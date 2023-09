– Dette er et «wake-up call». Regjeringen slumrer

TYDELIG: Guri Melby, V, var tydelig på at det må flere ressurser inn i skolen under partilederdebatten. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Da fraværstallene for fjorårets tiendeklassinger ble lagt fram av Utdanningsdirektoratet i dag var det flere som fikk hakeslepp.



For ikke bare har fraværet generelt økt betydelig siden før pandemien. Andelen av elevene som er borte fra skolen lenge er den som øker mest.

I fjor var hele 15 prosent av elevene som gikk ut av grunnskolen i vår borte fra skolen i mer enn 20 dager.

20 skoledager er mer enn en måned. Og 15 prosent av tiendeklassingene utgjør nærmere 10 000 elever.

Overrasket

I det siste skoleåret før pandemien i 2018/2019 utgjorde denne gruppen 9 prosent.

– Vi visste at fraværet hadde økt. Men at økningen var så stor er overraskede, sier Jo Magne Ingul, en av landets fremste forskere på skolevegring og ufrivillig skolefravær.

OVERRASKET: Forsker ved NTNU, Jo Magne Ingul, er overrasket over den voldsomme økningen i fraværet. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

De ferske tallene får også flere politikere på Stortinget til å reagere.

– Alarm!

Blant dem de to tidligere kunnskapsministrene Jan Tore Sanner fra Høyre og Venstres leder Guri Melby.

– Alarmen går i skole-Norge og statsråd Tonje Brenna kan ikke lenger vente og se. Nå må det handles, sier Sanner til TV 2.

ALARM: Jan Tore Sanner, (H), slår alarm om fraværet blant tiendeklassingene. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Bekymringen vår for økt fravær blant elevene ble stadig større gjennom pandemien, og tallene bekrefter det rektorer over hele landet har fortalt, at koronapandemien har blitt til en fraværspandemi, sier han.

– Dette er et «wake-up call», men dessverre velger regjeringa å slumre. Høyt fravær kan ha alvorlige konsekvenser for elevenes faglige læringsutbytte og psykiske helse i skolen, sier Melby.

Tema i partilederdebatten

Tilstanden i den norske grunnskolen og det økende skolefraværet var også tema i TV 2s partilederdebatt fra Deichmann i går kveld.

PARTILEDERDEBATT: Skole og skolefravær var ett av temaene på partilederdebatten fra Deichmann i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Her fortalte Melby at hun hadde reist rundt i hele landet og snakket med lærere i grunnskolen.

– De er veldig tydelig. Det lærerne sier er at de trenger hjelp. Dette klarer ikke vi å håndtere selv. Vi trenger en nasjonal satsing, sa Melby i debatten.

Fraværsstatistikken som kom i dag viser at nesten annenhver avgangselev (45 prosent) hadde mer enn ti dager fravær - noe som betegnes som bekymringsfullt.

– Det er veldig alvorlig at fraværet øker og at såpass mange elever har et fravær på mer enn to skoleuker, sier Melby.

– Det er viktig at elever som er mye borte fra skolen følges opp, og Venstre vil derfor foreslå å bruke regjeringens grendeskoletillegg på over 1 milliard kroner, på et nasjonalt løft mot fraværsbekjempelse. Vi bør ansatte flere i skolen som kan følge opp disse elevene.

– Regjeringen har vært bakpå hele veien og vi har flere ganger kritisert deres vente-og-se-holdning. De har vært mer opptatt av å fjerne fraværsgrensen enn å sette inn tiltak for få ned fraværet. Nå må de våkne, og sørge for at ikke skolene blir sittende alene igjen med denne massive fraværsutfordringen, sier Sanner.

VENTER PÅ RÅD: Kunnskapsminister Tonje Brenna, AP sier at hun venter på råd fra Utdanningsdirektoratet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Det har ikke vært mulig å få et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna i dag om de nye tallene om kritikken hun får.



Men i en e-post til TV 2 skriver hun:

– Å være til stede på skolen er viktig både for at eleven skal få opplæring de har krav på, og for at skolen skal kunne støtte eleven i sosial læring og utvikling. Skolefraværet har økt etter pandemien, og det bekymrer meg.

– Jeg ga i 2022 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utrede en rekke forhold knyttet til skolefravær, og hvordan vi kan snu denne utviklingen både på kort og lang sikt. Neste måned får vi direktoratets anbefalinger til tiltak, og de skal vi følge opp så raskt vi kan. Skolefravær blir også tema i den kommende stortingsmeldingen om 5.-10. trinn, så her jobber vi langs flere spor for å hjelpe disse elevene.