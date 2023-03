Farouk Abdulhak innrømmer ansvar for Martines død

I den nye dokumentarserien «Martine – siste kapittel» innrømmer Farouk Abdulhak for første gang at han var ansvarlig for dødsfallet til den norske studenten Martine Vik Magnussen for 15 år siden.

Farouk Abdulhak, som aldri tidligere har snakket offentlig om saken, sier i dokumentarserien at den norske 23-åringens død var et resultat av «a sex accident gone wrong» – «en sex-ulykke som gikk galt».

I en annen melding skriver han:

«Jeg beklager dypt den uheldige ulykken som skjedde».

Funnet i kjeller

Martine ble funnet død i et kjellerrom i leilighetskomplekset der Farouk bodde. Ifølge en obduksjonsrapport døde hun av «press mot halsen», og kroppen hennes viste 43 kutt og sår, som typisk oppstår etter overfall eller kamp.

Kvelden hun døde, forlot Martine den eksklusive nattklubben Maddox i London sentrum sammen med Farouk rundt klokken 03:30.

NATTKLUBBEN: Den siste kvelden hun levde feiret Martine at hun var ferdig med siste eksamen før påske på nattklubben Maddox.

Martine og Farouk var begge studenter ved Regent's Business School. Denne torsdagskvelden hadde Martine og flere av hennes venner feiret den avsluttende eksamen før påskeferien.

23 ÅR: Martine Vik Magnussen fra Nesøya i Asker ble drept i London natt til 14. mars 2008. Hun ble bare 23 år.

Forlot landet

Bare noen timer etter at Martine ble etterlatt død forlot Farouk, som er den eneste mistenkte i saken, Storbritannia. Siden den gang har han holdt seg skjult i Jemen, hjemlandet til sin styrtrike familie.

ETTERLYST: Farouk Abdulhak er etterlyst av britisk politi for drap og voldtekt på Martine Vik Magnussen.

I de 15 årene som har gått siden har både britisk politi og en rekke medier forsøkt å komme i kontakt med Farouk Abdulhak.

Han er også internasjonalt etterlyst for drapet på Martine. Men ingen, verken politi eller media, har klart å få han i tale – før nå.

Kontakt via Snapchat

I dokumentarserien «Martine – siste kapittel», som er et samarbeid mellom BBC og TV 2, klarer den britisk-jeminittiske BBC-journalisten Nawal Al-Maghafi å komme i kontakt med den drapsmistenkte via Snapchat.

BBC-JOURNALIST: Nawal Al-Maghafi klarte å komme i kontakt med den drapsmistenkte i Jemen via Snapchat.

Etter å ha kommunisert med han i flere uker, avslører Nawal Al-Maghafi at hun er journalist.

Farouk velger å fortsette kommunikasjonen med BBC-journalisten, selv om han på et tidspunkt gir utrykk for at hun er «den siste jeg burde snakke med».

Innrømmelse

I en serie meldingsutvekslinger med Nawal skriver Farouk at:

«Jeg angrer på at jeg kom hit (til Jemen)».

«Burde ha blitt og tatt konsekvensene av det.»

I en tekstutveksling, når Nawal ber om «klarhet om hva som skjedde», med henvisning til Martines død, svarer Farouk:

«Det var bare en ulykke. Ingenting ondskapsfullt ... som jeg sa til deg, bare en sexulykke som gikk galt».

Til tross for at Farouk Abdulhak er internasjonalt etterlyst, har det så langt ikke vært mulig å få ham tilbake til London, slik at han kan stå til ansvar for sine handlinger.

INGEN AVTALE: Jeminittisk lov hindrer myndighetene å utlevere egne borgere til et annet land. Dermed har Farouk Abdulhak kunne oppholde seg i frihet i Jemen.

Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen.

Flere telefonsamtaler

Farouk sier at han ikke er i stand til å huske nøyaktige detaljer på grunn av kokainbruken hans den kvelden:

«Ingen vet det, fordi jeg knapt klarte å sette sammen hva som skjedde.»

«Alt er som en tåke»

«Jeg har flashbacks av og til»

«Hvis jeg lukter en viss kvinnelig parfyme, føler jeg meg ukomfortabel»

I en av telefonsamtale med Nawal sier Farouk at han ikke er forberedt på å reise tilbake til Storbritannia:

«Det er for kaldt der. Jeg liker ikke været … jeg tror ikke rettferdigheten vil skje».

FLERE SAMTALER: BBC-journalisten hadde flere samtaler på telefon med Farouk Abdulhak.

«Jeg opplever at strafferettssystemet der er sterkt partisk. De vil statuere et eksempel fordi jeg er sønn av en araber, sønn av noen som er rik».

Farouk er sønn av Shaher Abdulhak, som drev et forretningsimperium som spenner over hele Midtøsten.

Da Martine ble funnet død, var han den rikeste mannen i Jemen og var nær venn av daværende president Abdullah Saleh.

MILLIARDÆR: Dette er et av de få bildene som eksisterer av Farouk Abdulhaks far Shaher. Han var en av Jemens rikeste menn.

Shaher Abdulhak døde i 2020.

I en senere telefonsamtale presser Nawal Farouk til å gi henne detaljer rundt hva som skjedde den kvelden Martine døde.

Farouk sier han ikke har noe mer å fortelle:

«Faktum er at hvis jeg ikke husker hva som skjedde, så er det egentlig ikke noe å si».

Nawal henviser så til at han tidligere i deres kommunikasjon har skrevet at han innimellom får «flashbacks».

Til det sier Farouk:

«Ja, flashbacks av scener. Men et bilde gir ikke hele historien».

Til Jemen

Nawal Al-Maghafi reiser også til Jemen i et forsøk på å møte Farouk ansikt til ansikt for om mulig å gjøre et tv-intervju med ham.

I JEMEN: Nawal Al-Maghafi tilbrakte tre uker i sitt gamle hjemland i et forsøk på å få møte Farouk Abdulhak.

Hun er i sitt tidligere hjemland i tre uker. Gjentatte forsøk på å få i stand en avtale ender med at Farouk ikke ønsker å møte henne likevel.

Hans begrunnelse er til slutt at:

«Dette er ikke det rette øyeblikket å gjøre det».

Hva om det var din datter?

Nawal gjør så et siste forsøk gjennom å appellere til hans samvittighet, at han gjennom å fortelle kan gi Martines foreldre svar på hva som skjedde med datteren deres.

Hun forteller at dette nærmest har tatt over livet til Martines far.

Til det svarer Farouk:

«Det er han (Martines far) som har tillatt det. Det er hans valg».

Når Nawal så spør om hva han ville gjort dersom det var hans datter, innrømmer han etter hvert at han «sannsynligvis ville gjort det samme».

«Jeg tenker som en far - jeg har bare et barn».

«Men han har også andre barn. Han burde ta vare på dem».

Etter dette vil den drapsmistenkte Farouk Abdulhak avslutte samtalen:

«Jeg vil ikke snakke om det. Det er ubehagelig».

