– Det går inn på meg

I et klasserom i Kristiansand sitter kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med fem mødre.



Felles for disse mødrene er at de har sønner eller døtre som ikke kommer seg på skolen. Noen kaller disse barna skolevegrere.

Mødrene foretrekker å si at barna deres har ufrivillig skolefravær.

Vil på skolen

For barna deres vil på skolen.

Men for dem er skolen blitt så uoverkommelig at de ikke har maktet å være i klasserommet i lange perioder. I måneder og år.

– Jeg er spent på om jeg klarer å formidle det jeg har på hjertet, sier Valentina Nilsen rett før de setter seg ned sammen med kunnskapsministeren.



– Det er veldig fint at vi kan få vist hvem vi er vi som står i dette daglig. Jeg har en forventning om at hun tar oss på alvor, sier Ida B. Stavem.

ANSIKT TIL ANSIKT: Mødre hadde et ønske om at kunnskapsministeren skulle få innblikk i deres hverdag. Foto: Terje Fløyland/TV 2

– Gjør inntrykk

I en drøy halvtime får statsråden høre om mødrenes daglige kamp der de forsøker å få barna sine på skolen.

Som oftest uten å lykkes.

– Det gjør veldig inntrykk, sier Brenna til TV 2.

Kunnskapsministeren ser preget ut av mødrenes historier.

– Dette handler om det viktigste i livet, nemlig barna våre. Jeg er mamma selv, og når de forteller om hvor tøft det er å stå i konflikt og ensomhet, så gjør det veldig inntrykk, sier hun.

Krise

TV 2 har i en serie artikler og reportasjer beskrevet fraværskrisen i norsk grunnskole.

Titusenvis av norske barn har ifølge eksperter nå et så stort fravær at de står i fare for å falle ut av skolen.

Og hjelpeapparatet forteller om barn som ikke vært på skolen på 4-5 år.

Men det å ikke få barna sine på skolen er også forbundet med skam hos foreldrene.

Åpenhet

Så da mødrene fra Kristiansand fortalte åpent om hvordan det er å ha et barn som ikke kommer seg på skolen – fikk de mye oppmerksomhet.

Også fra kunnskapsministeren, som ville treffe dem etter å ha sett dem på TV.

Og det var tydelig at møtet hadde gitt Tonje Brenna noe å tenke på.

– Det går inn på meg når de forteller om hvordan det går utover familien, utover søsken, foreldre, det preger livet til hele familien, sier Brenna.

GÅR INNPÅ MEG: Historiene Tonje Brenna fikk høre gjorde inntrykk. Foto: Terje Fløyland/TV 2

Det haster

Mødrene i Kristiansand vil vise at de er helt vanlige mødre. Deres budskap er at noe må gjøres med norsk skole slik at også deres barn kan klare å bli en del av fellesskapet der.

Og beskjeden til kunnskapsministeren er klar. Det haster.

– Det gjelder så utrolig mange nå, det gjelder så mange familier, og det gjelder så mange barn. Det er en utrolig livskrise, sier Hege B. Holter.

Etter møtet hadde ikke kunnskapsminister Tonje Brenna noen konkrete tiltak hun ville sette i gang eller løfter om ekstra ressurser til skolene for å bekjempe det som har blitt en fraværskrise blant elevene.

INGEN LØFTER: Tonje Brenna lovte ingen ekstra ressurser eller spesifikke tiltak for å hjelpe barna som ikke kommer seg på skolen. Foto: Terje Fløyland/TV 2

Ingen konkrete løfter

Tidligere i år ba hun Utdanningsdirektoratet om innspill til «hva vi kan gjøre nasjonalt for å bremse utviklingen og utbredelsen av høyt fravær på kort sikt og på lengre sikt».

Disse innspillene og historier fra de som kjenner problemene på kroppen hver dag vil hun ta med seg videre.

– Summen av fortellingene disse mødrene kommer med og det fagfolkene kan fortelle meg tror jeg vil gi meg noen råd på veien, sier Brenna.

Men selv om kunnskapsministeren ikke kom med noe konkret for å avhjelpe den fortvilte situasjonen de står i, var mødrene i Kristiansand glad for at de fikk treffe henne.

Gir håp

– Jeg hadde jo ikke forventet at hun skulle komme med tryllestaven og bare si at dette er noe ordner vi dette. For dette er vanskelig. Men jeg synes det var fint å få snakket med henne, sier Ida B. Stavem

– Det at hun setter av tid til å høre på oss som står i denne kampen hver dag, det det betyr utrolig mye, sier Jeanette Hamre.

– Det å få snakke med den som har det øverste ansvaret. Det gir håp, sier Berit Jørgensen.