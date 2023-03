Fikk spørsmål om han ville snakke med drapsmistenkte Farouk Abdulhak

FAR: Odd Petter Magnussen har jobbet med rettferdighet for datteren Martine i 15 år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det var i forbindelse med arbeidet med dokumentarserien «Martine – siste kapittel» at Martines far Odd Petter Magnussen fikk spørsmålet om han kunne tenke seg å snakke direkte med mannen som er den eneste mistenkte for drapet på datteren.

– Da måtte jeg gå en runde med meg selv, sier Odd Petter Magnussen.

DOKUMENTARSERIE: Odd Petter Magnussen og BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi som fikk kontakt med den drapsmistenkte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Den som kom med forespørselen var den britisk-jemenittiske BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi som på det tidspunkt hadde kommunisert med drapsmistenkte Farouk Abdulhak i flere måneder.

Innrømmer ansvar

Farouk Abdulhak har aldri tidligere snakket offentlig om sin involvering i Martine Vik Magnussens død.

Men i dokumentarserien innrømmer han ansvar for den norske studentens død.

I flere meldinger på Snapchat til BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi skriver han at Martines død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sexulykke som gikk galt».

Funnet i kjeller

Martine ble funnet død i et kjellerrom i leilighetskomplekset der Farouk bodde.

Politiet slo fast at den norske studenten hadde blitt voldtatt og kvalt. Obduksjonsrapporten viste at hun hadde 43 kutt og sår på kroppen, som typisk oppstår etter overfall eller kamp.

Kvelden hun døde, forlot Martine den eksklusive nattklubben Maddox i London sentrum sammen med Farouk rundt klokken 03:30.

MADDOX: Martine Vik Magnussen og Farouk Abdulhak forlot nattklubben sammen den natten den norske 23-åringen ble drept. Foto: Metropolitan Police

Rømte

Bare noen timer etter at Martine ble etterlatt død, forlot Farouk Abdulhak Storbritannia. Siden den gang har han holdt seg skjult i Jemen, hjemlandet til sin svært rike familie.

ETTERSØKT: Rikmannssønnen Farouk Abdulhak er den eneste mistenkte for drapet på Martine Vik Magnussen.

I en meldingsutveksling på Snapchat, som er gjengitt i dokumentarserien, skriver Farouk at han ikke er i stand til å huske nøyaktige detaljer på grunn av sin kokainbruk den kvelden:

«Ingen vet det, fordi jeg knapt klarte å sette sammen hva som skjedde.»

«Alt er som en tåke»

Samtidig innrømmer han at det innimellom dukker opp bilder i hodet hans fra det som skjedde den skjebnesvangre natten.

«Jeg har flashbacks av og til»

«Hvis jeg lukter en viss kvinnelig parfyme, føler jeg meg ukomfortabel»

Ønsker svar

I en samtale mellom reporteren Nawal Al-Maghafi og Farouk, som er gjengitt i dokumentarserien, prøver BBC-journalisten å argumentere for at den drapsmistenkte burde stille til et intervju, slik at familien til Martine kan få noen svar:

MANGE SAMTALER: BBC-journalisten forsøkte lenge å få den drapsmistenkte til å snakke om kvelden da Martine Vik Magnussen døde.

– En stor del av dette er Martines familie og faren. De kan ikke bli ferdig med dette før de vet hva som skjedde, sier Nawal.

– Det er noe annet enn å være med i en dokumentar. Eller å høre min historie. Det er noe som kanskje kan gjøres slik at familien kan sette sluttstrek. Det har jeg tenkt på. Som et menneske med moral mener jeg at noen bør gjøre det. Hvis jeg var i deres sko, ville jeg kanskje ønsket det samme, sier Farouk Abdulhak.

Samtale med Martines far

I løpet av dialogen BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi har med drapsmistenkte Farouk Abdulhak ble det også diskutert om det i stedet for et intervju kunne være aktuelt for han å snakke direkte med Martines far – noe den drapsmistenkte i utgangspunktet ikke var avvisende til.

Journalisten spør derfor Odd Petter Magnussen om han kan tenkte seg en slik samtale.

– Det var noe jeg så for meg ville være en stor belastning, sier Odd Petter Magnussen.

– Men jeg svarte likevel til slutt ja etter å ha tenkt meg nøye om, jeg var villig til å forsøke det. Fordi alt skal være prøvd i denne saken, sier han.

– Feiget ut

Men nårjournalisten bak dokumentarserien kommer tilbake til den drapsmistenkte og forteller at Martines far er villig til å snakke med han, trekker han seg og sier at han ikke vil gjennomføre en slik samtale likevel.

KAMPEN FORTSETTER: Martines far Odd Petter Magnussen lover at han ikke vil gi seg før Farouk Abdulhak er tilbake i Storbritannia for å møte for en domstol. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Han feiget ut igjen, sier en skuffet Odd Petter Magnussen.

– Så han er ikke annet enn en feig, bortskjemt rikmannssønn.

Ifølge Martines far er det hans inntrykk at familiens rikdom gjør noe med deres rettsprinsipper. At de tror de er hevet over loven.

– Det aksepterer ikke jeg – jeg er ikke bygget for det, sier Odd Petter Magnussen.

– Jeg er heller ikke bygget for at noen skal frarøve meg datteren min og deretter stikke av. Så han skal tilbake til England og møte i en rettssal, og jeg håper det skjer snart, avslutter Martines far.