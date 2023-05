I et åpenhjertig intervju forteller den kjente komikeren om den siste presangen hun fikk av broren, og om de sterke følelsene rundt det å oppleve at noen du er glad i velger å ta sitt eget liv.

To år etter at Elses bror tok livet sitt, gikk hun på scenen med showet «Kondolerer.» For fulle hus og til strålende kritikker, fortalte hun åpent om egne følelser rundt morens og brorens selvmord. Publikumresponsen var overveldende. Mellom salvene av applaus, gikk det mellom hylende latter og rennende tårer.

Grenseløs humor

I podkasten Fredrik og Kadafi forteller komikeren om hvordan det var å sette opp det svært personlige showet i 2011. Else hadde et ønske om å normalisere folks forhold til noe det fortsatt er tabu å snakke om - når folk tar sitt eget liv. Broren hadde vært syk i mange år, og sammen med faren forsøkte Else å hjelpe. Å bruke humor ble en form for terapi, forteller hun, og snakker varmt om brorens grenseløse form for humor. Han tullet om vekta til Else.

– Det siste han ga til meg var en badevekt, forteller hun.

GULLRUTEN: Tidligere denne måneden vant Else Kåss Furuseth Gullruten for det nedlagte NRK-programmet «Kåss til kvelds». Foto: Tuva Åserud

Dyre kilo

Og er det noe Else har vært opptatt av, er det nettopp sin egen vekt:

– Det føles som om jeg har vært på en vektreise hele livet.

Denne våren er hun aktuell med TV-programmet «Helsekost Furuseth» på NRK. Der handler det om hvordan man kan gå ned i vekt. En av metodene Else prøver er vektregulerende medisin, populært kalt «slankesprøyter». Sprøytene hun tar en gang i uken, gir en metthetsfølelse, forklarer hun. Tidligere fikk hun seg ikke til å si at «denne kaken er litt mektig». Det kan hun nå.

TORSDAG KVELD: Det var i humorprogrammet Torsdag kveld fra Nydalen på TV 2, Else ble virkelig kjent. Ikke minst slo hennes manglende sjenanse i forhold til egen kropp an. Foto: TV 2

Medisinen er både omdiskutert og dyr, men hjalp Else til å bli kvitt ni kilo.

– De dyreste ni kiloene i NRKs historie, ler hun.