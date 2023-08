– En ansvarsfraskrivelse fra Tonje Brenna

ANSVARSFRASKRIVELSE: Guri Melby, V, mener kunnskapsminister Tonje Brenna skyver alt ansvaret for fraværskrisen i norsk skole over på kommunene.

Venstres leder Guri Melby kritiserer kunnskapsministeren og tar til orde for at kommunene må få en «krisepakke» for å løse den stadig økende fraværskrisen i grunnskolen.

Denne uken startet et nytt skoleår for elevene i grunnskolen.

Men det står tomme pulter i nesten hvert eneste klasserom rundt i hele landet fordi norske barn i et stadig økende antall holder seg hjemme. Disse barna forbinder skolen med et for stort ubehag til at de takler å møte i klasserommet.

Skolevegring eller ufrivillig skolefravær er den store hodepinen i norsk skole.

I et intervju med TV 2 i forbindelse med skolestart innrømmet kunnskapsminister Tonje Brenna at det er «for mange elever som ikke trives i skolen» og at situasjonen er «alvorlig».

Kommunenes ansvar

Men samtidig var hun tydelig på at det er et kommunalt ansvar å sørge for at alle barn har det trygt og godt i skolen.

KOMMUNALT ANSVAR: Tonje Brenna, kunnskapsminister, Ap er tydelig på at skole er en kommunal oppgave. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det er kommunene som må gjøre disse prioriteringene. Regjeringens jobb er å ha et statsbudsjett og en kommuneøkonomi som gjør det mulig å gjøre disse prioriteringene. Men det er jo kommunene som bestemmer hvordan vi bruker ressursene sine i skolen, sa Brenna.

Det får Venstres leder og tidligere kunnskapsminister Guri Melby til å reagere.

– Jeg opplever det som en ansvarsfraskrivelse fra kunnskapsminister Tonje Brenna, sier Melby.

Trenger drahjelp

– Det er klart at det er kommunene, skolene og alle dem som jobber med barn og unge som sitter med nøkkelen til hvordan vi skal løse utfordringen med ufrivillig skolefravær, men de trenger drahjelp fra staten. De trenger ressurser, sier hun.

TV 2 har i en serie artikler og reportasjer fortalt at et stadig økende antall barn i grunnskolen ikke er i klasserommet. Titusenvis av barn står i fare for å falle ut av grunnskolen.

Mange barn har ikke vært på skolen på 4-5 år.

Rektorer har gått ut og kalt situasjonen i norsk skole en krise.

– Jeg er skikkelig bekymret for alle disse barna som ikke har det godt i den norske skolen, sier Hege Bae Nyholt i Rødt.

BEKYMRET: Lederen i utdanningskomiteen er skikkelig bekymret for elevene som ikke komemr seg på skolen. Foto: Martin Leigland/TV 2

Bae Nyholt er leder i Utdanningskomiteen på Stortinget.

– Når så mange barn synes det er så vanskelig å være på skolen, så sier det noe om at det er ting i norsk skole som må endres, sier Rødt-politikeren.

Vet hva som trengs

Kunnskapsminister Tonje Brenna ba tidligere i år Utdanningsdirektoratet komme med råd til «hva vi kan gjøre nasjonalt for å bremse utviklingen og utbredelsen av høyt fravær på kort sikt og på lengre sikt».

I tillegg ba hun direktoratet om å «utrede og foreslå tiltak for bedre nasjonal statistikk om fravær i skolen».

Utdanningsdirektoratet skal komme tilbake med sine innspill i løpet av høsten.

Lederen i utdanningskomiteen er imidlertid utålmodig.

– Vi vet jo hva som trengs. Vi trenger flere ansatte. Vi trenger elever i mindre grupper. Vi trenger at barn blir sett. Vi trenger at lærerne har tid til å være lærere til å følge opp det enkelte barnet og til å tilrettelegge undervisningen som barnet har krav på, sier hun.

Venstre-leder Guri Melby mener fraværskrisen i norsk grunnskole nå krever ekstraordinære grep.

– Jeg har vært på besøk i svært mange kommuner, og fortellinger er akkurat den samme, det ufrivillige skolefraværet øker, sier Melby.

– Tonje Brenna sitter i en regjering som har valgt å bruke over en milliard kroner på å opprettholde grendeskolene. Hva om vi kunne ha brukt en milliard på å få ned skolefravær i stedet? spør hun.

Satsing på skolen i statsbudsjettet

Venstre-lederen mener det er på tide at Stortinget går inn med en form for «krisepakke» i form av en ekstrabevilgning til kommunene som skal brukes på skole.

– Jeg mener vi trenger å se en kraftig økning i satsingen på skole i statsbudsjettet. Vi ser at kommunene står i en spagat. Hvis vi skal være helt sikker på at de prioriterer kampen mot ufrivillig skolefravær trenger vi en egen pott for det i statsbudsjettet.

Lederen i utdanningskomiteen er ikke fremmed for at det trengs ekstra midler til skolene nå.

– Det kan hende at det er nødvendig, sier Nyholt i Rødt.

– Vi er et rikt land, vi må prioritere skolen. Vi må prioritere ungene våre.

Ønsker bredt forlik

Venstres leder Guri Melby har registrert at flere partier på Stortinget nå ser at det er behov for å gjøre noe med norsk skole slik at flere elever føler seg hjemme der.

Hun tar derfor til orde for at partiene nå setter seg sammen for å snakke om fremtiden for norsk skole.

BREDT FORLIK: Guri Melby, V vil at partiene på Stortinget skal sette seg ned sammen for å se om de kan finne løsninger på fraværskrisen i norsk skole. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det virker på meg som det er en felles problembeskrivelse blant partiene. Vi ser at motivasjonen for skolen synker, vi ser at skolen trenger å være mer praktisk og variert. Jeg skulle ønske partiene kunne sette seg ned og bli enige om hva som skal være løsninger framover, og at vi greier å gjøre det relativt raskt. For selv om det tar tid å gjøre endringer i skolen, så haster det, og vi er nødt til å få på plass løsninger så fort som mulig, avslutter Melby.