Han rakk å gi henne et tidlig utkast. Tilbakemeldingen fra venninnen ga ham inspirasjonen han trengte for å fullføre boken om den norsk-pakistanske vaskemannen Wassim som blir privatdetektiv ved et uhell.

Shabana Rehman fortalte Zahid Ali at det var den morsomste boken hun hadde lest. Han jobbet så fort han bare kunne, men kom ikke ikke i mål før Shabana tapte kampen mot kreften 29. desember i fjor.

Stående applaus



Shabanas bror ba Zahid holde en tale i barndomsvenninnens gravferd. 10. januar i år ble det holdt en minnestund for samfunnsdebattanten, skribenten og komikeren i Oslo rådhus. 46-åringen fikk gravferd på Statens bekostning, som en hyllest fra det norske folk for sitt samfunnsengasjement.

Se talen her:

– Det var jævlig tøft, sier Zahid om det å holde tale.

– Jeg var veldig nervøs.



I denne ukens episode av TV 2-podkasten Fredrik og Kadafi forteller den kjente komikeren at i pakistanske begravelser er det sjeldent taler.

– Det er bare grining, og så går folk hver til sitt.

Det Zahid ikke visste, var at talen han holdt ble sendt ut til hele Norge.

Mange flere enn de som var tilstede i rådhuset lot seg bevege da Zahid sa at Shabana, i likhet med alle komikere elsket applaus, og ba alle reise seg for en siste stående applaus.

BARNDOMSVENNER: Shabana og Zahid kjente hverandre det meste av hennes liv. Foto: Privat

– Så kraftig at hun hører den, insisterte han.

Fikk kreft



De to ble gode venner allerede da de havnet i samme klasse på Nordstrand barneskole.

I ungdomstiden hadde de knapt kontakt, men da Zahid og Shabana møtte hverandre i voksen alder, introduserte han henne for komiker-miljøet han da var en etablert del av. Hun ble med på turné, og stod snart på scenen selv. De var mye sammen.

– En tredel av bildene på mobilen min er sammen med henne, sier han.

VENNER OG KOLLEGER: Shabana Rehman ble bare 46. Foto: Privat

Ble ikke ferdig



Et knapt år før hun døde, fikk Shabana Rehman påvist kreft i bukspyttkjertelen.

Samtidig jobbet Zahid Ali med manuset til bokdebuten Svaber. Men den endelige boka ble ikke ferdig i tide, slik at hun kunne få et eksemplar. Zahid forklarte forlaget at det hastet med å få den ferdig. Den endelige versjonen av den morsomste boken Shabana hadde lest, kom et halvt år for sent.

FREDRIK OG KADAFI: Forlaget har kalt boken «krim-ish». Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Svaber har fått strålende kritikker, og den nybakte forfatteren jobber nå med en oppfølger. Kanskje blir det en hel serie bøker om vaskemannen Wasim.

Boken er på ingen måte en ordinær krimbok. Derfor har da også forlaget utstyrt den med påskriften «Krimish». For det er like mye en humoristisk bok, og en bok der forfatteren retter skråblikk mot den norsk-pakistanske kulturen og forholdet mellom nordmenn og innvandrer-befolkningen.