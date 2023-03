Dette er Martine-saken

I 15 år har familien til Martine Vik Magnussen har jobbet for rettferdighet. Nå håper de at den nye dokumentarserien fra BBC og TV 2 vil føre til en pågripelse av Farouk Abdulhak.

Torsdag 13. mars 2008 dro økonomistudenten Martine Vik Magnussen og vennene hennes ut i London for å feire at de var ferdig med eksamen.

23-åringen ble observert for siste gang rundt kl 03.30 natt til 14. mars, da hun forlot utestedet Maddox sammen med studiekameraten Farouk Abdulhak.

MADDOX: Overvåkningsbilder viser at Martine Vik Magnussen og Farouk Abdulhak forlater nattklubben sammen. Foto: Metropolitan Police

Martine kom ikke hjem i løpet av natten, og venninnene hun delte leilighet fikk ikke kontakt med verken henne eller vennen Farouk neste dag. De kontaktet politiet og meldte venninnen savnet.

Tre dager senere ble Martine funnet voldtatt og drept i kjelleren i leilighetskomplekset hvor Farouk Abdulhak bodde.

Farouk hadde da slettet sin Facebook-profil og skrudd av mobiltelefonen.

Overvåkningsbilder fra flyplassen Heathrow viste at han allerede dagen etter at Martine forsvant hadde forlatt London og reist til Kairo i Egypt. Derfra hadde han kommet seg til hjemlandet Jemen, beskyttet av sin styrtrike og mektige familie.

Drapet skapte enorm medieinteresse både i Norge og i Storbritannia.

Kort tid etter drapet etterlyste Scotland Yard Farouk Abdulhak.

ETTERSØKT: Rikmannssønnen Farouk Abdulhak er den eneste mistenkte for drapet på Martine Vik Magnussen.

Britiske myndigheter har senere begjært milliardærsønnen utlevert fra Jemen. Men jemenittiske myndigheter har nektet dette fordi grunnloven i landet forbyr all utlevering av jemenittiske statsborgere til andre land.

Martine Vik Magnussens familie har helt siden drapet jobbet for at Farouk Abdulhaks familie skal oppfordre han til å reise tilbake til Storbritannia frivillig for å møte i en britisk domstol.

KAMPEN FOR RETTFERDIGHET: Martines far Odd Petter Magnussen har jobbet for at Farouk Abdulhak skal bli stilt til ansvar for datterens død i en britisk rettssal. (Foto: Jon Eirik Olsen /TV 2)

Farouks far Shaher Abdulhak skal ha kontaktet drapsetterforskerne i Scotland Yard via en mellommann med et ønske om å komme til London for å «ordne opp i saken».

Det skal ha vært snakk om en utbetaling på 50 millioner dollar i blodpenger for at sønnen skulle slippe straff.

Martines familie har avslått alle henvendelser fra Abdulhak-familiens advokater om direkte møter mellom familiene.

Martine Vik Magnussens familie har også fått tilbud fra paramilitære som har tilbudt seg å «løse problemet» med Farouk for penger.

Familien har også avvist alle slike tilbud.

Deres eneste fokus har vært at Farouk skal møte i en britisk domstol.

Martine-saken har vært tema på flere møter mellom norske og britiske utenriksmyndigheter.

Martines familie har imidlertid ikke vært fornøyd med måten det norske utenriksdepartementet har håndtert saken på og har ved flere anledninger signalisert at de syns norske myndigheter har gjort altfor lite.

ENGASJERT I SAKEN: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har jobbet med saken i et forsøk på å få Farouk Abdulhak til å reise tilbake til Storbritannia frivillig.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har også engasjert seg i saken og hatt flere møter med representanter for Abdulhak-familien i forsøk på å få Farouk til å reise tilbake til Storbritannia.

Bondevik har også forhandlet med ledelsen for houthiene som i dag kontrollerer den delen av Jemen der drapsmistenkte Abdulhak oppholder seg.

Ingen av disse forsøkene har så langt ført fram.

GIR IKKE OPP: Martines far Odd Petter Magnussen var senest i møter med britisk politi for noen uker siden i sammenheng med at det var 15 år siden drapet på datteren. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Familien har til tross for mange tilbakeslag aldri gitt opp.

I 2020 døde Farouks milliardærfar Shaher Abdulhak.

FAR: Dette er et av de få bildene som eksisterer av Farouk Abdulhaks far Saher. Han døde i 2020.

Martines familie tror det kan gjøre det lettere å få den drapsmistenkte sønnen utlevert på et tidspunkt.

I fjor ble en kvinne pågrepet i London av britisk politi, siktet for bistand i forbindelse med drapet.

Kvinnen hadde da vært overvåket av politiet i 12 år.

Hun ble senere løslatt, men er fortsatt mistenkt i saken.

I forbindelse med pågripelsen aksjonerte også Metropolitan Police mot en adresse i Westminster, som disponeres av familien til drapssiktede Farouk Abdulhak.

ARRESTASJON: Britisk politi aksjonerte mot en rekke adresser i London i forbindelse med en arrestasjon av 66 år gammel kvinne i Martine Vik Magnussen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I november i fjor skal myndighetene i Jemen ha utstedt en arrestordre på den drapsmistenkte.

Til tross for alle forsøk på å få han utlevert og stilt for en britisk domstol er er Farouk Abdulhak fortsatt en fri mann, 15 år etter drapet.

NY DOKUMENTAR: BBC-journalist Nawal Al-Maghafi klarer å komme i kontakt med drapsmistenkte Farouk Abdulhak.

Med de oppsiktsvekkende opplysningene i den nye dokumentarserien fra BBC og TV 2 har familien fått nytt håp om rettferdighet for datteren.

