Brutalt drept av to 10-åringer

Drapet på vesle James sjokkerte et helt samfunn. Treåringen var på shoppingtur med sin mor da han ble bortført, torturert og bestialsk drept av to unge gutter.

16. mars 1990 var lykkens dag for Denise og Ralph Bulger, da ble de foreldre til vesle James Patrick. Tidligere hadde de fått en dødfødt datter, så da sønnen kom til verden, ble livet brått et lysere sted og igjen fylt med kjærlighet.

Gutten med de lyseblå øynene og de brune krøllene fikk alltid foreldrene til å le. Mamma Denise holdt alltid et ekstra øye med sønnen uansett hvor de var, men en handletur like før guttens treårsdag skulle vise seg å få fatale konsekvenser.

På ettermiddagen 12. februar 1993 dro mor og sønn på handletur på kjøpesenteret Bootle Strand i Liverpool.

Dagens siste stopp var slaktebutikken ARTyms. Hun bestilte kjøttet familien trengte, noe som førte til et øyeblikks distraksjon. Da hun var ferdig, var James sporløst forsvunnet.

Fant lik ved jernbanelinjen

Først lette en febrilsk mor og kjøpesenterets sikkerhetsvakter gjennom hele senteret. Hvor hadde det blitt av gutten i den blå anorakken, den sølvfargede joggebuksen og de hvite joggeskoene?

De kunne ikke finne ham noe sted, så politiet ble tilkalt.

Klokken halv seks på ettermiddagen stengte senteret, og leteaksjonen fortsatte i området like ved.

Alle overvåkningskameraene ble også gjennomgått. Plutselig fant politiet et opptak som viste den vesle gutten sammen med to eldre gutter. Den ene gutten holdt treåringens hånd idet de forlater kjøpesenteret. I en pressekonferanse oppfordret politiet de to guttene til å melde seg, men uten hell.

I to lange dager ble det lett etter James, før familien opplevde sitt verste mareritt.

På valentinsdagen ble det funnet et lik ved jernbanelinjen – kun 150 meter fra politihuset. Den vesle kroppen tilhørte James, og foreldrenes verden falt i grus.

Pågrep uskyldig 10-åring

Etter drapet var hele Liverpool sterkt preget av den grusomme hendelsen. Like ved funnstedet ble det lagt ned hundrevis av blomster til minne om krølltoppen.

Politiet slet med å komme videre i etterforskingen, så de fikk hjelp av Forsvarsdepartementet til å forbedre overvåkningsbildene. Så gikk de ut med bildene i media for å få publikums hjelp.

Det kom inn flere tips, og 16. februar ble en ung gutt på ti år arrestert, men det viste seg raskt at han var uskyldig.

UNGE DRAPSMENN: Jon Venables og Robert Thompson var bare ti år gamle da de drepte tre år gamle James Bulger. Foto: PA Photos

Så gjenkjente en kvinne de kornete bildene som tiåringene Robert Thompson og Jon Venables.

18. februar ble guttene pågrepet, men politiet trodde ikke det kunne være mulig at de to barna var de skyldige. De tok derfor kontakt med TV-programmet Crimewatch for at bildene skulle nå bredere ut. De viste kamerabildene på skjermen, men det få skjønte – var at de skyldige allerede satt i varetekt.

Knakk sammen i avhør

DNA-prøver ble tatt, og guttene ble avhørt med mødrene sine til stede, samt advokat.

Jon Venables var hysterisk og nevnte flere ganger at han fryktet å havne i fengsel. Han innrømte også at han hadde vært i området der James forsvant.

Robert Thompson fremstod derimot rolig og kontrollert, men fortalte etter hvert at han hadde vært på kjøpesenteret sammen med kameraten.

Politiets gjennombrudd var da Robert plutselig beskrev treåringens klær i detalj. Etter en stund innrømte Thompson at det var de to som hadde tatt med seg James fra kjøpesenteret.

Guttene gjorde det de kunne for å skjule den brutale sannheten, og skyldte på hverandre da de fikk spørsmål om hva som hadde skjedd. Politiets alarmklokker ringte da Venables spurte om det var mulig å finne fingeravtrykk på hud.

Tidlig fredag 19. februar innrømte Thompson at det var de som hadde ført James til stedet ved jernbanelinjen.

Samme dag, like før klokken ett, knakk Venables sammen foran foreldrene sine.

«Jeg orker ikke mer», skal han ha sagt, før han medga å ha vært involvert i drapet.

– Jeg drepte ham. Men kan du si til moren hans at jeg angrer meg, innrømmet tiåringen.

Kompisen nektet for å være medskyldig, men dagen etter var de begge siktet for bortføring og drap på James Bulger.

Brutalt drept

GRAV: Dette bildet viser graven til den avdøde gutten. Foreldrenes siste hilsen er hjerteskjærende. Foto: Ian Hodgson/Reuters

24. november samme år fant juryen Thompson og Venables skyldige i bortføringen og drapet på James Bulger.

De skal ha helt maling i øynene hans, dyttet batterier i munnen på ham, slått og sparket ham, samt kastet tunge gjenstander på ham. Det skal også ha vært mistanker om seksuelt misbruk.

Så skal de ha slått ham i hodet med en tung jernstang, noe som resulterte i ti brudd på hodeskallen. Til slutt skal de ha lagt kroppen på tvers over jernbaneskinnene, trolig for å få det til å se ut som en ulykke. Guttene forlot åstedet før et tog kom og delte kroppen i to.

Ifølge vitner skal James ha vært et tilfeldig offer. Guttene skal ha forsøkt å bortføre et annet barn tidligere samme dag. Barnets mor reagerte raskt og fikk kontroll på situasjonen, men hun husket å ha hørt dem si: «Vi tar en av dem».

Venables skal ha fortalt at deres første plan var å finne et barn som de kunne kaste foran en buss eller taxi, for å få det til å se ut som en ulykke.

De to gjerningspersonene ble dømt til åtte års fengsel.

GRAVSTEIN: Dette er beskjeden fra foreldrene, som står på gravsteinen. Foto: Ian Hodgson/Reuters

– Noen ganger kjennes det ut som om jeg får et hjerteinfarkt. Det er bare en stor klump i brystet, og den har vært der siden dag én, har James far forklart.

Grunnla minnestiftelse

En måned etter at rettsaken var over, fødte Denise en sønn kalt Michael James Bulger. Ralph og Denise trodde de skulle klare å stå støtt sammen, men de gikk fra hverandre året etter.

STARTET STIFTELSE: Moren til avdøde James, Denise Bulger, startet en stiftelse for å hjelpe og støtte unge ofre for kriminalitet. Foto: Mercury Press Agency

Denise giftet seg på nytt i 1998 og fikk to sønner, og Ralph fant seg også en ny livspartner og fikk tre døtre.

I 2011, det året James ville ha fylt 21 år, lanserte Denise «The James Bulger Memorial Trust», en stiftelse som skal hjelpe og støtte unge ofre for kriminalitet, hat eller mobbing.

– Jeg vil se gode ting gjort i James navn, sa hun til BBC News Online.

Tatt for barneporno

Da drapsmennene fylte 18 år, ble de løslatt – og lever nå under ny identitet.

TATT IGJEN: Jon Venables har senere blitt pågrepet, blant annet for besittelse av barneporno. Foto: HO

Venables har vært fengslet i to runder senere, blant annet på grunn av besittelse av barnepornografi.

Saken har skapt stor debatt i England når det kommer til hvordan man bør håndtere unge lovbrytere etter løslatelse.