE: Kunnskapsminister Tonje Brenna vil avvente evt nasjonale tiltak til hun får anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Jeg opptatt av at hvis vi skal iverksette noen tiltak fra nasjonalt hold, så må det være fundert i den faglige vurderingen av hva det er behov for, og derfor så har jeg bedt Utdanningsdirektoratet om å komme med noen anbefalinger til meg, sier hun.

– Så vi må med andre ord vente?

– Vi venter jo ikke. Det jobbes jo med dette i skoler og kommuner hver eneste dag.

Kommunenes ansvar

Et unisont ønske fra mange i skolene er å få flere voksne inn i klasserommet slik at de har bedre tid til hver enkelt elev. Så alle elevene kan bli sett, at de kan føle seg sett og at de kan føle mestring.

Brenna er enig i at det flere voksenpersoner inn i klasserommet kan være veien å gå. Men hun sier at det må være opp til kommunene å finne løsninger på dette.

– Det er kommunene som må gjøre disse prioriteringene. Regjeringens jobb er å ha et statsbudsjett og en kommuneøkonomi som gjør det mulig å gjøre disse prioriteringene. Men det er jo kommunene som bestemmer hvordan vi bruker ressursene sine i skolen.

– Så her er det kommunene som må ta ansvaret?

– Det er et kommunalt ansvar å sørge for at barn har det trygt og godt på skolen, sier Brenna.

KOMMUNALT ANSVAR: Kunnskapsminister Tonje Brenna sier det er opp til kommunene å prioritere mer ressurser til skolene om de mener det trengs. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Blir berørt av foreldrenes historier

Kunnskapsminister Tonje Brenna får mange henvendelser fra foreldre med barn som ikke kommer seg på skolen. Mange henvendelser kommer skriftlig, men hun møter også mange som tar kontakt med henne på butikken eller på gata.

– Det gjør veldig inntrykk å høre foreldre fortelle at de er bekymret for egne unger, og om barn som ikke trives på skolen, forsikrer hun.

– Jeg er mamma selv, så jeg forstår veldig godt at det som foreldre opplever er forferdelig – så det treffer meg selvfølgelig i magen.