– Dette er noe av det mørkeste grumset som finnes

Høyreekstreme uttaler at stortingspolitikere og tidligere statsministere er landsforrædere som fortjener dødsstraff i ny TV 2-serie.

Politikere fra nær alle de største partiene på Stortinget er skremt over det som kommer fram om det høyreekstreme miljøet i dokumentarserien «Det hvite sinnet».

Enkelte av uttalelsene i programmet får Aps partisekretær Kjersti Stenseng til å tenke på 22. juli.

– Dette er et farlig tankegods, og vi har et felles ansvar for å kjempe mot det. Arbeiderpartiet og AUF kjenner altfor godt konsekvensene som høyreekstreme holdninger kan føre til, sier Stenseng.

FARLIG: Aps Kjersti Stenseng mener uttalelsene som kommer fram er uttrykk for et farlig tankegods. Foto: Lise Åserud, NTB/Scanpix

– Det går en linje mellom drapet på Benjamin Hermansen i 2001, terrorangrepet 22. juli 2011, stormingen av den amerikanske kongressen i 2021, og de ekstreme holdningene vi fortsatt ser bevis på i dag, sier hun.

Landsforrædere

I siste episode av TV 2-serien kommer det fram at lederne for organisasjonene Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) og Vigrid alle mener politikerne på Stortinget er landsforrædere og at flere tidligere statsministere burde vært henrettet.

SIAN-LEDER: Lars Thorsen mener de fleste norske politikere er landsforrædere. Foto: Chris Remy Berrefjord/TV 2

Ifølge SIAN-leder Lars Thorsen er alle statsministere etter Oddvar Norli landsforrædere.

Les de konkrete uttalelsene fra de høyreekstreme lederne i egen sak under.

DETTE SIER DE HØYREEKSTREME LEDERNE OM NORSKE STORTINGSPOLITIKERE: I programserien «Det hvite sinnet» uttaler lederne i henholdsvis DNM. SIAN og Vigrid dette: Leder i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), Richard Eide: RICHARD EIDE: Man går mot en oppløsning og alle disse politikerne som blir tatt på fersken hver gang de gjør noe galt eller som får kritikk, de benytter stort sett det begrepet at det er antidemokratisk. INTERVJUER: Tenker du at det er landsforrædere som styrer Norge? RICHARD EIDE: Det finnes, ja INTERVJUER: I dag? RICHARD EIDE: Altså politikere som fortsetter å tilføre den typen tilstander som sørger for at samfunnet går i verre og verre retning. INTERVJUER: Hva tenker du er straffen for det? RICHARD EIDE: Det må jo være individuelt, altså ja, vi har vel ønsket og vi har drøftet det å innføre dødsstraff for ganske alvorlige forbrytelser, alvorlige situasjoner av landsforræderi, det ønsker man i dag å ta inn under den vurderingen der. Så ja, det har vi også skrevet ned i vårt partiprogram. Leder i Vigrid, Tore Tvedt: TORE TVEDT: Putin er en helt. Stoltenberg burde vært hengt. Etter lov og dom. Erna Solberg det samme. Men da måtte du hatt ordentlig lov og dom. Ført dem for retten, jeg hadde hengt dem rett opp, gjort på lovlig måte. Leder i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen: INTERVJUER: Oppfatter du at våre landsledere har vært forrædere? LARS THORSEN: Ja. Det å være forræder, det.. INTERVJUER: Landsforrædere? LARS THORSEN: Jajaja, visst er dem det. INTERVJUER: Altså.. vil du navngi de? LARS THORSEN: Ja, altså du kan nesten si de fleste på Stortinget. Alle statsministere etter Odvar Nordli har jo vært landsforrædere INTERVJUER: Hva burde vært straffen for det? LARS THORSEN: Nei, jeg er ikke noe fornøyd med at Inger Lise Valle avskaffa dødsstraff i Norge. Det er opplagt situasjoner hvor vi trenger dødsstraff i Norge.

– Stoltenberg og Solberg burde vært hengt

TV 2 har sendt disse uttalelsene til de største politiske partiene på Stortinget, Ap, H, Sp, Frp, SV, Rødt og V og bedt om kommentar.

