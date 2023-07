Skuffelsen er stor over at Arbeiderpartiet ikke har klart å samle seg om Venstres forslag som ble lagt frem i 2021.

Vi hadde ikke noe sterkere lett tilgjengelig, så det ble bare en liten klunk melk i kaffen. Men det gjorde visst ikke noe.

– Til og med trøndere drikker kaffe med bare melk eller sukker, sier Guri Melby og tar en forsiktig slurk av den varme koppen.

Venstre-lederen mener det går ganske bra med partiet.



– Vi har faktisk hatt et snitt på over sperregrensa helt siden stortingsvalget i 2021, sa Venstre-lederen da hun gjestet podkasten Fredrik og Kadafi for en sommerprat.

LITEN, MEN MEKTIG: Venstre-leder Guri Melby vil likevel vokse. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Fordelen med å være liten

Slik kan det sies. Men sannheten er også at idet hun blir servert kaffe, så er Guri Melby leder for et parti som kan havne under sperregrensa ved neste stortingsvalg, og med det miste viktige utjevningsmandater. Utjevningsmandatene utgjør i dag fem av Venstres åtte plasser på Stortinget.



Derfor settes nå alle kluter til for å løfte partiet opp. Først er fokus rettet mot høstens kommunevalg. Så starter jakten på tallene som sørger for at Venstre beholder sine åtte mandater på Stortinget, og kanskje til og med legger til et par.

Melby forklarer fordelene med å være et lite parti.



– Lokallagslederne har kortere vei til toppledelsen, og alle partiets representanter får viktige oppgaver.



Det hun ikke nevner, er at et lite Venstre har begrenset makt. Med unntak av de gangene partiet har havnet i en avgjørende vippeposisjon, og med det kan stille uforholdsmessig store krav fra ett eller flere av de større partiene.

Samarbeid med FrP



– Fordelen med å være i sentrum er at du har flere veier til innflytelse, sier partilederen, og vet godt at hvis det borgerlige samarbeidet fortsetter og regjeringspartiene fortsetter å stupe på målingene, så kan det være at hun om et par år på nytt får tilbud om en statsrådspost.

– Vil Venstre igjen vurdere et regjeringssamarbeid med Frp?

– Nå er det først høstens valg vi konsentrerer oss om.

SMILER BREDT: Dette er fra valgkampen i 2021. Straks er årets valgkamp i gang for alvor for både Ola Elvestuen og partileder Guri Melby. Foto: Fredrik Hagen

Fra mars 2020 til oktober 2021 var Guri Melby kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering.



– En skamplett

Og kommer hun i posisjon, har hun som mål å få gjennom en rusreform så raskt som mulig. Skuffelsen er stor over at Arbeiderpartiet ikke har klart å samle seg om Venstres forslag som ble lagt frem i 2021.

– Det er en skamplett at vi ikke har klart å lande en reform, sier Melby.

Venstres forslag gikk ut på straffefrihet for de som ble pågrepet med mindre brukerdoser. Venstre-lederen tror at straff bare vil skade og forsterke eksisterende problemer, og at hjelp til rusavvenning er den riktige veien å gå.

KRIGSSTØTTE: Ukrainske soldater under et angrep ved frontlinjen i Luhansk-regionen. Skal de lykkes i kampen mot Russland, mener Melby at de må få mer militær støtte. Foto: Roman Chop

Vil sende mer våpen

Helt siden Russlands angrep på et naboland i februar i fjor, har Melby gjort seg til en av de tydeligste kritikerne av det hun kaller den sittende regjeringens treghet i å sende militær hjelp til Ukraina. Nå vil hun sende enda mer våpen, selv om det kan forlenge krigen.

– Vi er ikke krigshissere – det er det Putin som er, sier Guri Melby

Kaffekoppen er tom og ute skinner sola. Det liker hun. Denne sommeren vil det bli Kardemomme by med ungene før valgkampen for alvor vil ta det aller meste av tiden.