En av politikerne som blir navngitt av de høyreekstreme i TV 2-programmet er tidligere statsminister Erna Solberg fra Høyre.

VIGRID: Tore Tvedt har ledet den høyreekstreme organisasjonen Vigrid i en årrekke. Han kommer med grove uttalelser om norske politikere i serien.

Vigrid-leder uttaler Tore Tvedt at han mener både Solberg og Jens Stoltenberg burde vært hengt.

– Det er dessverre ikke overraskende at akkurat Vigrid, SIAN og Den nordiske motstandsbevegelsen kommer med dette. Selv har jeg etter hvert lært meg å leve med en del stygge kommentarer, så det påvirker ikke meg, sier Erna Solberg.

– Det som derimot uroer meg med ordbruken og holdningene som kommer frem i denne saken, er at det kan skremme unge fra å engasjere seg i demokratiet. Vi trenger et mangfold av stemmer i samfunnet, men trusler, konspirasjonsteorier, falske nyheter og polariserende språkbruk hører ikke hjemme noe sted, avslutter Høyre-lederen.

IKKE OVERRASKET: Erna Solberg har lært seg å leve med denne type kommentarer fra organisasjoner som Vigrid, SIAN og DNM. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Noe av det mørkeste grumset

I følge lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen, Richard Eide, er «politikere som fortsetter å tilføre den typen tilstander som sørger for at samfunnet går i en verre retning» alle landsforrædere, uten at han spesifiserer hva «den typen tilstander» er.

DEN NORDISKE MOTSTANDSBEVEGELSEN: Richard Eide er leder i Den nordiske motstandsbevegelsen i Norge.

Skremmende og bekymringsfullt

– Dette er noe av det mørkeste grumset som finnes i samfunnet. Når man tar til ordet for et landssvikoppgjør og å henge personer som Jens Stoltenberg og Erna Solberg viser man hvor ekstreme og farlige disse miljøene er. Heldigvis er ikke dette meninger som representerer en stor gruppe, men det gjør det ikke noe mindre viktig å bekjempe dem, sier justispolitisk talsperson i SV Andreas Sjalg Unneland.

Sps Åslaug Sem-Jacobsen syns det er bekymringsfullt at den type antidemokratisk voldelig tankegods spres.

Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Ytringsfriheten står sterkt i Norge, likevel er det veldig uvanlig at folkevalgte både som gruppe og enkeltvis omtales som landsforrædere som fortjener dødsstraff, sier Sem-Jacobsen.

Hun understreker imidlertid at dette er en marginal del av befolkningen.

– Det høyreekstreme miljøet i Norge er kanskje lite, men vi skal ikke glemme at det er det samme tankegodset som har gitt utslag i flere av de vondeste angrepene i vår moderne historie, sier Grunde Almeland, V.

– Det er skremmende å se hvor direkte de er, sier han.

– Uttalelsene som kommer frem i serien fra de intervjuede høyreekstreme er skremmende, men dessverre ikke overaskende, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt.

– Det er lett å tenke at disse gruppene heldigvis er marginale, men likevel må vi ta det de sier på største alvor.

Fremskrittspartiet: Ingen kommentar

Det eneste politiske partiet TV 2 har kontaktet som ikke har ønsket å kommentere innholdet i uttalelsene fra de høyreekstreme i dokumentarserien «Det hvite sinnet» er Frp.

Dette til tross for de høyreekstreme uttaler at Erna Solberg, som var statsminister i samarbeidsregjeringen Frp var en del av, skulle vært henrettet.

– Vi kan ikke se at uttalelsene angår oss i særlig grad så vi ønsker ikke å kommentere dette, skriver Jon Helgheim som er kommunikasjonssjef i Frp i en e-post til TV 2.

ØNSKER IKKE KOMMENTERE: Frps kommunikasjonssjef Jon Helgheim ønsker ikke å kommentere uttalelsene som kommer fram i TV 2-serien om de høyreekstreme i Norge. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Etter at TV 2 ber han om å utdype hva han legger i at disse uttalelsene ikke angår Frp, skriver Helgheim:

– Det jeg mente var dette ikke er noe spesifikt angrep på Frp og utsagnene er såpass borti natta at det er vanskelig å forholde seg til, vi har ikke noe ønske om å gi disse folka noe mer oppmerksomhet

